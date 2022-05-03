https://tr.sputniknews.com/20220503/ukrayna-meclisine-seslenen-boris-johnsondan-300-milyon-sterlinlik-yeni-askeri-yardim-paketi-1056052317.html

Ukrayna meclisine seslenen Boris Johnson'dan 300 milyon sterlinlik yeni askeri yardım paketi

Ukrayna meclisine seslenen Boris Johnson'dan 300 milyon sterlinlik yeni askeri yardım paketi

ABD'den sonra Kiev'in en büyük ikinci silah tedarikçisi Britanya'nın Başbakanı, video bağlantısıyla Ukrayna meclisine hitabında 300 milyon sterlinlik yeni... 03.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-03T17:58+0300

2022-05-03T17:58+0300

2022-05-03T18:06+0300

ukrayna krizi

boris johnson

britanya

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Britanya Başbakanı Boris Johnson (BoJo), Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile birlikte sokaklarda dolaştığı Kiev ziyareti şovu sonrası, Ukrayna parlamentosuna (Rada) seslendi. Ukrayna krizini körüklemenin başını ABD Başkanı Joe Biden ile birlikte çeken BoJo, Kiev yönetimine 300 milyon sterlinlik (375 milyon dolar) ilave askeri yardım paketi açıkladı. Üst üste skandallarla Londra'daki liderliği tehlikeye girdiğinden Ukrayna üzerinden prim yapmaya çalışan BoJo, bu vesileyle kendini yeni Winston Churchill olarak sunma çabasına bir performans daha ekledi. Britanya Başbakanı, video bağlantısıyla Rada'ya hitabında, 300 milyon sterlinlik yeni askeri yardım paketine 'şehirleri bombalayan topçuları saptayan radarlar, tedarik desteği sağlamaya yönelik ağır yük kaldıran insansız hava araçları ve binlerce gece görüş cihazının dahil olduğunu' söyledi. Gelecek haftalarda Ukrayna'ya Brimstone gemisavar ve Stormer uçaksavar füze sistemleri gönderme sözü de veren BoJo, Rusya'nın şubat ayında operasyon başlatmasından önce, 'ocak ayında Kiev'e uçaklar dolusu NLAW tanksavar füzeleri yolladıklarını, giderek daha büyüyen bu tedarik hattının koordinasyonuna yardımcı olmak için onlarca ülkeyle birlikte çalıştıklarını, bu sayede artık tanklar ve zırhlı araçlar dahil binlerce çeşit silah gönderildiğini' anlatarak övündü.Ukrayna'daki çatışmaları Batı söylemiyle 'özgürlüğün baskıya, doğrunun yanlışa, iyinin kötüye karşı mücadelesi' olarak sunan Britanya Başbakanı, "Ukrayna kazanmak zorunda" vurgusunu yaptı. Konuşmasını Ukraynalı milliyetçilerin "Slava Ukraini" (Ukrayna'ya zafer) selamıyla bitirdi ki, İkinci Dünya Savaşı sırasında Ukraynalı faşistlerin kullandığı bu ifade, 2014 Maidan darbesinden beri Ukraynalı siyasiler, askerler ve neo-Nazi milislerin diline pelesenk oldu. ABD'den sonra Ukrayna'nın en büyük ikinci silah tedarikçisi Britanya, son yıllarda Kiev'e tanksavar ve uçaksavar silahlarından mayın avcılarına, füze botlarına, zırhlı araçlara ve uzun menzilli toplara kadar yüz milyonlarca sterlin değerinde silah ve teçhizat gönderdi. Britanya'nın sponsorluğunda Ukrayna'nın güneyindeki Nikolaev bölgesinde bulunan Oçakov'da inşa edilen yeni askeri üssü, Rusya operasyon başlatır başlatmaz imha etmişti. Britanya, Ukrayna ordusuna istihbarat desteği de sağlıyor. Geçen hafta Britanya'nın Ukrayna'ya ağır silahlar, tanklar ve uçaklar dahil olmak üzere daha fazla ekipman göndermesi gerektiğini söyleyen Dışişleri Bakanı Liz Truss, NATO'yu da çabalarını ikiye katlamaya ve Rusya'yı Ukrayna'nın tamamından çıkarmak için daha hızlı şekilde ilerlemeye çağırmıştı.

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boris johnson, britanya, ingiltere, ukrayna