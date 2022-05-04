https://tr.sputniknews.com/20220504/adanada-dolu-yagisi-ekin-alanlari-ve-agaclar-zarar-gordu-1056087135.html

Adana’da dolu yağışı: Ekin alanları ve ağaçlar zarar gördü

Adana’da dolu yağışı: Ekin alanları ve ağaçlar zarar gördü

Adana’nın Kozan ve Feke ilçelerinde etkili olan dolu, ekili alanlara ve ağaçlara zarar verdi. Dolu yağışı nedeniyle bölge beyaza büründü. 04.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-04T18:59+0300

2022-05-04T18:59+0300

2022-05-04T19:00+0300

yaşam

yağış

yağmur

dolu

adana

meteoroloji

tarım

bahçe

kozan

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Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Göller Yaylası ile Akçalıuşağı, Mahyalar ve Çulluuşağı mahallelerinde öğle saatlerinde yağmur başladı. Yağmurla birlikte dolu yağışı da etkili oldu. Dolu, bölgeyi beyaza bürüdü. Yaklaşık 15 dakika süren yağış nedeniyle ekili alanlar ile bahçelerdeki ürünler zarar gördü.Öte yandan Adana'nın Feke ilçesine bağlı Koçyazı Mahallesi’nde de dolu yağışı etkili oldu. Dolu yağışını bölge sakinlerinden Ramazan İmir, kendi cep telefonu ile çekerek dolu yağışının bölgede olumsuz etkilere neden olduğunu anlattı.

https://tr.sputniknews.com/20220504/adiyaman-valiliginden-dolu-aciklamasi-1-hayvan-telef-oldu-ekili-tarim-alanlari-buyuk-zarar-gordu-1056070288.html

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yağış, yağmur, dolu, adana, meteoroloji, tarım, bahçe, kozan