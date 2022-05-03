https://tr.sputniknews.com/20220503/yunanistan-ve-kirgizistan-turkiyeden-yapilan-ucuslarda-asi-karti-ve-pcr-testi-istemeyecek-1056034856.html

Yunanistan ve Kırgızistan Türkiye'den yapılan uçuşlarda aşı kartı ve PCR testi istemeyecek

Yunanistan ve Kırgızistan Türkiye'den yapılan uçuşlarda aşı kartı ve PCR testi istemeyecek

Türk Hava Yolları (THY), koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye'den gelen yolculara aşı veya negatif PCR test ibrazı zorunluğu isteyen Yunanistan ve... 03.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-03T01:59+0300

2022-05-03T01:59+0300

2022-05-03T02:03+0300

koronavirüs

türkiye’de kovid-19 salgını

kovid-19

koronavirüs

türk hava yolları

türk hava yolları (thy)

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Yunanistan ve Kırgızistan, Türkiye'den bu ülkelere yapılan uçuşlara uyguladığı kısıtlamaları kaldırdı.THY'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Yunanistan ve Kırgızistan'a seyahat edecek yolculara; her iki ülkede uygulanan Kovid-19 tedbirlerinin sona erdiği belirtilerek, "Ülkelere girişlerde aşı kartı veya PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler" ifadelerine yer verildi.

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2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye’de kovid-19 salgını, kovid-19, koronavirüs, türk hava yolları, türk hava yolları (thy)