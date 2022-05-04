https://tr.sputniknews.com/20220504/avrupa-parlamentosu-frontexin-butcesini-onaylamadi-1056087261.html

Avrupa Parlamentosu, Frontex'in bütçesini onaylamadı

Avrupa Parlamentosu, Frontex'in bütçesini onaylamadı

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği'nin (AB) dış sınırlardan sorumlu kurumu Frontex'in bütçe harcamalarına, geri itmelerdeki rolü ve yönetim sorunları... 04.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-04T19:03+0300

2022-05-04T19:03+0300

2022-05-04T19:06+0300

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avrupa parlamentosu (ap)

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AP'den yapılan açıklamaya göre, Strazburg'da gerçekleştirilen Genel Kurul oturumunda AB kurum ve kuruluşlarının 2020 yılı bütçe harcamaları görüşüldü.AP milletvekilleri, AB Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı Frontex'in söz konusu dönemdeki bütçesini ibra etmedi.Frontex'in harcamaları göçmenlerin geri itilmesi de dahil olmak üzere temel haklara ilişkin devam eden soruşturmalar ve yönetimsel sorunlar yüzünden onaylanmadı.AP milletvekilleri, bu konularda hazırlanan soruşturma raporlarının tamamını görmeyi talep etti ve ibra kararını sonbahara erteledi.Frontex'in bu konularla ilgili detaylı ve tatmin edici açıklama yapması ve uygulamalarını düzeltmesi gerekiyor.AB'nin bütçesini onaylamak ve uygulanmasını takip etmek AP'nin görev alanına giriyor.Akdeniz ve Ege'deki geri itme vakalarında rolü bulunduğu iddia edilen Frontex'in Direktörü Fabrice Leggeri geçen hafta istifa etmişti.Frontex ve Leggeri, son yıllarda Akdeniz ve Ege'de AB ülkelerine gitmek isteyen kişilerin geri itildiğine yönelik haberlere sıkça konu oldu.

https://tr.sputniknews.com/20220429/gocmenleri-egeye-geri-itmekle-suclanan-frontex-direktoru-istifa-etti-1055964376.html

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