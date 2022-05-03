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Sevgilisini dövdüğü iddia edilen Fenerbahçeli Berisha'ya uzaklaştırma kararı
Sevgilisini dövdüğü iddia edilen Fenerbahçeli Berisha'ya uzaklaştırma kararı
Ümraniye'de birlikte yaşadıkları rezidansta sevgilisi Vesa Vllasaliu'yu dövdüğü ve eşyalarına el koyduğu iddia edilen Fenerbahçeli forvet Mergim Berisha... 03.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-03T13:02+0300
2022-05-03T13:02+0300
mergim berisha
fenerbahçe
kadına şiddet
mahkeme
futbol
futbolcu
spor
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İstanbul Ümraniye'de yaşayan Fenerbahçeli futbolcu Mergim Berisha'nın, sevgilisine şiddet uyguladığı iddia edildi.Vesa Vllasaliu, avukatı aracılığıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak Fenerbahçeli forvet Mergim Berisha'dan şikayetçi oldu.Gelecek ay evlenmeyi planlıyorlardıŞikayet dilekçesinde Vllasaliu ile Berisha'nın 2021 yılının eylül ayından beri beraber yaşadıkları ve normal şartlar altında gelecek ay evlenmeyi planladıkları belirtildi.Suç duyurusu dilekçesinde Berisha'nın Vllasaliu'ya şiddet uyguladığı ve birlikte yaşadığı Ümraniye'deki rezidanstan kovduğu öne sürüldü.'Vllasaliu'yu siteye almayın' tali̇matıBerisha'nın Vllasaliu'nun eşyalarına el koyduğu ve eşyalarını almasına müsaade dahi etmediği dilekçede ifade edildi. Dilekçede Berisha'nın rezidansın güvenlik görevlilerine "Vllasaliu'yu siteye almayın" şeklinde talimat verdiği de iddia edildi.Dilekçede, "Müvekkilin yegane gayesi faturaları dahi kendisine ait olan özel eşyalarını alıp karşı tarafla olan tüm ilişkisini sonlandırmaktır. Ancak müvekkilin şikayet edilen tarafından tekrar fiziki şiddete maruz kalma olasılığı kuvvetle muhtemeldir. Bunun yanında kendisi, vekil edene farklı şekilde küfür ve hakaret içeren söylemler kullanmaktadır" şeklinde ifadeler kullandı.Dilekçede Berisha'nın Vllasali'yu tehdit ettiği de iddia edildi.Berisha'nın Vllasaliu'ya ait eşyalarını vermeyerek 'yağma' suçunu da işlediği öne sürülen dilekçede Vllasaliu'nun Berisha'dan şikayetçi olduğu vurgulandı. Berisha hakkında soruşturma açılması ve uzaklaştırma kararı çıkarılması talep edildi.Anadolu 1. Aile Mahkemesi ise 'Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Yasa' uyarınca Berisha'nın şiddet mağduru Vllasaliu'ya 2 ay süreyle şiddet, tehdit, hakaret, aşağılama ve küçük düşürme içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi.Berisha'nın 2 ay süreyle Vllasaliu'nın bulunduğu konuta ve iş yerine yaklaşmamasına da mahkemece karar verildi.Karara uymazsa 30 gün hapis cezasina tabi tutulacakBerisha'nın Vllasaliu'yu 2 ay süreyle iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesine de karar veren mahkeme, Berisha'nın söz konusu kararların gereklerine uymadığının tespit edilmesi takdirde 3 günden 30 güne kadar zorlama hapis cezasına tabi tutulacağına da karar verdi.
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mergim berisha, fenerbahçe, kadına şiddet, mahkeme, futbol, futbolcu, eş

Sevgilisini dövdüğü iddia edilen Fenerbahçeli Berisha'ya uzaklaştırma kararı

13:02 03.05.2022
© DHAÜmraniye'de birlikte yaşadıkları rezidansta sevgilisi Vesa Vllasaliu'yu dövdüğü ve eşyalarına el koyduğu iddia edilen Fenerbahçeli forvet Mergim Berisha hakkında mahkemece uzaklaştırma kararı çıkarıldı.
Ümraniye'de birlikte yaşadıkları rezidansta sevgilisi Vesa Vllasaliu'yu dövdüğü ve eşyalarına el koyduğu iddia edilen Fenerbahçeli forvet Mergim Berisha hakkında mahkemece uzaklaştırma kararı çıkarıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2022
© DHA
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Ümraniye'de birlikte yaşadıkları rezidansta sevgilisi Vesa Vllasaliu'yu dövdüğü ve eşyalarına el koyduğu iddia edilen Fenerbahçeli forvet Mergim Berisha hakkında mahkemece uzaklaştırma kararı çıkarıldı.
İstanbul Ümraniye'de yaşayan Fenerbahçeli futbolcu Mergim Berisha'nın, sevgilisine şiddet uyguladığı iddia edildi.

Vesa Vllasaliu, avukatı aracılığıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak Fenerbahçeli forvet Mergim Berisha'dan şikayetçi oldu.

Gelecek ay evlenmeyi planlıyorlardı

Şikayet dilekçesinde Vllasaliu ile Berisha'nın 2021 yılının eylül ayından beri beraber yaşadıkları ve normal şartlar altında gelecek ay evlenmeyi planladıkları belirtildi.

Suç duyurusu dilekçesinde Berisha'nın Vllasaliu'ya şiddet uyguladığı ve birlikte yaşadığı Ümraniye'deki rezidanstan kovduğu öne sürüldü.
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'Vllasaliu'yu siteye almayın' tali̇matı

Berisha'nın Vllasaliu'nun eşyalarına el koyduğu ve eşyalarını almasına müsaade dahi etmediği dilekçede ifade edildi. Dilekçede Berisha'nın rezidansın güvenlik görevlilerine "Vllasaliu'yu siteye almayın" şeklinde talimat verdiği de iddia edildi.
Dilekçede, "Müvekkilin yegane gayesi faturaları dahi kendisine ait olan özel eşyalarını alıp karşı tarafla olan tüm ilişkisini sonlandırmaktır. Ancak müvekkilin şikayet edilen tarafından tekrar fiziki şiddete maruz kalma olasılığı kuvvetle muhtemeldir. Bunun yanında kendisi, vekil edene farklı şekilde küfür ve hakaret içeren söylemler kullanmaktadır" şeklinde ifadeler kullandı.

Dilekçede Berisha'nın Vllasali'yu tehdit ettiği de iddia edildi.

Berisha'nın Vllasaliu'ya ait eşyalarını vermeyerek 'yağma' suçunu da işlediği öne sürülen dilekçede Vllasaliu'nun Berisha'dan şikayetçi olduğu vurgulandı. Berisha hakkında soruşturma açılması ve uzaklaştırma kararı çıkarılması talep edildi.
Anadolu 1. Aile Mahkemesi ise 'Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Yasa' uyarınca Berisha'nın şiddet mağduru Vllasaliu'ya 2 ay süreyle şiddet, tehdit, hakaret, aşağılama ve küçük düşürme içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi.

Berisha'nın 2 ay süreyle Vllasaliu'nın bulunduğu konuta ve iş yerine yaklaşmamasına da mahkemece karar verildi.

Karara uymazsa 30 gün hapis cezasina tabi tutulacak

Berisha'nın Vllasaliu'yu 2 ay süreyle iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesine de karar veren mahkeme, Berisha'nın söz konusu kararların gereklerine uymadığının tespit edilmesi takdirde 3 günden 30 güne kadar zorlama hapis cezasına tabi tutulacağına da karar verdi.
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