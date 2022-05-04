https://tr.sputniknews.com/20220504/4-gun-once-karsta-kaybolan-cocuk-bir-kayanin-dibinde-uyurken-bulundu-1056071976.html

4 gün önce Kars’ta kaybolan çocuk, bir kayanın dibinde uyurken bulundu

4 gün önce Kars’ta kaybolan çocuk, bir kayanın dibinde uyurken bulundu

Kars'ta kaybolan 12 yaşındaki Tarık Altun arama çalışmalarının 4’üncü gününde Yalınkaya köyünde kaya dibinde uyurken bulundu. 04.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-04T12:30+0300

2022-05-04T12:30+0300

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yaşam

afad

jandarma arama kurtarma (jak)

umke

kars

kayıp

çocuk

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Kars merkeze bağlı Halefoğlu köyünde 4 gün önce sabah saatlerinde kuzenleriyle hayvanlarını otlatmaya giden ve kaybolan Selma ve Oktay Altun çiftinin 12 yaşındaki çocukları Tarık Altun arama çalışmalarının 4’üncü gününde kaybolduğu köyden 7 kilometre uzaklıktaki Yalınkaya köyünde kaya dibinde uyurken bulundu.Tedavi için hastaneye kaldırıldıTarık Altun’u arama çalışmalarına jandarma, AFAD, JAK timleri, UMKE, köy korucuları ve komanda birlikleri, köylüler ile birlikte Halefoğlu köyü ve tarafında bulunan arazileri didik didik aranmıştı. Yaklaşık 4 gündür kendisinden haber alınamayan Tarık Altun ekipler tarafından sağ olarak bulundu. Halsiz ve bitkin düşen küçük çocuk, tedavi için hastaneye kaldırıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220502/karsta-kaybolan-cocuk-icin-arama-calismasi-baslatildi-1056008032.html

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afad, jandarma arama kurtarma (jak), umke, kars, kayıp, çocuk