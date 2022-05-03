CANLI I Rusya, Ukrayna'daki çatışmalara katılan 75 paralı asker hakkında dava açtı

Rusya 'nın Ukrayna 'ya dönük askeri müdahalesi devam ediyor. Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastriykin , Rus basını ile yaptığı röportajda, Ukrayna'daki çatışmalara katılım gösteren 75 yabancı paralı asker hakkında ceza davası açıldığını açıkladı.

Komite Başkanı, "Örneğin, bir Gürcistan vatandaşı olan Mamulashvili, Ukrayna topraklarında Gürcü Ulusal Lejyonu silahlı oluşumunu oluşturdu ve lideri olarak hareket etti. Bu şahıs, en az 24 Gürcistan vatandaşını paralı asker olarak faaliyetlerine dahil etti" dedi.