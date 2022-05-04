https://tr.sputniknews.com/20220504/4-yildir-karavanla-yolda-olan-alman-aile-antalyada-turkiyeye-ve-turk-insanina-hayran-kaldik-1056071540.html

4 yıldır karavanla yolda olan Alman aile Antalya'da: 'Türkiye'ye ve Türk insanına hayran kaldık'

4 yıldır karavanla yolda olan Alman aile Antalya'da: 'Türkiye'ye ve Türk insanına hayran kaldık'

Alman Marcel (31) ve Justyna (37) Ritter çifti, oğulları Neo (4) ile 4 yıldır süren karavan yolculuğunda Antalya'nın Demre ilçesine geldi. 40 bin kilometre... 04.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-04T12:24+0300

2022-05-04T12:24+0300

2022-05-04T12:24+0300

yaşam

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Ritter ailesi, 2018 yılında Almanya'nın Baden Württemberg eyaletindeki Thüringen şehrinde evlerini satarak karavan aldı. Tura 1 Ocak 2019'da çıkan Ritter ailesi; Fransa, Portekiz, İspanya, Avusturya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Arnavutluk ve Yunanistan'da geçirdikleri 3 yılın ardından 26 Mart'ta Türkiye'ye geldi. Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın ve Denizli'yi gezen aile, Antalya'ya geçti. Olimpos, Adrasan ve Finike'yi gezen Alman aile, en son Demre'ye ulaştı.'Kaş, Fethiye üzerinden Ege ve Marmara sahillerini gezeceğiz'Türkiye'de 2 ay daha kalacaklarını anlatan Marcel Ritter, "Kaş, Fethiye üzerinden Ege ve Marmara sahillerini gezeceğiz. Daha sonra Bulgaristan, Romanya, Macaristan ve Avusturya'yı gezerek aralık ayında Thüringen şehrinde olacağız. Yeni rotalar çizerek yolculuğumuza devam edeceğiz. Evimiz karavanımızla dünyanın her yeri oldu. Şu ana kadar 40 bin kilometre yol yaptık. Uzaktan çalışarak geçimimizi sağlıyoruz. İlk kez Türkiye'ye geldik. Türkiye'ye ve Türk insanına hayran kaldık. Türk insanı içten, yardımsever ve misafirperver. Harika, güler yüzlü insanlar. Hiçbir sorun yaşamadık. Karavanımızla ilerleyen yıllarda tekrar Türkiye'ye geleceğiz. Bu güzel ülkeyi ve candan insanlarını unutmayacağız" diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20210709/karavanla-14-yilda-15-ulke-ile-turkiyede-77-sehri-gezdiler-1044925821.html

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