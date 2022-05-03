https://tr.sputniknews.com/20220503/ucurumdan-duserek-hayatini-kaybetti-1056038628.html
Uçurumdan düşerek hayatını kaybetti
Uçurumdan düşerek hayatını kaybetti
Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde, iddiaya göre arkadaşlarıyla alkol alırken dengesini kaybederek 50 metrelik uçurumdan kayalıklara düşen 36 yaşındaki İsmail... 03.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-03T09:56+0300
2022-05-03T09:56+0300
2022-05-03T09:56+0300
türkiye
manisa
uçurum
düşmek
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/03/1056038551_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_22f8fbf9d7de9b33281b51a5262a177c.jpg
Eski NATO Tepesi mevkiinde meydana gelen olayda iddiaya göre, arkadaşlarıyla birlikte alkol alan İsmail Yıldırım, uçurumun kenarında dengesini kaybederek yaklaşık 50 metre yükseklikten kayalıklara düştü. Yıldırım'ın uçurumdan düştüğünü gören arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Projektörlerle uçurumun altını tarayan ekipler, Yıldırım'ın cansız bedenini buldu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yıldırım'ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Öte yandan, Yıldırım'ın evli olduğu ve eşinin de 4 aylık hamile olduğu öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
türkiye
manisa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/03/1056038551_91:0:638:410_1920x0_80_0_0_78d1231304607d005896d8e43380bd45.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
manisa, uçurum, düşmek
Uçurumdan düşerek hayatını kaybetti
Abone ol
Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde, iddiaya göre arkadaşlarıyla alkol alırken dengesini kaybederek 50 metrelik uçurumdan kayalıklara düşen 36 yaşındaki İsmail Yıldırım hayatını kaybetti.
Eski NATO Tepesi mevkiinde meydana gelen olayda iddiaya göre, arkadaşlarıyla birlikte alkol alan İsmail Yıldırım, uçurumun kenarında dengesini kaybederek yaklaşık 50 metre yükseklikten kayalıklara düştü.
Yıldırım'ın uçurumdan düştüğünü gören arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Projektörlerle uçurumun altını tarayan ekipler, Yıldırım'ın cansız bedenini buldu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yıldırım'ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Öte yandan, Yıldırım'ın evli olduğu ve eşinin de 4 aylık hamile olduğu öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.