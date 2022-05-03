https://tr.sputniknews.com/20220503/trabzonda-isid-operasyonu-yakalanan-zanli-tutuklandi-1056055017.html

Trabzon’da IŞİD operasyonu: Yakalanan zanlı tutuklandı

Trabzon’da IŞİD operasyonu: Yakalanan zanlı tutuklandı

Trabzon'da IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı. 03.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-03T19:46+0300

2022-05-03T19:46+0300

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türkiye

işid

trabzon

emniyet

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Trabzon'daki IŞİD operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD'e yönelik çalışmalar kapsamında Y.Q. adlı örgüt üyesinin Trabzon'da olduğunu belirledi.Düzenlenen operasyonla Y.Q. ikametinde gözaltına alındı.Evde yapılan aramalarda cep telefonu ve dijital materyaller ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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işid, trabzon, emniyet