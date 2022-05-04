https://tr.sputniknews.com/20220504/acik-radyonun-kurucularindan-cem-madra-hayatini-kaybetti-1056085072.html

Açık Radyo'nun kurucularından Cem Madra hayatını kaybetti

Açık Radyo'nun kurucularından Cem Madra hayatını kaybetti

Açık Radyo’nun kurucularından olan, etnolog, belgeselci ve kütüphaneci Cem Madra hayatını kaybetti. 04.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-04T17:39+0300

2022-05-04T17:39+0300

2022-05-04T17:39+0300

yaşam

cem madra

ömer madra

açık radyo

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Yazar ve akademisyen Ömer Madra'nın oğlu, Açık Radyo'nun kurucularından Cem Madra'nın hayatını kaybettiği açıklandı.Açık Radyo'dan yapılan açıklamada, "Radyomuzun kurucularından, programcımız, dostumuz, etnolog, belgeselci ve kütüphaneci Cem Madra'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.Açık Gazete ve Bosna Savaşı sırasında yaptığı Bosna Günlüğü programı başta olmak üzere Açık Radyo'ya sayısız katkıda bulunmuş olan dostumuzun ailesine, tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz" ifadesi kullanıldı.Cem Madra, 'Sulukule’nin Son Günleri' belgeseline imza atmıştı.

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cem madra, ömer madra, açık radyo