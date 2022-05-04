https://tr.sputniknews.com/20220504/almanya-nato-uyeligine-basvurmalari-halinde-finlandiya-ve-isveci-destekleyebiliriz-1056061950.html
Almanya: NATO üyeliğine başvurmaları halinde Finlandiya ve İsveç'i destekleyebiliriz
Almanya: NATO üyeliğine başvurmaları halinde Finlandiya ve İsveç'i destekleyebiliriz
Almanya Başbakanı Scholz, NATO ittifakının bir parçası olmak istemelerine karar vermeleri halinde Finlandiya ve İsveç’e destek verebileceklerini söyledi. 04.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-04T02:00+0300
2022-05-04T02:00+0300
2022-05-04T02:08+0300
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almanya
finlandiya
isveç
nato
sanna marin
olaf scholz
magdalena andersson
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile Brandenburg eyaletindeki Meseberg Sarayı’nda ortak basın toplantısı düzenledi.Scholz, Finlandiya ve İsveç’te NATO ittifakına olası katılım konusunda yapılan tartışmaları yakından takip ettiğini belirterek, "Bu kararlar ve tartışmalar orada, Finlandiya ve İsveç'te yapılmalı. Ancak bu iki ülke NATO ittifakına üye olmak istediklerine karar verirlerse bizim desteğimizi güvenebilirler" dedi.Başbakanı Marin ise İsveç ve Finlandiya’nın kendi güvenliğine ilişkin önemli karar almanın eşiğinde olduğunu söyledi.NATO’nun sürekli açık kapı politikasını vurguladığını ifade eden Marin, "Rusya'nın hiçbir yetkisi olmadan kararlarını başkalarına dayatmak istediği bir dönemde NATO'nun açık kapı politikası her zamankinden daha önemlidir" şeklinde konuştu.Marin, Finlandiya’nın henüz NATO’ya üye olma başvurusu yapıp yapmayacağına ilişkin bir karar vermediğini belirterek, bu konuda parlamentoda istişarelerin devam ettiğini söyledi.İsveç Başbakanı Andersson da İsveç’te de parlamentodaki partilerin güvenlik politikasına ilişkin durumu değerlendirdiklerini dile getirerek, gelecekte olası ortaklıklara katılmaya ilişkin her şeyin masada olduğunu vurguladı.Andersson, İsveç'in savunma harcamalarını arttıracağını kaydetti.
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almanya, finlandiya, isveç, nato, sanna marin, olaf scholz, magdalena andersson
Almanya: NATO üyeliğine başvurmaları halinde Finlandiya ve İsveç'i destekleyebiliriz
02:00 04.05.2022 (güncellendi: 02:08 04.05.2022) Abone ol
Almanya Başbakanı Scholz, NATO ittifakının bir parçası olmak istemelerine karar vermeleri halinde Finlandiya ve İsveç’e destek verebileceklerini söyledi.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile Brandenburg eyaletindeki Meseberg Sarayı’nda ortak basın toplantısı düzenledi.
Scholz, Finlandiya ve İsveç’te NATO ittifakına olası katılım konusunda yapılan tartışmaları yakından takip ettiğini belirterek, "Bu kararlar ve tartışmalar orada, Finlandiya ve İsveç'te yapılmalı. Ancak bu iki ülke NATO ittifakına üye olmak istediklerine karar verirlerse bizim desteğimizi güvenebilirler" dedi.
Başbakanı Marin ise İsveç ve Finlandiya’nın kendi güvenliğine ilişkin önemli karar almanın eşiğinde olduğunu söyledi.
NATO’nun sürekli açık kapı politikasını vurguladığını ifade eden Marin, "Rusya'nın hiçbir yetkisi olmadan kararlarını başkalarına dayatmak istediği bir dönemde NATO'nun açık kapı politikası her zamankinden daha önemlidir" şeklinde konuştu.
Marin, Finlandiya’nın henüz NATO’ya üye olma başvurusu yapıp yapmayacağına ilişkin bir karar vermediğini belirterek, bu konuda parlamentoda istişarelerin devam ettiğini söyledi.
İsveç Başbakanı Andersson da İsveç’te de parlamentodaki partilerin güvenlik politikasına ilişkin durumu değerlendirdiklerini dile getirerek, gelecekte olası ortaklıklara katılmaya ilişkin her şeyin masada olduğunu vurguladı.
Andersson, İsveç'in savunma harcamalarını arttıracağını kaydetti.