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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları belli oldu
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları belli oldu
Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş derbi biletlerinin fiyatlarını açıkladı. 04.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-04T17:21+0300
2022-05-04T17:22+0300
spor
beşiktaş
fenerbahçe
bilet
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Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yi konuk edecek. 8 Mayıs Pazar günü 19.00'da başlayacak derbi öncesi Siyah-Beyazlılar bilet fiyatlarını açıkladı.175 liradan başlayan fiyatlar 1500'e kadar çıkıyor.Sezonun ilk yarısındaki mücadele 2-2 bitmişti. Beşiktaş'ın gollerini 25 ve 59'da Josef de Souza atarken, Fenerbahçe adına 14'te penaltıdan Mesut Özil ve 30'da Mergim Berisha kaydetmişti.Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe 68 puanla 2. sırada girerken, Beşiktaş 54 puanla 6. sırada girdi.Beşiktaş'ın belirlediği bilet fiyatları şöyle:VIP 100: 1.500TLVIP 101-126: 1.250TL
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beşiktaş, fenerbahçe, bilet

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları belli oldu

17:21 04.05.2022 (güncellendi: 17:22 04.05.2022)
© AABeşiktaş, Fenerbahçe
Beşiktaş, Fenerbahçe - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2022
© AA
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Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş derbi biletlerinin fiyatlarını açıkladı.
Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yi konuk edecek. 8 Mayıs Pazar günü 19.00'da başlayacak derbi öncesi Siyah-Beyazlılar bilet fiyatlarını açıkladı.
175 liradan başlayan fiyatlar 1500'e kadar çıkıyor.
Sezonun ilk yarısındaki mücadele 2-2 bitmişti. Beşiktaş'ın gollerini 25 ve 59'da Josef de Souza atarken, Fenerbahçe adına 14'te penaltıdan Mesut Özil ve 30'da Mergim Berisha kaydetmişti.
Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe 68 puanla 2. sırada girerken, Beşiktaş 54 puanla 6. sırada girdi.
Beşiktaş'ın belirlediği bilet fiyatları şöyle:
1.
Kategori: 490TL
2.
Kategori: 450TL
3.
Kategori: 390TL
4.
Kategori: 375TL
5.
Kategori: 325TL
6.
Kategori: 295TL
7.
Kategori: 200TL
8.
Kategori: 175TL
VIP 100: 1.500TL
VIP 101-126: 1.250TL
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş Ülker Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçeli Kim Min-Jae (solda), Beşiktaşlı rakibi Valentin Rosier (sağ) ile mücadele etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2022
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