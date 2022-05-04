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Açık Radyo'nun kurucularından Cem Madra hayatını kaybetti
Açık Radyo'nun kurucularından Cem Madra hayatını kaybetti
Açık Radyo’nun kurucularından olan, etnolog, belgeselci ve kütüphaneci Cem Madra hayatını kaybetti. 04.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-04T17:39+0300
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yaşam
cem madra
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Yazar ve akademisyen Ömer Madra'nın oğlu, Açık Radyo'nun kurucularından Cem Madra'nın hayatını kaybettiği açıklandı.Açık Radyo'dan yapılan açıklamada, "Radyomuzun kurucularından, programcımız, dostumuz, etnolog, belgeselci ve kütüphaneci Cem Madra'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.Açık Gazete ve Bosna Savaşı sırasında yaptığı Bosna Günlüğü programı başta olmak üzere Açık Radyo'ya sayısız katkıda bulunmuş olan dostumuzun ailesine, tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz" ifadesi kullanıldı.Cem Madra, 'Sulukule’nin Son Günleri' belgeseline imza atmıştı.
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cem madra, ömer madra, açık radyo

Açık Radyo'nun kurucularından Cem Madra hayatını kaybetti

17:39 04.05.2022
© Twitter/Açık RadyoCem Madra
Cem Madra - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2022
© Twitter/Açık Radyo
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Açık Radyo’nun kurucularından olan, etnolog, belgeselci ve kütüphaneci Cem Madra hayatını kaybetti.
Yazar ve akademisyen Ömer Madra'nın oğlu, Açık Radyo'nun kurucularından Cem Madra'nın hayatını kaybettiği açıklandı.
Açık Radyo'dan yapılan açıklamada, "Radyomuzun kurucularından, programcımız, dostumuz, etnolog, belgeselci ve kütüphaneci Cem Madra'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.Açık Gazete ve Bosna Savaşı sırasında yaptığı Bosna Günlüğü programı başta olmak üzere Açık Radyo'ya sayısız katkıda bulunmuş olan dostumuzun ailesine, tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz" ifadesi kullanıldı.
Cem Madra, 'Sulukule’nin Son Günleri' belgeseline imza atmıştı.
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