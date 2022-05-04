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Balkona tırmanıp köpeği çaldı
Balkona tırmanıp köpeği çaldı
İzmir'de bir kişi, tırmandığı balkonda bulunan köpeği alıp kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, köpeği çalan kişiyi... 04.05.2022, Sputnik Türkiye
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde balkonda bulunan yavru köpeği gören kimliği belirsiz bir kişi, korkuluklara tutunarak balkona çıktı. Daha sonra balkonda bulunan köpeği tasmasından tutarak alan şüpheli, köpekle birlikte kayıplara karıştı. Köpeğini balkonda bulamayan ev sahibi ise daha sonra güvenlik kameralarını inceleyerek köpeğinin bir kişi tarafından çalındığını fark ederek durumu polise bildirdi. Kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.Öte yandan meydana gelen olay apartmanda bulunan güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde bir kişinin korkuluklara tutunarak balkona çıktığı, daha sonra da köpeğin tasmasından tutup alarak gittiği anlar yer aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220117/dukkanin-onune-birakilan-kopegi-once-sevdiler-sonra-caldilar-1052803038.html
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köpek, hırsızlık, izmir

Balkona tırmanıp köpeği çaldı

16:21 04.05.2022 (güncellendi: 16:47 04.05.2022)
© İHAİzmir'de balkondan köpeği çalan kişi
İzmir'de balkondan köpeği çalan kişi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2022
© İHA
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İzmir'de bir kişi, tırmandığı balkonda bulunan köpeği alıp kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, köpeği çalan kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde balkonda bulunan yavru köpeği gören kimliği belirsiz bir kişi, korkuluklara tutunarak balkona çıktı.
Daha sonra balkonda bulunan köpeği tasmasından tutarak alan şüpheli, köpekle birlikte kayıplara karıştı. Köpeğini balkonda bulamayan ev sahibi ise daha sonra güvenlik kameralarını inceleyerek köpeğinin bir kişi tarafından çalındığını fark ederek durumu polise bildirdi. Kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Öte yandan meydana gelen olay apartmanda bulunan güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde bir kişinin korkuluklara tutunarak balkona çıktığı, daha sonra da köpeğin tasmasından tutup alarak gittiği anlar yer aldı.
Dükkanın önüne bırakılan köpeği önce sevdiler sonra çaldılar - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
TÜRKİYE
Dükkan önüne bırakılan köpeği önce sevdiler sonra çaldılar
17 Ocak, 11:07
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