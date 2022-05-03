https://tr.sputniknews.com/20220503/trabzonda-isid-operasyonu-yakalanan-zanli-tutuklandi-1056055017.html
Trabzon’da IŞİD operasyonu: Yakalanan zanlı tutuklandı
Trabzon’da IŞİD operasyonu: Yakalanan zanlı tutuklandı
Trabzon'da IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı. 03.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-03T19:46+0300
2022-05-03T19:46+0300
2022-05-03T19:46+0300
türkiye
işid
trabzon
emniyet
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Trabzon'daki IŞİD operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD'e yönelik çalışmalar kapsamında Y.Q. adlı örgüt üyesinin Trabzon'da olduğunu belirledi.Düzenlenen operasyonla Y.Q. ikametinde gözaltına alındı.Evde yapılan aramalarda cep telefonu ve dijital materyaller ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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işid, trabzon, emniyet
Trabzon’da IŞİD operasyonu: Yakalanan zanlı tutuklandı
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Trabzon'da IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Trabzon'daki IŞİD operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD'e yönelik çalışmalar kapsamında Y.Q. adlı örgüt üyesinin Trabzon'da olduğunu belirledi.
Düzenlenen operasyonla Y.Q. ikametinde gözaltına alındı.
Evde yapılan aramalarda cep telefonu ve dijital materyaller ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.