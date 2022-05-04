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Bakan Yardımcısı Çataklı'dan Oğan'a 'Suriyeli' tepkisi: 'Utanmadıysan insanlık adına ben utandım'
Bakan Yardımcısı Çataklı'dan Oğan'a 'Suriyeli' tepkisi: 'Utanmadıysan insanlık adına ben utandım'
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Sinan Oğan’ın Twitter'dan yaptığı paylaşımlarına ilişkin, “Aynı gün önce sayı 10 milyona yaklaştı diye yalan söyleyip... 04.05.2022, Sputnik Türkiye
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İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Türkiye'de 6 milyon Suriyeli olduğunu iddia eden eski MHP milletvekili Sinan Oğan'a tepki gösterdi.Bakan Yardımcısı Çataklı, Twitter hesabından Sinan Oğan'ın Suriyelilerle ilgili açıklamalarını paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:
https://tr.sputniknews.com/20220503/icisleri-bakan-yardimcisi-umit-ozdag-sinan-ogan-bengi-baser-hakkinda-suc-duyurusunda-bulunulacak-1056059687.html
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sinan oğan, ismail çataklı

Bakan Yardımcısı Çataklı'dan Oğan'a 'Suriyeli' tepkisi: 'Utanmadıysan insanlık adına ben utandım'

22:45 04.05.2022 (güncellendi: 22:48 04.05.2022)
© DHAİsmail Çataklı
İsmail Çataklı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2022
© DHA
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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Sinan Oğan’ın Twitter'dan yaptığı paylaşımlarına ilişkin, “Aynı gün önce sayı 10 milyona yaklaştı diye yalan söyleyip ardından baktın pabuç pahalı 6 milyona indirdin. Utanmadıysan insanlık adına ben utandım” dedi.
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Türkiye'de 6 milyon Suriyeli olduğunu iddia eden eski MHP milletvekili Sinan Oğan'a tepki gösterdi.
Bakan Yardımcısı Çataklı, Twitter hesabından Sinan Oğan'ın Suriyelilerle ilgili açıklamalarını paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:
"Aynı gün önce sayı 10 milyona yaklaştı diye yalan söyleyip ardından baktın pabuç pahalı 6 milyona indirdin. Bu bir. 1,5 milyon ikametli Suriyeli var diyorsun. Bunlar 192 ayrı ülkeden düzenli göçmen. Bu iki! Utanmadın mı? Utanmadıysan insanlık adına ben utandım."
İsmail Çataklı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2022
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