https://tr.sputniknews.com/20220504/bm-genel-sekreteri-askeri-operasyon-tek-basina-teroru-bitiremeyecek-1056062258.html
BM Genel Sekreteri: Askeri operasyon tek başına terörü bitiremeyecek
BM Genel Sekreteri: Askeri operasyon tek başına terörü bitiremeyecek
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, terörü tek başına askeri operasyonların bitiremeyeceğini söyledi. 04.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-04T02:42+0300
2022-05-04T02:42+0300
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dünya
birleşmiş milletler (bm)
antonio guterres
nijerya
terör
askeri operasyon
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BM Genel Sekreteri Guterres, "Ramazan dayanışması" başlıklı mini Afrika turunun son ayağı Nijerya'daki ziyareti kapsamında ilk olarak terör örgütü Boko Haram'ın etkin olduğu Borno eyaletine geldi.Guterres, Borno Eyalet Valisi Babagana Zulum'la düzenlediği ortak basın toplantısında, Nijerya hükümetin terörü anlamakla kalmadığını, aynı zamanda terörle mücadelede doğru yaklaşımı benimsediğini belirtti.Askeri operasyonların tek başına terörü bitiremeyeceğini vurgulayan Guterres, "Halkla güven inşası ve terör saldırılarının mağdurlarına geçim desteklerinin artırılması önemli" dedi.Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.
https://tr.sputniknews.com/20220501/nijerya-devlet-baskani-buhari-terorle-mucadelede-nihai-zafer-gorus-alanimizda-1056002452.html
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birleşmiş milletler (bm), antonio guterres, nijerya, terör, askeri operasyon
BM Genel Sekreteri: Askeri operasyon tek başına terörü bitiremeyecek
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, terörü tek başına askeri operasyonların bitiremeyeceğini söyledi.
BM Genel Sekreteri Guterres, "Ramazan dayanışması" başlıklı mini Afrika turunun son ayağı Nijerya'daki ziyareti kapsamında ilk olarak terör örgütü Boko Haram'ın etkin olduğu Borno eyaletine geldi.
Guterres, Borno Eyalet Valisi Babagana Zulum'la düzenlediği ortak basın toplantısında, Nijerya hükümetin terörü anlamakla kalmadığını, aynı zamanda terörle mücadelede doğru yaklaşımı benimsediğini belirtti.
Askeri operasyonların tek başına terörü bitiremeyeceğini vurgulayan Guterres, "Halkla güven inşası ve terör saldırılarının mağdurlarına geçim desteklerinin artırılması önemli" dedi.
Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.