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Yunanistan ve Kırgızistan Türkiye'den yapılan uçuşlarda aşı kartı ve PCR testi istemeyecek
Yunanistan ve Kırgızistan Türkiye'den yapılan uçuşlarda aşı kartı ve PCR testi istemeyecek
Türk Hava Yolları (THY), koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye'den gelen yolculara aşı veya negatif PCR test ibrazı zorunluğu isteyen Yunanistan ve... 03.05.2022, Sputnik Türkiye
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koronavirüs
türkiye’de kovid-19 salgını
kovid-19
koronavirüs
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Yunanistan ve Kırgızistan, Türkiye'den bu ülkelere yapılan uçuşlara uyguladığı kısıtlamaları kaldırdı.THY'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Yunanistan ve Kırgızistan'a seyahat edecek yolculara; her iki ülkede uygulanan Kovid-19 tedbirlerinin sona erdiği belirtilerek, "Ülkelere girişlerde aşı kartı veya PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler" ifadelerine yer verildi.
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türkiye’de kovid-19 salgını, kovid-19, koronavirüs, türk hava yolları, türk hava yolları (thy)

Yunanistan ve Kırgızistan Türkiye'den yapılan uçuşlarda aşı kartı ve PCR testi istemeyecek

01:59 03.05.2022 (güncellendi: 02:03 03.05.2022)
© REUTERS / LOREN ELLIOTTUçak- Havalimanı
Uçak- Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2022
© REUTERS / LOREN ELLIOTT
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Türk Hava Yolları (THY), koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye'den gelen yolculara aşı veya negatif PCR test ibrazı zorunluğu isteyen Yunanistan ve Kırgızistan'ın bu tedbirleri kaldırdığını duyurdu.
Yunanistan ve Kırgızistan, Türkiye'den bu ülkelere yapılan uçuşlara uyguladığı kısıtlamaları kaldırdı.
THY'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Yunanistan ve Kırgızistan'a seyahat edecek yolculara; her iki ülkede uygulanan Kovid-19 tedbirlerinin sona erdiği belirtilerek, "Ülkelere girişlerde aşı kartı veya PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler" ifadelerine yer verildi.
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