https://tr.sputniknews.com/20220504/adanada-dolu-yagisi-ekin-alanlari-ve-agaclar-zarar-gordu-1056087135.html
Adana’da dolu yağışı: Ekin alanları ve ağaçlar zarar gördü
Adana’da dolu yağışı: Ekin alanları ve ağaçlar zarar gördü
Adana’nın Kozan ve Feke ilçelerinde etkili olan dolu, ekili alanlara ve ağaçlara zarar verdi. Dolu yağışı nedeniyle bölge beyaza büründü. 04.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-04T18:59+0300
2022-05-04T18:59+0300
2022-05-04T19:00+0300
yaşam
yağış
yağmur
dolu
adana
meteoroloji
tarım
bahçe
kozan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/04/1056087191_0:681:899:1187_1920x0_80_0_0_b264462b7c15508f7b5becb093b2a124.jpg
Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Göller Yaylası ile Akçalıuşağı, Mahyalar ve Çulluuşağı mahallelerinde öğle saatlerinde yağmur başladı. Yağmurla birlikte dolu yağışı da etkili oldu. Dolu, bölgeyi beyaza bürüdü. Yaklaşık 15 dakika süren yağış nedeniyle ekili alanlar ile bahçelerdeki ürünler zarar gördü.Öte yandan Adana'nın Feke ilçesine bağlı Koçyazı Mahallesi’nde de dolu yağışı etkili oldu. Dolu yağışını bölge sakinlerinden Ramazan İmir, kendi cep telefonu ile çekerek dolu yağışının bölgede olumsuz etkilere neden olduğunu anlattı.
https://tr.sputniknews.com/20220504/adiyaman-valiliginden-dolu-aciklamasi-1-hayvan-telef-oldu-ekili-tarim-alanlari-buyuk-zarar-gordu-1056070288.html
adana
kozan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/04/1056087191_0:597:899:1271_1920x0_80_0_0_3e29cbc656556ee69f74f92941e02883.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
yağış, yağmur, dolu, adana, meteoroloji, tarım, bahçe, kozan
Adana’da dolu yağışı: Ekin alanları ve ağaçlar zarar gördü
18:59 04.05.2022 (güncellendi: 19:00 04.05.2022) Abone ol
Adana’nın Kozan ve Feke ilçelerinde etkili olan dolu, ekili alanlara ve ağaçlara zarar verdi. Dolu yağışı nedeniyle bölge beyaza büründü.
Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Göller Yaylası ile Akçalıuşağı, Mahyalar ve Çulluuşağı mahallelerinde öğle saatlerinde yağmur başladı. Yağmurla birlikte dolu yağışı da etkili oldu. Dolu, bölgeyi beyaza bürüdü. Yaklaşık 15 dakika süren yağış nedeniyle ekili alanlar ile bahçelerdeki ürünler zarar gördü.
Öte yandan Adana'nın Feke ilçesine bağlı Koçyazı Mahallesi’nde de dolu yağışı etkili oldu. Dolu yağışını bölge sakinlerinden Ramazan İmir, kendi cep telefonu ile çekerek dolu yağışının bölgede olumsuz etkilere neden olduğunu anlattı.