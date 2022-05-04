Bakan Yardımcısı Çataklı'dan Oğan'a 'Suriyeli' tepkisi: 'Utanmadıysan insanlık adına ben utandım'
22:45 04.05.2022 (güncellendi: 22:48 04.05.2022)
© DHAİsmail Çataklı
© DHA
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Sinan Oğan’ın Twitter'dan yaptığı paylaşımlarına ilişkin, “Aynı gün önce sayı 10 milyona yaklaştı diye yalan söyleyip ardından baktın pabuç pahalı 6 milyona indirdin. Utanmadıysan insanlık adına ben utandım” dedi.
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Türkiye'de 6 milyon Suriyeli olduğunu iddia eden eski MHP milletvekili Sinan Oğan'a tepki gösterdi.
Bakan Yardımcısı Çataklı, Twitter hesabından Sinan Oğan'ın Suriyelilerle ilgili açıklamalarını paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:
Bakan Yardımcısı Çataklı, Twitter hesabından Sinan Oğan'ın Suriyelilerle ilgili açıklamalarını paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:
"Aynı gün önce sayı 10 milyona yaklaştı diye yalan söyleyip ardından baktın pabuç pahalı 6 milyona indirdin. Bu bir. 1,5 milyon ikametli Suriyeli var diyorsun. Bunlar 192 ayrı ülkeden düzenli göçmen. Bu iki! Utanmadın mı? Utanmadıysan insanlık adına ben utandım."
Aynı gün önce sayı 10 milyona yaklaştı diye yalan söyleyip ardından baktın pabuç pahalı 6 milyona indirdin. Bu BİR— İsmail ÇATAKLI (@ismailcatakli) May 4, 2022
1,5 milyon ikametli Suriyeli var diyorsun. Bunlar 192 ayrı ülkeden düzenli göçmen. Bu İKİ!
Utanmadın mı?
Utanmadıysan insanlık adına ben utandım! pic.twitter.com/DREBfpMG1C