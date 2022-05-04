https://tr.sputniknews.com/20220504/almanyada-genclere-cinsel-imalarda-bulunan-papaz-gorevinden-alindi-1056079080.html

Almanya’da gençlere cinsel imalarda bulunan papaz görevinden alındı

Almanya’da gençlere cinsel imalarda bulunan papaz görevinden alındı

Almanya'da bir papaz, gençlere yönelik cinsel imalarda bulunduğu gerekçesiyle görevinden azledildi. 04.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-04T14:46+0300

2022-05-04T14:46+0300

2022-05-04T14:46+0300

dünya

almanya

papaz

cinsel istismar

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Braunschweig Protestan-Lüteryan Eyalet Kilisesi, papazın gidilen bir seyahatte birkaç kez gençlere uygunsuz cinsel imalarda bulunması ve gençlerin alkol almasına izin vermesi nedeniyle papazla ilişiğin kesildiğini duyurdu.Kilise'den Alman medyasına yapılan açıklamada, "Elbette süreç dikkatlice kontrol edildi. Fesih işlemi sürece göre işleme konuldu" ifadesi kullanıldı. Açıklamada, söz konusu papaza bir daha kiliseye bağlı herhangi bir kurumda görev verilmeyeceği vurgulandı. Braunschweig Protestan-Lüteryan Eyalet Kilisesi'nin seyahate katılan gençlerin aileleriyle sürekli irtibat halinde olduğu belirtildi.

almanya

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

almanya, papaz, cinsel istismar