https://tr.sputniknews.com/20220504/arkadasinin-vasiyetini-yerine-getirdi-trabzonsporun-sampiyon-olmasini-yillarca-bekledik-1056069767.html

Arkadaşının vasiyetini yerine getirdi: ‘Trabzonspor'un şampiyon olmasını yıllarca bekledik’

Arkadaşının vasiyetini yerine getirdi: ‘Trabzonspor'un şampiyon olmasını yıllarca bekledik’

Karaman'ın Ermenek ilçesinde Fenerbahçe taraftarı olan Uğur Güzeler, 22 yıl önce trafik kazasında yaşamını yitiren arkadaşı Aziz Çavdar'ın, vasiyeti üzerine... 04.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-04T11:46+0300

2022-05-04T11:46+0300

2022-05-04T11:46+0300

türkiye

karaman

trabzonspor

arkadaş

vasiyet

mezarlık

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Trabzonlu olan ve babası Kemalettin Çavdar'ın maden ocağında çalışması nedeniyle Ermenek'te yaşayan Aziz Çavdar, 2000 yılında 20 yaşındayken geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. Çavdar cenazesi Ermenek'te Fincan Tepesi'ndeki mezarlığa defnedildi. Çavdar'ın arkadaşı Uğur Güzeler, bu yıl Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan etmesi üzerine vasiyeti gereği mezarına Trabzonspor bayrağı örttü.‘'Eğer bir gün ben ölürsem de Trabzon şampiyon olursa, mezarıma Trabzonspor bayrağı ser' demişti’Arkadaşı Aziz Çavdar'ın vasiyetini yerine getirdiği için mutlu olduğunu belirten Uğur Güzeler, şunları söyledi:‘Keşke oğlumda bugünleri görseydi’Babası Kemalettin Çavdar, ''Uğur, oğlumun arkadaşıydı. 22 yıl önce oğlum öldü. Trabzonluyuz ve Trabzonspor taraftarıydı. Uğur'a vasiyeti vardı. Uğur vasiyetini yerine getirdi ve bana da sürpriz oldu. Keşke oğlumda bugünleri görseydi'' diye konuştu.

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karaman, trabzonspor, arkadaş, vasiyet, mezarlık