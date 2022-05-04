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https://tr.sputniknews.com/20220504/arkadasinin-vasiyetini-yerine-getirdi-trabzonsporun-sampiyon-olmasini-yillarca-bekledik-1056069767.html
Arkadaşının vasiyetini yerine getirdi: ‘Trabzonspor'un şampiyon olmasını yıllarca bekledik’
Arkadaşının vasiyetini yerine getirdi: ‘Trabzonspor'un şampiyon olmasını yıllarca bekledik’
Karaman'ın Ermenek ilçesinde Fenerbahçe taraftarı olan Uğur Güzeler, 22 yıl önce trafik kazasında yaşamını yitiren arkadaşı Aziz Çavdar'ın, vasiyeti üzerine... 04.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-04T11:46+0300
2022-05-04T11:46+0300
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karaman
trabzonspor
arkadaş
vasiyet
mezarlık
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Trabzonlu olan ve babası Kemalettin Çavdar'ın maden ocağında çalışması nedeniyle Ermenek'te yaşayan Aziz Çavdar, 2000 yılında 20 yaşındayken geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. Çavdar cenazesi Ermenek'te Fincan Tepesi'ndeki mezarlığa defnedildi. Çavdar'ın arkadaşı Uğur Güzeler, bu yıl Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan etmesi üzerine vasiyeti gereği mezarına Trabzonspor bayrağı örttü.‘'Eğer bir gün ben ölürsem de Trabzon şampiyon olursa, mezarıma Trabzonspor bayrağı ser' demişti’Arkadaşı Aziz Çavdar'ın vasiyetini yerine getirdiği için mutlu olduğunu belirten Uğur Güzeler, şunları söyledi:‘Keşke oğlumda bugünleri görseydi’Babası Kemalettin Çavdar, ''Uğur, oğlumun arkadaşıydı. 22 yıl önce oğlum öldü. Trabzonluyuz ve Trabzonspor taraftarıydı. Uğur'a vasiyeti vardı. Uğur vasiyetini yerine getirdi ve bana da sürpriz oldu. Keşke oğlumda bugünleri görseydi'' diye konuştu.
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Arkadaşının vasiyetini yerine getirdi: ‘Trabzonspor'un şampiyon olmasını yıllarca bekledik’

11:46 04.05.2022
© DHAArkadaşının vasiyetini 22 yıl sonra yerine getirdi: ‘Trabzonspor'un şampiyon olmasını yıllarca bekledik’
Arkadaşının vasiyetini 22 yıl sonra yerine getirdi: ‘Trabzonspor'un şampiyon olmasını yıllarca bekledik’ - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2022
© DHA
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Karaman'ın Ermenek ilçesinde Fenerbahçe taraftarı olan Uğur Güzeler, 22 yıl önce trafik kazasında yaşamını yitiren arkadaşı Aziz Çavdar'ın, vasiyeti üzerine mezarına şampiyon olan Trabzonspor'un bayrağını örttü. Güzeler, ''Trabzonspor'un şampiyon olmasını yıllarca bekledik. Nasip bugüneymiş'' dedi.
Trabzonlu olan ve babası Kemalettin Çavdar'ın maden ocağında çalışması nedeniyle Ermenek'te yaşayan Aziz Çavdar, 2000 yılında 20 yaşındayken geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. Çavdar cenazesi Ermenek'te Fincan Tepesi'ndeki mezarlığa defnedildi. Çavdar'ın arkadaşı Uğur Güzeler, bu yıl Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan etmesi üzerine vasiyeti gereği mezarına Trabzonspor bayrağı örttü.
‘'Eğer bir gün ben ölürsem de Trabzon şampiyon olursa, mezarıma Trabzonspor bayrağı ser' demişti’
Arkadaşı Aziz Çavdar'ın vasiyetini yerine getirdiği için mutlu olduğunu belirten Uğur Güzeler, şunları söyledi:
''2000 yılında trafik kazası sonucu kaybettiğim Aziz Çavdar arkadaşım vasiyetini yerine getirdiğim için çok mutluyum. 1996 yılında Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra bana bir vasiyet bırakmıştı. 'Eğer bir gün ben ölürsem de Trabzon şampiyon olursa, mezarıma Trabzonspor bayrağı ser' demişti. Bu vasiyet benim içimde hep uhdeydi. Trabzonspor şampiyon olmasını yıllarca bekledik. Nasip bugüneymiş. Bugün bu vasiyeti 22 yıl sonra gerçekleştirdiğim için çok mutluyum."

‘Keşke oğlumda bugünleri görseydi’

Babası Kemalettin Çavdar, ''Uğur, oğlumun arkadaşıydı. 22 yıl önce oğlum öldü. Trabzonluyuz ve Trabzonspor taraftarıydı. Uğur'a vasiyeti vardı. Uğur vasiyetini yerine getirdi ve bana da sürpriz oldu. Keşke oğlumda bugünleri görseydi'' diye konuştu.
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