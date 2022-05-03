https://tr.sputniknews.com/20220503/talibandan-yeni-yasak-kadinlara-ehliyet-vermeyin-1056047850.html
Taliban'dan yeni yasak: Kadınlara ehliyet vermeyin
Taliban'dan yeni yasak: Kadınlara ehliyet vermeyin
ABD'nin ağustosta çekildiği Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban, eğitimden çalışmaya en temel haklarını gasp ettiği kadınların ehliyet almasını da... 03.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-03T14:49+0300
2022-05-03T14:49+0300
2022-05-03T15:42+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
herat
kadın
sürücü
ehliyet
yasak
kısıtlama
engelleme
taliban
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Afganistan'daki muhafazakar dayatmaya rağmen büyük şehirlerde otomobillerin direksiyonlarında kadınları görmek mümkün. Ancak AFP'ye konuşan Herat'taki sürücü okullarından sorumlu Trafik İdaresi Enstitüsü Başkanı Can Ağa Açakzay, "Kadınların şehirde araba kullanmalarını engellemeye yönelik değil, ama kadın sürücülere ehliyet vermeyi durdurmak için sözlü talimat aldık" dedi. 'Annelerimizin sahip olduğu haklardan mahrum bırakıyorlar'Sürücü kursu sahibi Adile Adil, 'Taliban'ın şimdiki ve gelecek kuşakların annelerinin sahip olduğu fırsatlardan mahrum kalmaları için uğraştığını' söyledi. 29 yaşındaki kadın eğitmen, "Bize kadınlara eğitim ve ehliyet vermememiz söylendi" dedi. 'Ailemi arabamla doktora götürebilmeliyim'Direksiyonun başına geçip ailesine bayram hediyeleri almak için pazara giden Şeyma Vefa, bir Taliban militanına, 'taksi şoförüyle yolculuk etmektense kendi aracında gitmenin daha rahat olduğunu söylemek zorunda kaldığını' belirtti. Vefa "Kardeşimin ya da kocamın eve gelmesini beklemeden ailemi arabamla doktora götürebilmeliyim" diye ekledi. Yıllardır otomobil kullanan bir kadın olan Fereştah Yakubi, "Hiçbir aracın üzerinde sadece erkeklere ait diye yazmıyor. Aslında bir kadının kendi aracını kullanması çok daha güvenli" dedi. Taliban, ulusal çapta yazılı kararnameler yayımlamak yerine yerel makamların bazen sözlü olarak ferman çıkarması yönünde hareket ederken, bölgenin enformasyon ve kültür idaresinden sorumlu Naim el Hak Hakkani de resmi talimat verilmediğini söyledi. Kısa süre önce ehliyet başvurusunda bulunduğunu belirten Zeynep Muhsini, 'erkek sürücülerin kullandığı taksilere kıyasla kadınların kendi arabalarında kendilerini daha güvende hissettiklerini' belirtti.'Elimizde kalan son birkaç hakkımıza da göz diktiler'Ehliyet engellemesini, 'Taliban rejiminin Afgan kadınlarının elinde kalan son birkaç haktan yararlanmasını engellemek için her şeyi yapacağının yeni bir işareti' olarak değerlendiren 26 yaşındaki Muhsini, "Taliban kadınlara yönelik kısıtlamaları yavaş yavaş artırıyor" dedi.
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afganistan, herat, kadın, sürücü, ehliyet, yasak, kısıtlama, engelleme, taliban
Taliban'dan yeni yasak: Kadınlara ehliyet vermeyin
14:49 03.05.2022 (güncellendi: 15:42 03.05.2022) Abone ol
ABD'nin ağustosta çekildiği Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban, eğitimden çalışmaya en temel haklarını gasp ettiği kadınların ehliyet almasını da engelliyor. Afganistan'ın en ileri şehri olarak bilinen Herat'ta sürücü belgesi çıkaran kurum ve kuruluşlar, kadınlara ehliyet vermemelerinin sözlü olarak bildirildiğini aktardı.
Afganistan'daki muhafazakar dayatmaya rağmen büyük şehirlerde otomobillerin direksiyonlarında kadınları görmek mümkün. Ancak AFP'ye konuşan Herat'taki sürücü okullarından sorumlu Trafik İdaresi Enstitüsü Başkanı Can Ağa Açakzay, "Kadınların şehirde araba kullanmalarını engellemeye yönelik değil, ama kadın sürücülere ehliyet vermeyi durdurmak için sözlü talimat aldık" dedi.
'Annelerimizin sahip olduğu haklardan mahrum bırakıyorlar'
Sürücü kursu sahibi Adile Adil, 'Taliban'ın şimdiki ve gelecek kuşakların annelerinin sahip olduğu fırsatlardan mahrum kalmaları için uğraştığını' söyledi. 29 yaşındaki kadın eğitmen, "Bize kadınlara eğitim ve ehliyet vermememiz söylendi" dedi.
'Ailemi arabamla doktora götürebilmeliyim'
Direksiyonun başına geçip ailesine bayram hediyeleri almak için pazara giden Şeyma Vefa, bir Taliban militanına, 'taksi şoförüyle yolculuk etmektense kendi aracında gitmenin daha rahat olduğunu söylemek zorunda kaldığını' belirtti. Vefa "Kardeşimin ya da kocamın eve gelmesini beklemeden ailemi arabamla doktora götürebilmeliyim" diye ekledi.
Yıllardır otomobil kullanan bir kadın olan Fereştah Yakubi, "Hiçbir aracın üzerinde sadece erkeklere ait diye yazmıyor. Aslında bir kadının kendi aracını kullanması çok daha güvenli" dedi.
Taliban, ulusal çapta yazılı kararnameler yayımlamak yerine yerel makamların bazen sözlü olarak ferman çıkarması yönünde hareket ederken, bölgenin enformasyon ve kültür idaresinden sorumlu Naim el Hak Hakkani de resmi talimat verilmediğini söyledi.
Kısa süre önce ehliyet başvurusunda bulunduğunu belirten Zeynep Muhsini, 'erkek sürücülerin kullandığı taksilere kıyasla kadınların kendi arabalarında kendilerini daha güvende hissettiklerini' belirtti.
'Elimizde kalan son birkaç hakkımıza da göz diktiler'
Ehliyet engellemesini, 'Taliban rejiminin Afgan kadınlarının elinde kalan son birkaç haktan yararlanmasını engellemek için her şeyi yapacağının yeni bir işareti' olarak değerlendiren 26 yaşındaki Muhsini, "Taliban kadınlara yönelik kısıtlamaları yavaş yavaş artırıyor" dedi.