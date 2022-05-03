https://tr.sputniknews.com/20220503/ucurumdan-duserek-hayatini-kaybetti-1056038628.html

Uçurumdan düşerek hayatını kaybetti

Uçurumdan düşerek hayatını kaybetti

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde, iddiaya göre arkadaşlarıyla alkol alırken dengesini kaybederek 50 metrelik uçurumdan kayalıklara düşen 36 yaşındaki İsmail... 03.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-03T09:56+0300

2022-05-03T09:56+0300

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türkiye

manisa

uçurum

düşmek

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Eski NATO Tepesi mevkiinde meydana gelen olayda iddiaya göre, arkadaşlarıyla birlikte alkol alan İsmail Yıldırım, uçurumun kenarında dengesini kaybederek yaklaşık 50 metre yükseklikten kayalıklara düştü. Yıldırım'ın uçurumdan düştüğünü gören arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Projektörlerle uçurumun altını tarayan ekipler, Yıldırım'ın cansız bedenini buldu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yıldırım'ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Öte yandan, Yıldırım'ın evli olduğu ve eşinin de 4 aylık hamile olduğu öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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manisa, uçurum, düşmek