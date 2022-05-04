https://tr.sputniknews.com/20220504/balkona-tirmanip-kopegi-caldi-1056081638.html

Balkona tırmanıp köpeği çaldı

Balkona tırmanıp köpeği çaldı

İzmir'de bir kişi, tırmandığı balkonda bulunan köpeği alıp kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, köpeği çalan kişiyi... 04.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-04T16:21+0300

2022-05-04T16:21+0300

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köpek

türkiye

hırsızlık

izmir

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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde balkonda bulunan yavru köpeği gören kimliği belirsiz bir kişi, korkuluklara tutunarak balkona çıktı. Daha sonra balkonda bulunan köpeği tasmasından tutarak alan şüpheli, köpekle birlikte kayıplara karıştı. Köpeğini balkonda bulamayan ev sahibi ise daha sonra güvenlik kameralarını inceleyerek köpeğinin bir kişi tarafından çalındığını fark ederek durumu polise bildirdi. Kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.Öte yandan meydana gelen olay apartmanda bulunan güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde bir kişinin korkuluklara tutunarak balkona çıktığı, daha sonra da köpeğin tasmasından tutup alarak gittiği anlar yer aldı.

https://tr.sputniknews.com/20220117/dukkanin-onune-birakilan-kopegi-once-sevdiler-sonra-caldilar-1052803038.html

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köpek, hırsızlık, izmir