https://tr.sputniknews.com/20220504/abdde-dis-ticaret-acigi-mart-ayinda-rekor-seviyeye-yukseldi-1056084404.html

ABD'de dış ticaret açığı Mart ayında rekor seviyeye yükseldi

ABD'de dış ticaret açığı Mart ayında rekor seviyeye yükseldi

ABD'de dış ticaret açığı, Mart ayında aylık bazda yüzde 22.3 artarak 109.8 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı. 04.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-04T17:22+0300

2022-05-04T17:22+0300

2022-05-04T17:22+0300

ekonomi

abd

dış ticaret açığı

dış ticaret

çin

kanada

avrupa birliği

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ABD Ticaret Bakanlığı, Mart ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı, Mart ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 22.3 artarak 109.8 milyar dolar oldu.Rekor seviyeye yükselen dış ticaret açığının, bu dönemde 107 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu. Dış ticaret açığı, Şubat’ta 89.8 milyar dolar olarak hesaplanmıştı. Ülkenin ihracatı, Mart’ta bir önceki aya göre yüzde 5.6 artarak 241.7 milyar dolar olurken, ithalatı yüzde 10.3 artışla 351.5 milyar dolara çıktı.Ticaret açığı Çin ve Kanada ile arttı, AB ile azaldıABD'nin Çin ve Kanada ile arasındaki ticaret açığı bu dönemde artış gösterirken, Avrupa Birliği (AB) ile olan ticaret açığı azalış kaydetti. Ülkenin Çin ile olan ticaret açığı, Mart’ta bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 18 artarak 48.6 milyar dolara çıktı.ABD'nin Çin'e ihracatı bu dönemde 12.9 milyar dolar olurken, ülkeden yapılan ithalat 61.5 milyar dolar olarak kaydedildi. ABD'nin Kanada ile arasındaki ticaret açığı da Mart’ta yüzde 56 artarak 10.3 milyar dolara çıktı. Ülkenin AB ile arasındaki dış ticaret açığı ise yaklaşık yüzde 7.7 azalışla 15.6 milyar dolara geriledi.Söz konusu dönemde ABD'nin açık verdiği diğer ticaret partnerleri arasında 10.6 milyar dolarla Meksika, 6.2 milyar dolarla Almanya, 6.1 milyar dolarla Japonya, 4.9 milyar dolarla Tayvan, 3.4 milyar dolarla İtalya, 3.2 milyar dolarla Hindistan, 3.1 milyar dolarla Güney Kore ve 1 milyar dolarla Suudi Arabistan yer aldı. Analistler, söz konusu verilerin ticaretin ilk çeyrekte ülke ekonomisi üzerinde baskı oluşturduğunu gösterdiğini belirtti.

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abd, dış ticaret açığı, dış ticaret, çin, kanada, avrupa birliği