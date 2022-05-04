https://tr.sputniknews.com/20220504/alman-ekonomi-analizi-rusyanin-bati-yaptirimlarina-boyun-egecegi-sanisi-hayal-kirikligina-ugratir-1056083654.html
Alman ekonomi analizi: Rusya'nın Batı yaptırımlarına boyun eğeceği sanısı, hayal kırıklığına uğratır
Alman ekonomi analizi: Rusya'nın Batı yaptırımlarına boyun eğeceği sanısı, hayal kırıklığına uğratır
Almanya'nın Kiel merkezli Dünya Ekonomisi Enstitüsü 'Ukrayna'daki savaşın ekonomik etkisi' başlıklı analizinde 'AB'nin petrol ambargosu uygulanması durumunda... 04.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-04T17:06+0300
2022-05-04T17:06+0300
2022-05-04T17:06+0300
ukrayna krizi
rusya
ekonomi
almanya
analiz
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Dünya Ekonomisi Enstitüsü'nün ticaret uzmanı Prof. Dr. Rolf J. Langhammer imzalı analizde, "Rusya'nın Batı'nın sert yaptırımları karşısında yakında Ukrayna savaşında boyun eğeceği yönündeki umutlar büyük olasılıkla hayal kırıklığına uğrayacak" denilerek, bu öngörüye 'devlet bütçesinin durumu ve Rus ekonomisinin yapısal özellikleri' dayanak gösterildi. Analizin "Rusya, son yıllarda istikrarlı bir mali pozisyon oluşturmada gözle görülür bir başarı elde etti" saptaması, 'Rusya'nın uluslararası standartlara göre çok düşük kamu borcu (GSYİH'nın yüzde 20'si), yüksek tasarruf, kısıtlı harcama politikası ve güçlü rezerv birikimine' dayandırıldı. Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) da 'Rusya'nın makroekonomik durumu hakkındaki Ocak 2021 tarihli en son raporunda bunu doğruladığı ve aynı zamanda Rusya'nın dolara daha az bağımlı hale gelme başarısını andığı' hatırlatılarak şöyle devam edildi:"Buna ek olarak, şu anda yaptırımlardan kaçınan veya Almanya gibi alımı kısmen sürdüren ülkelere enerji ihracatından gelen gelirler artıyor. Mevcut petrol fiyatı, IMF'nin Rusya'nın bütçesini dengelemek için gerekli olan 10-15 ABD doları tahmininin çok üzerinde. AB petrol ambargosunun şu an için bunu belirleyici şekilde değiştirmesi pek olası değil."'Yapısal olarak, özel hizmet sektörünün düşük önemi ve kamu sektöründe yüksek düzeyde korumalı istihdam Rusya'ya yardım ediyor. Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülke içindeki siyasi desteğinin garantörleri olan bu çalışanlar, imyiyazlı destek alırlar, yani fiyat kontrolleri veya gelir desteği yoluyla artan enflasyonun sonuçlarından korunurlar. Hükümet, toplumu bölebileceği ve siyasi desteği zayıflatabileceği için karaborsaların ortaya çıkmasıyla da çok yoğun mücadele edecek." Rusya'yı yok etmeye yönelik bir mücadeleye girmiş bulunan Batı'ya, Langhammer imzalı analizden şu tavsiye geldi: "Uzun vadede ortaya çıkacağı kesin olan, önemli ve yeri doldurulamaz yabancı sermaye mallarının eksikliğinin çok olumsuz sonuçları, Rus ekonomisini hızlı bir şekilde yıkıma götürmez. Batı'nın uzun süre dayanma gücü göstermesi gerekecek."
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rusya, ekonomi, almanya, analiz
Alman ekonomi analizi: Rusya'nın Batı yaptırımlarına boyun eğeceği sanısı, hayal kırıklığına uğratır
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Almanya'nın Kiel merkezli Dünya Ekonomisi Enstitüsü 'Ukrayna'daki savaşın ekonomik etkisi' başlıklı analizinde 'AB'nin petrol ambargosu uygulanması durumunda bile Rusya'nın çok uzun bir savaşa finansal açıdan hazır olduğu' değerlendirilmesi yapıldı.
Dünya Ekonomisi Enstitüsü'nün ticaret uzmanı Prof. Dr. Rolf J. Langhammer imzalı analizde, "Rusya'nın Batı'nın sert yaptırımları karşısında yakında Ukrayna savaşında boyun eğeceği yönündeki umutlar büyük olasılıkla hayal kırıklığına uğrayacak" denilerek, bu öngörüye 'devlet bütçesinin durumu ve Rus ekonomisinin yapısal özellikleri' dayanak gösterildi.
Analizin "Rusya, son yıllarda istikrarlı bir mali pozisyon oluşturmada gözle görülür bir başarı elde etti" saptaması, 'Rusya'nın uluslararası standartlara göre çok düşük kamu borcu (GSYİH'nın yüzde 20'si), yüksek tasarruf, kısıtlı harcama politikası ve güçlü rezerv birikimine' dayandırıldı.
Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) da 'Rusya'nın makroekonomik durumu hakkındaki Ocak 2021 tarihli en son raporunda bunu doğruladığı ve aynı zamanda Rusya'nın dolara daha az bağımlı hale gelme başarısını andığı' hatırlatılarak şöyle devam edildi:
"Buna ek olarak, şu anda yaptırımlardan kaçınan veya Almanya gibi alımı kısmen sürdüren ülkelere enerji ihracatından gelen gelirler artıyor. Mevcut petrol fiyatı, IMF'nin Rusya'nın bütçesini dengelemek için gerekli olan 10-15 ABD doları tahmininin çok üzerinde. AB petrol ambargosunun şu an için bunu belirleyici şekilde değiştirmesi pek olası değil."
'Yapısal olarak, özel hizmet sektörünün düşük önemi ve kamu sektöründe yüksek düzeyde korumalı istihdam Rusya'ya yardım ediyor. Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülke içindeki siyasi desteğinin garantörleri olan bu çalışanlar, imyiyazlı destek alırlar, yani fiyat kontrolleri veya gelir desteği yoluyla artan enflasyonun sonuçlarından korunurlar. Hükümet, toplumu bölebileceği ve siyasi desteği zayıflatabileceği için karaborsaların ortaya çıkmasıyla da çok yoğun mücadele edecek."
Rusya'yı yok etmeye yönelik bir mücadeleye girmiş bulunan Batı'ya, Langhammer imzalı analizden şu tavsiye geldi: "Uzun vadede ortaya çıkacağı kesin olan, önemli ve yeri doldurulamaz yabancı sermaye mallarının eksikliğinin çok olumsuz sonuçları, Rus ekonomisini hızlı bir şekilde yıkıma götürmez. Batı'nın uzun süre dayanma gücü göstermesi gerekecek."