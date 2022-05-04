https://tr.sputniknews.com/20220504/besiktas-fenerbahce-derbisinin-bilet-fiyatlari-belli-oldu-1056084174.html
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları belli oldu
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları belli oldu
Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş derbi biletlerinin fiyatlarını açıkladı. 04.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-04T17:21+0300
2022-05-04T17:21+0300
2022-05-04T17:22+0300
spor
beşiktaş
fenerbahçe
bilet
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Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yi konuk edecek. 8 Mayıs Pazar günü 19.00'da başlayacak derbi öncesi Siyah-Beyazlılar bilet fiyatlarını açıkladı.175 liradan başlayan fiyatlar 1500'e kadar çıkıyor.Sezonun ilk yarısındaki mücadele 2-2 bitmişti. Beşiktaş'ın gollerini 25 ve 59'da Josef de Souza atarken, Fenerbahçe adına 14'te penaltıdan Mesut Özil ve 30'da Mergim Berisha kaydetmişti.Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe 68 puanla 2. sırada girerken, Beşiktaş 54 puanla 6. sırada girdi.Beşiktaş'ın belirlediği bilet fiyatları şöyle:VIP 100: 1.500TLVIP 101-126: 1.250TL
https://tr.sputniknews.com/20220428/besiktas-fenerbahce-derbisinin-tarihi-belli-oldu-1055923983.html
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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları belli oldu
17:21 04.05.2022 (güncellendi: 17:22 04.05.2022) Abone ol
Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş derbi biletlerinin fiyatlarını açıkladı.
Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yi konuk edecek. 8 Mayıs Pazar günü 19.00'da başlayacak derbi öncesi Siyah-Beyazlılar bilet fiyatlarını açıkladı.
175 liradan başlayan fiyatlar 1500'e kadar çıkıyor.
Sezonun ilk yarısındaki mücadele 2-2 bitmişti. Beşiktaş'ın gollerini 25 ve 59'da Josef de Souza atarken, Fenerbahçe adına 14'te penaltıdan Mesut Özil ve 30'da Mergim Berisha kaydetmişti.
Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe 68 puanla 2. sırada girerken, Beşiktaş 54 puanla 6. sırada girdi.
Beşiktaş'ın belirlediği bilet fiyatları şöyle: