CANLI I Rusya, Ukrayna'daki çatışmalara katılan 75 paralı asker hakkında dava açtı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik özel askeri operasyonu devam ederken Rusya Soruşturma Komitesi'nin, Ukrayna'daki çatışmalara katılan 75 paralı asker hakkında ceza davası açtığı bildirildi. Öte yandan AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, daha fazla Rus bankasının SWIFT sistemiden çıkarıldığını duyurdu.
Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri müdahalesi devam ediyor. Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastriykin, Rus basını ile yaptığı röportajda, Ukrayna'daki çatışmalara katılım gösteren 75 yabancı paralı asker hakkında ceza davası açıldığını açıkladı.
Bastriykin, paralı askerlerin İngiltere, Gürcistan, Kanada, Norveç, ABD ve diğer ülkelerden geldiğini söyledi.
Komite Başkanı, "Örneğin, bir Gürcistan vatandaşı olan Mamulashvili, Ukrayna topraklarında Gürcü Ulusal Lejyonu silahlı oluşumunu oluşturdu ve lideri olarak hareket etti. Bu şahıs, en az 24 Gürcistan vatandaşını paralı asker olarak faaliyetlerine dahil etti" dedi.
Ukrayna'daki gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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08:05 03.05.2022
Borrell: Birkaç Rus bankası daha SWIFT sisteminden çıkarıldı
AB Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Latin Amerika ziyareti sırasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Ayrıntıları açıklamayan Borrell, daha fazla Rus bankasının SWIFT sisteminden çıkarıldığını duyurdu.
Borrell ayrıca Venezüella TV kanalı VPI'de muhabirlere yaptığı açıklamada, enerji sektöründe AB'nin Rusya'nın petrol ithalatını önemli ölçüde etkileyecek önlemler arayışında olduğunu söyledi.