https://tr.sputniknews.com/20220503/uefadan-galatasaraya-tribun-kapama-ve-para-cezasi-1056048155.html
UEFA'dan Galatasaray'a tribün kapama ve para cezası
UEFA'dan Galatasaray'a tribün kapama ve para cezası
UEFA tarafından Galatasaray’a, iki yıllık deneme süresine tabi olacak şekilde tribün kapama cezası verildi. Barcelona maçındaki olaylar neticesinde gelen... 03.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-03T14:58+0300
2022-05-03T14:58+0300
2022-05-03T15:02+0300
spor
galatasaray
uefa
barcelona
para cezası
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Galatasaray ile Barcelona arasında 17 Mart’ta Nef Stadyumu’ndan oynanan maç nedeniyle UEFA’dan Galatasaray’a tribün kapatma ve para cezası geldi. Skorer'den Onur Dinçer'in aktardığına göre UEFA Disiplin Kurulu, meşale yakılması ve sahaya yabancı madde atılması nedeniyle sarı-kırmızılılara ceza kesti.Galatasaray'a tribün kapatma cezası verildi. Bu kısmi seyircisiz oynama durumunun iki yıllık bir deneme süresine tabi olacağı duyuruldu. Kulübe ayrıca toplamda 26 bin 250 euro para cezası da kesildi.UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Galatasaray, ilk maçta Barcelona ile Nou Camp’ta golsüz berabere kalmıştı. Sarı-kırmızılılar İstanbul’daki rövanşta rakibine 2-1 yenilerek turnuvaya etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220422/uefadan-barcelona-macindaki-olaylar-nedeniyle-galatasaraya-ceza-1055775202.html
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galatasaray, uefa, barcelona, para cezası
UEFA'dan Galatasaray'a tribün kapama ve para cezası
14:58 03.05.2022 (güncellendi: 15:02 03.05.2022) Abone ol
UEFA tarafından Galatasaray’a, iki yıllık deneme süresine tabi olacak şekilde tribün kapama cezası verildi. Barcelona maçındaki olaylar neticesinde gelen karara 26 bin euroluk para cezası da eklendi.
Galatasaray ile Barcelona arasında 17 Mart’ta Nef Stadyumu’ndan oynanan maç nedeniyle UEFA’dan Galatasaray’a tribün kapatma ve para cezası geldi.
Skorer'den Onur Dinçer
'in aktardığına göre UEFA Disiplin Kurulu
, meşale yakılması ve sahaya yabancı madde atılması nedeniyle sarı-kırmızılılara ceza kesti.
Galatasaray'a tribün kapatma cezası verildi. Bu kısmi seyircisiz oynama durumunun iki yıllık bir deneme süresine tabi olacağı duyuruldu. Kulübe ayrıca toplamda 26 bin 250 euro para cezası da kesildi.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Galatasaray, ilk maçta Barcelona ile Nou Camp’ta golsüz berabere kalmıştı. Sarı-kırmızılılar İstanbul’daki rövanşta rakibine 2-1 yenilerek turnuvaya etmişti.