Binali Yıldırım: 1.5 milyar din kardeşimizin sorumluluğu da bize ait

"İbn-i Haldun, 'Coğrafya kaderdir.' demiş. Bu coğrafya bizim kaderimiz. Bu coğrafyada sadece 85 milyonun sorumluluğunu taşımıyoruz. Ayrıca Kafkaslar da, Orta Doğu'da, Kuzey Afrika'da, Orta Asya'da ve Balkanlar'da yaşayan 1,5 milyar din kardeşimizin sorumluluğu da bize ait. Onun için bu topraklarda güçlü olmaktan başka çaremiz yok. İçeride ve dışarıda ülkemize karşı kurulan tuzaklara karşı amansız mücadelemiz bugün de yarın da kararlılıkla devam edecektir. Dünya büyük sıkıntılardan geçiyor. Salgında, Ukrayna-Rusya savaşında, Ortadoğu'da, Libya'da, Yemen'de ve dünyanın çeşitli yerlerinde meydana gelen istikrarsızlar nedeniyle insanlık büyük bedel ödüyor. İnsanlar memleketlerini, yerlerini yurtlarını terk etmek, başka yerlere göç etmek mecburiyetinde kalıyor. İşte bu şartlar altında bizim Türkiye'de bu sıkıntıların üstesinden gelmek üzere Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere herkes elinden gelen gayreti gösteriyor. Bütün bunlar geride kalacak. Daha güzel günleri elbette beraber yaşamaya devam edeceğiz. Bunun için ihtiyacımız olan farklılıklarımızı zenginlik olarak göreceğiz ve birbirimize kenetleneceğiz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, ay yıldızlı bayrağımızın altında hür ve bağımsız olarak yaşamaya devam edeceğiz."