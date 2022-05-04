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Almanya’da gençlere cinsel imalarda bulunan papaz görevinden alındı
Almanya’da gençlere cinsel imalarda bulunan papaz görevinden alındı
Almanya'da bir papaz, gençlere yönelik cinsel imalarda bulunduğu gerekçesiyle görevinden azledildi. 04.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-04T14:46+0300
2022-05-04T14:46+0300
dünya
almanya
papaz
cinsel istismar
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Braunschweig Protestan-Lüteryan Eyalet Kilisesi, papazın gidilen bir seyahatte birkaç kez gençlere uygunsuz cinsel imalarda bulunması ve gençlerin alkol almasına izin vermesi nedeniyle papazla ilişiğin kesildiğini duyurdu.Kilise'den Alman medyasına yapılan açıklamada, "Elbette süreç dikkatlice kontrol edildi. Fesih işlemi sürece göre işleme konuldu" ifadesi kullanıldı. Açıklamada, söz konusu papaza bir daha kiliseye bağlı herhangi bir kurumda görev verilmeyeceği vurgulandı. Braunschweig Protestan-Lüteryan Eyalet Kilisesi'nin seyahate katılan gençlerin aileleriyle sürekli irtibat halinde olduğu belirtildi.
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almanya, papaz, cinsel istismar

Almanya’da gençlere cinsel imalarda bulunan papaz görevinden alındı

14:46 04.05.2022
© AAAlmanya - bayrak
Almanya - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2022
© AA
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Almanya'da bir papaz, gençlere yönelik cinsel imalarda bulunduğu gerekçesiyle görevinden azledildi.
Braunschweig Protestan-Lüteryan Eyalet Kilisesi, papazın gidilen bir seyahatte birkaç kez gençlere uygunsuz cinsel imalarda bulunması ve gençlerin alkol almasına izin vermesi nedeniyle papazla ilişiğin kesildiğini duyurdu.
Kilise'den Alman medyasına yapılan açıklamada, "Elbette süreç dikkatlice kontrol edildi. Fesih işlemi sürece göre işleme konuldu" ifadesi kullanıldı. Açıklamada, söz konusu papaza bir daha kiliseye bağlı herhangi bir kurumda görev verilmeyeceği vurgulandı. Braunschweig Protestan-Lüteryan Eyalet Kilisesi'nin seyahate katılan gençlerin aileleriyle sürekli irtibat halinde olduğu belirtildi.
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