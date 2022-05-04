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https://tr.sputniknews.com/20220504/avrupa-parlamentosu-frontexin-butcesini-onaylamadi-1056087261.html
Avrupa Parlamentosu, Frontex'in bütçesini onaylamadı
Avrupa Parlamentosu, Frontex'in bütçesini onaylamadı
Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği'nin (AB) dış sınırlardan sorumlu kurumu Frontex'in bütçe harcamalarına, geri itmelerdeki rolü ve yönetim sorunları... 04.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-04T19:03+0300
2022-05-04T19:06+0300
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frontex
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AP'den yapılan açıklamaya göre, Strazburg'da gerçekleştirilen Genel Kurul oturumunda AB kurum ve kuruluşlarının 2020 yılı bütçe harcamaları görüşüldü.AP milletvekilleri, AB Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı Frontex'in söz konusu dönemdeki bütçesini ibra etmedi.Frontex'in harcamaları göçmenlerin geri itilmesi de dahil olmak üzere temel haklara ilişkin devam eden soruşturmalar ve yönetimsel sorunlar yüzünden onaylanmadı.AP milletvekilleri, bu konularda hazırlanan soruşturma raporlarının tamamını görmeyi talep etti ve ibra kararını sonbahara erteledi.Frontex'in bu konularla ilgili detaylı ve tatmin edici açıklama yapması ve uygulamalarını düzeltmesi gerekiyor.AB'nin bütçesini onaylamak ve uygulanmasını takip etmek AP'nin görev alanına giriyor.Akdeniz ve Ege'deki geri itme vakalarında rolü bulunduğu iddia edilen Frontex'in Direktörü Fabrice Leggeri geçen hafta istifa etmişti.Frontex ve Leggeri, son yıllarda Akdeniz ve Ege'de AB ülkelerine gitmek isteyen kişilerin geri itildiğine yönelik haberlere sıkça konu oldu.
https://tr.sputniknews.com/20220429/gocmenleri-egeye-geri-itmekle-suclanan-frontex-direktoru-istifa-etti-1055964376.html
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frontex, frontex, ap, avrupa parlamentosu (ap)

Avrupa Parlamentosu, Frontex'in bütçesini onaylamadı

19:03 04.05.2022 (güncellendi: 19:06 04.05.2022)
© AP Photo / Petros GiannakourisA small inflatable dinghy with a suspected smuggler on board is stopped by a Greek coastguard patrol boat, carrying migrants rescued at sea, as a helicopter from the European border control agency Frontex flies overhead, off Greece’s eastern Aegean Sea island of Lesbos on Thursday, Sept. 24, 2015
A small inflatable dinghy with a suspected smuggler on board is stopped by a Greek coastguard patrol boat, carrying migrants rescued at sea, as a helicopter from the European border control agency Frontex flies overhead, off Greece’s eastern Aegean Sea island of Lesbos on Thursday, Sept. 24, 2015 - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2022
© AP Photo / Petros Giannakouris
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Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği'nin (AB) dış sınırlardan sorumlu kurumu Frontex'in bütçe harcamalarına, geri itmelerdeki rolü ve yönetim sorunları gibi nedenlerle onay vermediği açıklandı.
AP'den yapılan açıklamaya göre, Strazburg'da gerçekleştirilen Genel Kurul oturumunda AB kurum ve kuruluşlarının 2020 yılı bütçe harcamaları görüşüldü.
AP milletvekilleri, AB Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı Frontex'in söz konusu dönemdeki bütçesini ibra etmedi.
Frontex'in harcamaları göçmenlerin geri itilmesi de dahil olmak üzere temel haklara ilişkin devam eden soruşturmalar ve yönetimsel sorunlar yüzünden onaylanmadı.
AP milletvekilleri, bu konularda hazırlanan soruşturma raporlarının tamamını görmeyi talep etti ve ibra kararını sonbahara erteledi.
Frontex'in bu konularla ilgili detaylı ve tatmin edici açıklama yapması ve uygulamalarını düzeltmesi gerekiyor.
AB'nin bütçesini onaylamak ve uygulanmasını takip etmek AP'nin görev alanına giriyor.
Akdeniz ve Ege'deki geri itme vakalarında rolü bulunduğu iddia edilen Frontex'in Direktörü Fabrice Leggeri geçen hafta istifa etmişti.
Frontex ve Leggeri, son yıllarda Akdeniz ve Ege'de AB ülkelerine gitmek isteyen kişilerin geri itildiğine yönelik haberlere sıkça konu oldu.
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