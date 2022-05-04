https://tr.sputniknews.com/20220504/43-ilin-gecis-guzergahinda-trafik-durma-noktasina-geldi-1056083951.html

43 ilin geçiş güzergahında trafik durma noktasına geldi

43 ilin geçiş güzergahında trafik durma noktasına geldi

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı 'kilit kavşak' Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı'nın son göründe trafik yoğunluğu devam ediyor. Kilometrelerce oluşan araç... 04.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-04T17:12+0300

2022-05-04T17:12+0300

2022-05-04T17:12+0300

türkiye

bayram

trafik

ramazan

ramazan bayramı

kırıkkale

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Ramazan Bayramı dolayısıyla memleketlerine veya tatil bölgelerine giden milyonlarca kişi, tatilin son gününde yeniden yollara akın etti. Dün akşam saatlerinde başlayan trafik yoğunluğu bugünde devam ediyor. Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa gibi büyük şehirlere geri dönüş için yola çıkan sürücüler, 43 ilin geçiş güzergahı 'kilit kavşak' Kırıkkale'de trafiğe takıldı. Ankara-Samsun kara yolunda zaman zaman durma noktasına gelen araçlar, güçlükle ilerleyebildi. Kara yolundaki yaklaşık 10 kilometreyi bulan araç yoğunluğu ise dron ile havadan görüntülendi.İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisi ekipleri de yoğunluk karşısında almış olduğu tedbirlerle hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, yoğunluğun olduğu kavşaklarda trafik akışını rahatlatmaya çalıştı. Araçların akışı sağlanması için de bazı kavşaklar geçici olarak trafiğe kapatıldı. Yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda zaman zaman meydana gelen maddi hasarlı trafik kazalarına da anında müdahale ediliyor.

https://tr.sputniknews.com/20220504/soylu-bu-bayramda-trafik-kazalarinda-gecen-bayramlara-gore-can-kaybi-yuzde-58-azaldi-1056074004.html

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bayram, trafik, ramazan, ramazan bayramı, kırıkkale