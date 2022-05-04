https://tr.sputniknews.com/20220504/afganistanda-meydana-gelen-seller-nedeniyle-en-az-18-kisi-hayatini-kaybetti-1056079421.html
Afganistan'da meydana gelen seller nedeniyle en az 18 kişi hayatını kaybetti
Afganistan'da meydana gelen seller nedeniyle en az 18 kişi hayatını kaybetti
Afganistan'ın 10 vilayetinde etkili olan aşırı yağışların yol açtığı seller nedeniyle en az 18 kişi yaşamını yitirdi. 04.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-04T15:02+0300
2022-05-04T15:02+0300
2022-05-04T15:02+0300
dünya
sel
afganistan
ölü
doğal afet
tahribat
taliban
arama kurtarma
telef
zarar
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Taliban yönetiminin Doğal Afetlerle Mücadele Devlet Bakanı Yardımcısı Mevlevi Şerafeddin Müslim, ülkede meydana gelen sellerle ilgili açıklama yaptı. Müslim, ülke genelindeki 10 vilayette etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle en az 18 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin yaralandığını belirtti. Arama-kurtarma ekiplerinin afet bölgelerine sevk edildiğini aktaran Müslim, ölü ve yaralı sayısının artabileceğini söyledi. Sellerde en az 100 evde tahribat meydana geldiğini ve onlarca hayvanın da telef olduğunu kaydeden Müslim, selzedelerin zararlarını karşılamak için ellerinden geldiği ölçüde maddi destekte bulunacaklarını kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220501/hindistan-ve-pakistan-asiri-sicak-hava-dalgasiyla-kavruluyor-1055990163.html
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sel, afganistan, ölü, doğal afet, tahribat, taliban, arama kurtarma, telef, zarar
Afganistan'da meydana gelen seller nedeniyle en az 18 kişi hayatını kaybetti
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Afganistan'ın 10 vilayetinde etkili olan aşırı yağışların yol açtığı seller nedeniyle en az 18 kişi yaşamını yitirdi.
Taliban yönetiminin Doğal Afetlerle Mücadele Devlet Bakanı Yardımcısı Mevlevi Şerafeddin Müslim, ülkede meydana gelen sellerle ilgili açıklama yaptı. Müslim, ülke genelindeki 10 vilayette etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle en az 18 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin yaralandığını belirtti.
Arama-kurtarma ekiplerinin afet bölgelerine sevk edildiğini aktaran Müslim, ölü ve yaralı sayısının artabileceğini söyledi. Sellerde en az 100 evde tahribat meydana geldiğini ve onlarca hayvanın da telef olduğunu kaydeden Müslim, selzedelerin zararlarını karşılamak için ellerinden geldiği ölçüde maddi destekte bulunacaklarını kaydetti.