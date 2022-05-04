Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220504/almanya-nato-uyeligine-basvurmalari-halinde-finlandiya-ve-isveci-destekleyebiliriz-1056061950.html
Almanya: NATO üyeliğine başvurmaları halinde Finlandiya ve İsveç'i destekleyebiliriz
Almanya: NATO üyeliğine başvurmaları halinde Finlandiya ve İsveç'i destekleyebiliriz
Almanya Başbakanı Scholz, NATO ittifakının bir parçası olmak istemelerine karar vermeleri halinde Finlandiya ve İsveç’e destek verebileceklerini söyledi. 04.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-04T02:00+0300
2022-05-04T02:08+0300
ukrayna krizi
almanya
finlandiya
isveç
nato
sanna marin
olaf scholz
magdalena andersson
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/04/1056061925_0:71:2000:1196_1920x0_80_0_0_3d4af17d4de3c1d99771091294c98244.jpg
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile Brandenburg eyaletindeki Meseberg Sarayı’nda ortak basın toplantısı düzenledi.Scholz, Finlandiya ve İsveç’te NATO ittifakına olası katılım konusunda yapılan tartışmaları yakından takip ettiğini belirterek, "Bu kararlar ve tartışmalar orada, Finlandiya ve İsveç'te yapılmalı. Ancak bu iki ülke NATO ittifakına üye olmak istediklerine karar verirlerse bizim desteğimizi güvenebilirler" dedi.Başbakanı Marin ise İsveç ve Finlandiya’nın kendi güvenliğine ilişkin önemli karar almanın eşiğinde olduğunu söyledi.NATO’nun sürekli açık kapı politikasını vurguladığını ifade eden Marin, "Rusya'nın hiçbir yetkisi olmadan kararlarını başkalarına dayatmak istediği bir dönemde NATO'nun açık kapı politikası her zamankinden daha önemlidir" şeklinde konuştu.Marin, Finlandiya’nın henüz NATO’ya üye olma başvurusu yapıp yapmayacağına ilişkin bir karar vermediğini belirterek, bu konuda parlamentoda istişarelerin devam ettiğini söyledi.İsveç Başbakanı Andersson da İsveç’te de parlamentodaki partilerin güvenlik politikasına ilişkin durumu değerlendirdiklerini dile getirerek, gelecekte olası ortaklıklara katılmaya ilişkin her şeyin masada olduğunu vurguladı.Andersson, İsveç'in savunma harcamalarını arttıracağını kaydetti.
almanya
finlandiya
isveç
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/04/1056061925_156:0:1845:1267_1920x0_80_0_0_77af9a6f7865ad22c9b0eec6446539b3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
almanya, finlandiya, isveç, nato, sanna marin, olaf scholz, magdalena andersson

Almanya: NATO üyeliğine başvurmaları halinde Finlandiya ve İsveç'i destekleyebiliriz

02:00 04.05.2022 (güncellendi: 02:08 04.05.2022)
© AFP 2022 / JOHN MACDOUGALLAlmanya Başbakanı Olaf Scholz, Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile Brandenburg eyaletindeki Meseberg Sarayı’nda ortak basın toplantısı düzenledi.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile Brandenburg eyaletindeki Meseberg Sarayı’nda ortak basın toplantısı düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2022
© AFP 2022 / JOHN MACDOUGALL
Abone olTelegram
Almanya Başbakanı Scholz, NATO ittifakının bir parçası olmak istemelerine karar vermeleri halinde Finlandiya ve İsveç’e destek verebileceklerini söyledi.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile Brandenburg eyaletindeki Meseberg Sarayı’nda ortak basın toplantısı düzenledi.
Scholz, Finlandiya ve İsveç’te NATO ittifakına olası katılım konusunda yapılan tartışmaları yakından takip ettiğini belirterek, "Bu kararlar ve tartışmalar orada, Finlandiya ve İsveç'te yapılmalı. Ancak bu iki ülke NATO ittifakına üye olmak istediklerine karar verirlerse bizim desteğimizi güvenebilirler" dedi.
Başbakanı Marin ise İsveç ve Finlandiya’nın kendi güvenliğine ilişkin önemli karar almanın eşiğinde olduğunu söyledi.
NATO’nun sürekli açık kapı politikasını vurguladığını ifade eden Marin, "Rusya'nın hiçbir yetkisi olmadan kararlarını başkalarına dayatmak istediği bir dönemde NATO'nun açık kapı politikası her zamankinden daha önemlidir" şeklinde konuştu.
Marin, Finlandiya’nın henüz NATO’ya üye olma başvurusu yapıp yapmayacağına ilişkin bir karar vermediğini belirterek, bu konuda parlamentoda istişarelerin devam ettiğini söyledi.
İsveç Başbakanı Andersson da İsveç’te de parlamentodaki partilerin güvenlik politikasına ilişkin durumu değerlendirdiklerini dile getirerek, gelecekte olası ortaklıklara katılmaya ilişkin her şeyin masada olduğunu vurguladı.
Andersson, İsveç'in savunma harcamalarını arttıracağını kaydetti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала