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Adana’da dolu yağışı: Ekin alanları ve ağaçlar zarar gördü
Adana’da dolu yağışı: Ekin alanları ve ağaçlar zarar gördü
Adana’nın Kozan ve Feke ilçelerinde etkili olan dolu, ekili alanlara ve ağaçlara zarar verdi. Dolu yağışı nedeniyle bölge beyaza büründü. 04.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-04T18:59+0300
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yaşam
yağış
yağmur
dolu
adana
meteoroloji
tarım
bahçe
kozan
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Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Göller Yaylası ile Akçalıuşağı, Mahyalar ve Çulluuşağı mahallelerinde öğle saatlerinde yağmur başladı. Yağmurla birlikte dolu yağışı da etkili oldu. Dolu, bölgeyi beyaza bürüdü. Yaklaşık 15 dakika süren yağış nedeniyle ekili alanlar ile bahçelerdeki ürünler zarar gördü.Öte yandan Adana'nın Feke ilçesine bağlı Koçyazı Mahallesi’nde de dolu yağışı etkili oldu. Dolu yağışını bölge sakinlerinden Ramazan İmir, kendi cep telefonu ile çekerek dolu yağışının bölgede olumsuz etkilere neden olduğunu anlattı.
https://tr.sputniknews.com/20220504/adiyaman-valiliginden-dolu-aciklamasi-1-hayvan-telef-oldu-ekili-tarim-alanlari-buyuk-zarar-gordu-1056070288.html
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yağış, yağmur, dolu, adana, meteoroloji, tarım, bahçe, kozan

Adana’da dolu yağışı: Ekin alanları ve ağaçlar zarar gördü

18:59 04.05.2022 (güncellendi: 19:00 04.05.2022)
© İHA / EMRE BOZDEMİRAdana’da dolu yağışı
Adana’da dolu yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2022
© İHA / EMRE BOZDEMİR
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Adana’nın Kozan ve Feke ilçelerinde etkili olan dolu, ekili alanlara ve ağaçlara zarar verdi. Dolu yağışı nedeniyle bölge beyaza büründü.
Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Göller Yaylası ile Akçalıuşağı, Mahyalar ve Çulluuşağı mahallelerinde öğle saatlerinde yağmur başladı. Yağmurla birlikte dolu yağışı da etkili oldu. Dolu, bölgeyi beyaza bürüdü. Yaklaşık 15 dakika süren yağış nedeniyle ekili alanlar ile bahçelerdeki ürünler zarar gördü.
Öte yandan Adana'nın Feke ilçesine bağlı Koçyazı Mahallesi’nde de dolu yağışı etkili oldu. Dolu yağışını bölge sakinlerinden Ramazan İmir, kendi cep telefonu ile çekerek dolu yağışının bölgede olumsuz etkilere neden olduğunu anlattı.
Besni ilçesinde etkili olan dolu yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2022
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