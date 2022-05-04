Bakan Yardımcısı Çataklı'dan Oğan'a 'Suriyeli' tepkisi: 'Utanmadıysan insanlık adına ben utandım'

"Aynı gün önce sayı 10 milyona yaklaştı diye yalan söyleyip ardından baktın pabuç pahalı 6 milyona indirdin. Bu bir. 1,5 milyon ikametli Suriyeli var diyorsun. Bunlar 192 ayrı ülkeden düzenli göçmen. Bu iki! Utanmadın mı? Utanmadıysan insanlık adına ben utandım."