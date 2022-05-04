https://tr.sputniknews.com/20220504/arastirma-koronavirus-beyni-20-yil-yaslandiriyor-iqyu-dusuruyor--1056065615.html
Araştırma: Koronavirüs beyni 20 yıl yaşlandırıyor, IQ'yu düşürüyor
Araştırma: Koronavirüs beyni 20 yıl yaşlandırıyor, IQ'yu düşürüyor
Bilim insanları, dünya çapında 6.2 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan koronavirüs salgını ile ilgili dikkat çekici bir araştırma hazırladı. Araştırmaya... 04.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-04T09:57+0300
2022-05-04T09:57+0300
2022-05-04T10:37+0300
koronavirüs
kovid-19
salgın
salgın hastalık
beyin
iq
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Cambridge’teki Addenbrooke’s Hospital’da yapılan bir araştırma, Kovid-19'u ağır geçiren kişilerin zihin aktivitelerinde kayıp meydana geldiğini ortaya çıkardı.Yaş ortalaması 51 olan ve 16’sı yoğun bakımda tedavi gören 46 koronavirüs hastasını inceleyen bilim insanları, hastalığı ağır geçirenlerin beyinlerinin yaklaşık 20 yıl yaşlandığını ve bunun da 10 IQ puanı azalma anlamına geldiğini aktardı.Kovid-19'u yenmeyi başaranlara neden-sonuç ve problem çözme ile ilgili testler yapan bilim insanları, hastalığı ağır atlatanların 'zihinsel keskinliğinin' azaldığını tespit etti.Araştırmada yer alan Imperial College London’da görevli Profesör Adam Hampshire, “İngiltere2de yaklaşık 40 bin kişi yoğun bakımda corona virüsünü atlattı ve bazıları da hastaneye kaldırılmasa da hastalığı ağır geçirdi. Zihin sağlığı sorunları devam ediyor ve bu konuya dikkatli bir şekilde eğilmeliyiz” dedi.Sözcü'nün aktardığına göre bilim insanları, hastalar üzerinde yapılan araştırmada özellikle koronavirüsü ağır atlatanların doğru kelimeleri bulmakta zorlandığını da dile getirdi. Uzmanlar, dikkat, karmaşık sorun çözme ve hafıza gibi alanlarda gerileme yaşandığının da altını çizdi.
https://tr.sputniknews.com/20220429/dso-gizemli-hepatit-vakalarinin-kovid-19-asilamasiyla-baglantisi-yok-1055959594.html
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kovid-19, salgın, salgın hastalık, beyin, iq
Araştırma: Koronavirüs beyni 20 yıl yaşlandırıyor, IQ'yu düşürüyor
09:57 04.05.2022 (güncellendi: 10:37 04.05.2022) Abone ol
Bilim insanları, dünya çapında 6.2 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan koronavirüs salgını ile ilgili dikkat çekici bir araştırma hazırladı. Araştırmaya göre koronavirüsü ağır atlatanların beyni 20 yıl yaşlanıyor ve IQ'ları da en az 10 puan azalıyor.
Cambridge’teki Addenbrooke’s Hospital’da yapılan bir araştırma, Kovid-19'u ağır geçiren kişilerin zihin aktivitelerinde kayıp meydana geldiğini ortaya çıkardı.
Yaş ortalaması 51 olan ve 16’sı yoğun bakımda tedavi gören 46 koronavirüs hastasını inceleyen bilim insanları, hastalığı ağır geçirenlerin beyinlerinin yaklaşık 20 yıl yaşlandığını ve bunun da 10 IQ puanı azalma anlamına geldiğini aktardı.
Kovid-19'u yenmeyi başaranlara neden-sonuç ve problem çözme ile ilgili testler yapan bilim insanları, hastalığı ağır atlatanların 'zihinsel keskinliğinin' azaldığını tespit etti.
Araştırmada yer alan Imperial College London’da görevli Profesör Adam Hampshire, “İngiltere2de yaklaşık 40 bin kişi yoğun bakımda corona virüsünü atlattı ve bazıları da hastaneye kaldırılmasa da hastalığı ağır geçirdi. Zihin sağlığı sorunları devam ediyor ve bu konuya dikkatli bir şekilde eğilmeliyiz” dedi.
Sözcü'nün aktardığına göre bilim insanları, hastalar üzerinde yapılan araştırmada özellikle koronavirüsü ağır atlatanların doğru kelimeleri bulmakta zorlandığını da dile getirdi.
Uzmanlar, dikkat, karmaşık sorun çözme ve hafıza gibi alanlarda gerileme yaşandığının da altını çizdi.