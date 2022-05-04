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4 gün önce Kars’ta kaybolan çocuk, bir kayanın dibinde uyurken bulundu
4 gün önce Kars’ta kaybolan çocuk, bir kayanın dibinde uyurken bulundu
Kars'ta kaybolan 12 yaşındaki Tarık Altun arama çalışmalarının 4’üncü gününde Yalınkaya köyünde kaya dibinde uyurken bulundu. 04.05.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
afad
jandarma arama kurtarma (jak)
umke
kars
kayıp
çocuk
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Kars merkeze bağlı Halefoğlu köyünde 4 gün önce sabah saatlerinde kuzenleriyle hayvanlarını otlatmaya giden ve kaybolan Selma ve Oktay Altun çiftinin 12 yaşındaki çocukları Tarık Altun arama çalışmalarının 4’üncü gününde kaybolduğu köyden 7 kilometre uzaklıktaki Yalınkaya köyünde kaya dibinde uyurken bulundu.Tedavi için hastaneye kaldırıldıTarık Altun’u arama çalışmalarına jandarma, AFAD, JAK timleri, UMKE, köy korucuları ve komanda birlikleri, köylüler ile birlikte Halefoğlu köyü ve tarafında bulunan arazileri didik didik aranmıştı. Yaklaşık 4 gündür kendisinden haber alınamayan Tarık Altun ekipler tarafından sağ olarak bulundu. Halsiz ve bitkin düşen küçük çocuk, tedavi için hastaneye kaldırıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220502/karsta-kaybolan-cocuk-icin-arama-calismasi-baslatildi-1056008032.html
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afad, jandarma arama kurtarma (jak), umke, kars, kayıp, çocuk

4 gün önce Kars’ta kaybolan çocuk, bir kayanın dibinde uyurken bulundu

12:30 04.05.2022
© İHA / IŞIK ÇAPANOĞLU - SERKAN ERKOÇKars’ta kaybolan çocuk 4 gün sonra sağ bulundu
Kars’ta kaybolan çocuk 4 gün sonra sağ bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2022
© İHA / IŞIK ÇAPANOĞLU - SERKAN ERKOÇ
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Kars'ta kaybolan 12 yaşındaki Tarık Altun arama çalışmalarının 4’üncü gününde Yalınkaya köyünde kaya dibinde uyurken bulundu.
Kars merkeze bağlı Halefoğlu köyünde 4 gün önce sabah saatlerinde kuzenleriyle hayvanlarını otlatmaya giden ve kaybolan Selma ve Oktay Altun çiftinin 12 yaşındaki çocukları Tarık Altun arama çalışmalarının 4’üncü gününde kaybolduğu köyden 7 kilometre uzaklıktaki Yalınkaya köyünde kaya dibinde uyurken bulundu.

Tedavi için hastaneye kaldırıldı

Tarık Altun’u arama çalışmalarına jandarma, AFAD, JAK timleri, UMKE, köy korucuları ve komanda birlikleri, köylüler ile birlikte Halefoğlu köyü ve tarafında bulunan arazileri didik didik aranmıştı. Yaklaşık 4 gündür kendisinden haber alınamayan Tarık Altun ekipler tarafından sağ olarak bulundu. Halsiz ve bitkin düşen küçük çocuk, tedavi için hastaneye kaldırıldı.
Kars'ta hayvanları otlatan 12 yaşındaki çocuk kayboldu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2022
TÜRKİYE
Kars'ta kaybolan çocuk için arama çalışması başlatıldı
2 Mayıs, 03:31
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