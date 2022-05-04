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Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarıyla ilgili paylaşım: 'Sonuç çok yakın'
Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarıyla ilgili paylaşım: 'Sonuç çok yakın'
Sağlık Bakanı Koca sosyal medyadan yaptığı paylaşımda sağlık çalışanlarına ilişkin "İtibar ve emeğin daha iyi maddi karşılığı sağlık çalışanının hakkı. Sonuç... 04.05.2022, Sputnik Türkiye
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından sağlık çalışanlarıyla ilgili bir paylaşımda bulundu.Bakan Koca yaptığı paylaşımda şunları belirtti:
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fahrettin koca, sağlık çalışanı, twitter

Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarıyla ilgili paylaşım: 'Sonuç çok yakın'

22:45 04.05.2022 (güncellendi: 22:55 04.05.2022)
© İHAFahrettin Koca
Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2022
© İHA
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Sağlık Bakanı Koca sosyal medyadan yaptığı paylaşımda sağlık çalışanlarına ilişkin "İtibar ve emeğin daha iyi maddi karşılığı sağlık çalışanının hakkı. Sonuç çok yakın" açıklamasını yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından sağlık çalışanlarıyla ilgili bir paylaşımda bulundu.
Bakan Koca yaptığı paylaşımda şunları belirtti:
"73.965 SAĞLIK ÇALIŞANI bayram tatilinde, ülkenin dört bir yanında görev başındaydı. Nöbetçi olanlardan bir kısmı göreve nöbet sonrası da devam etti. Böyle kaç meslek grubu var? İtibar ve emeğin daha iyi maddi karşılığı sağlık çalışanının hakkı. Sonuç çok yakın."
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