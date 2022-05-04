https://tr.sputniknews.com/20220504/besiktas-fenerbahce-derbisinin-bilet-fiyatlari-belli-oldu-1056084174.html

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları belli oldu

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları belli oldu

Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş derbi biletlerinin fiyatlarını açıkladı. 04.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-04T17:21+0300

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spor

beşiktaş

fenerbahçe

bilet

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Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yi konuk edecek. 8 Mayıs Pazar günü 19.00'da başlayacak derbi öncesi Siyah-Beyazlılar bilet fiyatlarını açıkladı.175 liradan başlayan fiyatlar 1500'e kadar çıkıyor.Sezonun ilk yarısındaki mücadele 2-2 bitmişti. Beşiktaş'ın gollerini 25 ve 59'da Josef de Souza atarken, Fenerbahçe adına 14'te penaltıdan Mesut Özil ve 30'da Mergim Berisha kaydetmişti.Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe 68 puanla 2. sırada girerken, Beşiktaş 54 puanla 6. sırada girdi.Beşiktaş'ın belirlediği bilet fiyatları şöyle:VIP 100: 1.500TLVIP 101-126: 1.250TL

https://tr.sputniknews.com/20220428/besiktas-fenerbahce-derbisinin-tarihi-belli-oldu-1055923983.html

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beşiktaş, fenerbahçe, bilet