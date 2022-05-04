Türkiye
CANLI | Kırım lideri Aksenov: Özel askeri harekat, tüm Nazi suçlularının yargılanmasıyla son bulacak
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220504/afganistanda-meydana-gelen-seller-nedeniyle-en-az-18-kisi-hayatini-kaybetti-1056079421.html
Afganistan'da meydana gelen seller nedeniyle en az 18 kişi hayatını kaybetti
Afganistan'da meydana gelen seller nedeniyle en az 18 kişi hayatını kaybetti
Afganistan'ın 10 vilayetinde etkili olan aşırı yağışların yol açtığı seller nedeniyle en az 18 kişi yaşamını yitirdi. 04.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-04T15:02+0300
2022-05-04T15:02+0300
dünya
sel
afganistan
ölü
doğal afet
tahribat
taliban
arama kurtarma
telef
zarar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/04/1056079526_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_32a595ba1dbc9d42ca27e860a3268555.jpg
Taliban yönetiminin Doğal Afetlerle Mücadele Devlet Bakanı Yardımcısı Mevlevi Şerafeddin Müslim, ülkede meydana gelen sellerle ilgili açıklama yaptı. Müslim, ülke genelindeki 10 vilayette etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle en az 18 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin yaralandığını belirtti. Arama-kurtarma ekiplerinin afet bölgelerine sevk edildiğini aktaran Müslim, ölü ve yaralı sayısının artabileceğini söyledi. Sellerde en az 100 evde tahribat meydana geldiğini ve onlarca hayvanın da telef olduğunu kaydeden Müslim, selzedelerin zararlarını karşılamak için ellerinden geldiği ölçüde maddi destekte bulunacaklarını kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220501/hindistan-ve-pakistan-asiri-sicak-hava-dalgasiyla-kavruluyor-1055990163.html
afganistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/04/1056079526_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_be7694716c066848a8433ff288f95e49.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sel, afganistan, ölü, doğal afet, tahribat, taliban, arama kurtarma, telef, zarar

Afganistan'da meydana gelen seller nedeniyle en az 18 kişi hayatını kaybetti

15:02 04.05.2022
© AFP 2022 / WAKIL KOHSARAfganistan'da meydana gelen seller nedeniyle en az 18 kişi hayatını kaybetti
Afganistan'da meydana gelen seller nedeniyle en az 18 kişi hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2022
© AFP 2022 / WAKIL KOHSAR
Abone olTelegram
Afganistan'ın 10 vilayetinde etkili olan aşırı yağışların yol açtığı seller nedeniyle en az 18 kişi yaşamını yitirdi.
Taliban yönetiminin Doğal Afetlerle Mücadele Devlet Bakanı Yardımcısı Mevlevi Şerafeddin Müslim, ülkede meydana gelen sellerle ilgili açıklama yaptı. Müslim, ülke genelindeki 10 vilayette etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle en az 18 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin yaralandığını belirtti.
Arama-kurtarma ekiplerinin afet bölgelerine sevk edildiğini aktaran Müslim, ölü ve yaralı sayısının artabileceğini söyledi. Sellerde en az 100 evde tahribat meydana geldiğini ve onlarca hayvanın da telef olduğunu kaydeden Müslim, selzedelerin zararlarını karşılamak için ellerinden geldiği ölçüde maddi destekte bulunacaklarını kaydetti.
Hindistan- Sıcaklık - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2022
DÜNYA
Hindistan ve Pakistan aşırı sıcak hava dalgasıyla kavruluyor
1 Mayıs, 06:21
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала