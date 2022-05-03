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Uçurumdan düşerek hayatını kaybetti
Uçurumdan düşerek hayatını kaybetti
Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde, iddiaya göre arkadaşlarıyla alkol alırken dengesini kaybederek 50 metrelik uçurumdan kayalıklara düşen 36 yaşındaki İsmail... 03.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-03T09:56+0300
2022-05-03T09:56+0300
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manisa
uçurum
düşmek
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Eski NATO Tepesi mevkiinde meydana gelen olayda iddiaya göre, arkadaşlarıyla birlikte alkol alan İsmail Yıldırım, uçurumun kenarında dengesini kaybederek yaklaşık 50 metre yükseklikten kayalıklara düştü. Yıldırım'ın uçurumdan düştüğünü gören arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Projektörlerle uçurumun altını tarayan ekipler, Yıldırım'ın cansız bedenini buldu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yıldırım'ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Öte yandan, Yıldırım'ın evli olduğu ve eşinin de 4 aylık hamile olduğu öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
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manisa, uçurum, düşmek

Uçurumdan düşerek hayatını kaybetti

09:56 03.05.2022
© DHAUçurumdan düşerek hayatını kaybetti
Uçurumdan düşerek hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2022
© DHA
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Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde, iddiaya göre arkadaşlarıyla alkol alırken dengesini kaybederek 50 metrelik uçurumdan kayalıklara düşen 36 yaşındaki İsmail Yıldırım hayatını kaybetti.
Eski NATO Tepesi mevkiinde meydana gelen olayda iddiaya göre, arkadaşlarıyla birlikte alkol alan İsmail Yıldırım, uçurumun kenarında dengesini kaybederek yaklaşık 50 metre yükseklikten kayalıklara düştü.
Yıldırım'ın uçurumdan düştüğünü gören arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Projektörlerle uçurumun altını tarayan ekipler, Yıldırım'ın cansız bedenini buldu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yıldırım'ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Öte yandan, Yıldırım'ın evli olduğu ve eşinin de 4 aylık hamile olduğu öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
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