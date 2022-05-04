https://tr.sputniknews.com/20220504/ab-avrupa-parlamentosu-secim-yasasini-degistiriyor-1056064917.html

AB, Avrupa Parlamentosu seçim yasasını değiştiriyor

AB, Avrupa Parlamentosu seçim yasasını değiştiriyor

Avrupa Birliği ülkelerinde Avrupa Parlamentosu için yapılan seçimlerle ilgili yasada reform öngören teklif, AP milletvekilleri tarafından kabul edildi. 04.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-04T09:28+0300

2022-05-04T09:28+0300

2022-05-04T09:28+0300

dünya

avrupa parlamentosu

avrupa birliği

seçim

yasa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104021/16/1040211687_0:83:1025:659_1920x0_80_0_0_197ecc55e4bc6ba8d7c5d62f8f696931.jpg

AP'de yapılan oylamada 262'ye karşı 323 milletvekilinin oyuyla kabul gören yeni 'Avrupa Seçim Yasası' teklifi yeni vekillikler, seçme ve seçilme yaşı, oy kullanma yöntemleri gibi bazı yenilikler içeriyor.Buna göre, seçmenler Avrupa Parlamentosu seçimlerinde iki sandığa oy atacak. Bu iki sandıktan biri AB ülkelerinden AP milletvekilliğine aday olanlar, diğeri ise Avrupa genelinden aday olanlar için kurulacak. Yani, bir AB ülkesindeki seçmen, başka bir AB ülkesinde Avrupa milletvekilliğine aday olan siyasetçi için oy kullanabilecek. 705 sandalyeli AP'ye 'Avrupa milletvekili' olarak seçilecekler için meclise 28 ilave koltuk eklenecek.Ayrıca AB Komisyonu Başkanının belirlenmesinde de AB vatandaşlarına daha fazla söz hakkı verilmesi hedefleniyor. Bunun için Avrupalı siyasi partiler, AB Komisyonu Başkanlığı koltuğu için kendi adaylarını belirleyecek. AP seçimlerinde en çok oyu alan siyasi partinin adayı AB Komisyonu Başkanı olacak.Bunların dışında bazı AB ülkelerinde AP'ye hiç kadın milletvekili seçilmediği için cinsiyet eşitliğinin sağlanması adına kota uygulaması getirilecek.Milletvekillerinin kabul ettiği teklifte AP seçimlerinin daha 'Avrupalılaşması' adına AP seçimlerinin tüm üye ülkelerde 9 Mayıs Avrupa Gününde yapılması, seçilme yaşının 18 olması, 60'dan fazla milletvekili gönderen seçim bölgelerinde yüzde 3.5 baraj getirilmesi, postayla oy kullanılabilmesi gibi maddeler de bulunuyor.Teklifin yasalaşması için 27 üye ülkenin temsil edildiği AB Konseyi tarafından oy birliğiyle kabul edilmesi gerekiyor.

https://tr.sputniknews.com/20220503/italya-basbakanindan-abnin-gelecegi-icin-pragmatik-federalizm-onerisi-1056054573.html

avrupa birliği

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

avrupa parlamentosu, avrupa birliği, seçim, yasa