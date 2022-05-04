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https://tr.sputniknews.com/20220504/brent-petrolun-varil-fiyati-yaklasik-yuzde-4-artarak-110-dolar-sinirina-yaklasti-1056085002.html
Brent petrolün varil fiyatı yaklaşık yüzde 4 artarak 110 dolar sınırına yaklaştı
Brent petrolün varil fiyatı yaklaşık yüzde 4 artarak 110 dolar sınırına yaklaştı
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 109.13 dolardan işlem görüyor. 04.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-04T17:40+0300
2022-05-04T17:40+0300
ekonomi
brent petrol
brent petrolün varil fiyatı
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Dün 108.31 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 104.97 dolar seviyesinde tamamladı. Gün içinde en yüksek 109.70 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, saat 16.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,96 artışla 109.13 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 106,55 dolardan alıcı buldu.Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik petrol ambargosu önerisi sunmasının ardından fiyatlar yükselişe geçti. Avrupa Komisyonu Başkanı Rusya'ya yönelik altıncı yaptırım paketinin ayrıntılarını açıkladı.Avrupa Parlamentosu'nun genel kurul toplantısında konuşan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, komisyonun "ham ve rafine edilmiş, deniz yoluyla taşınan ve boru hattıyla taşınan tüm Rus petrolüne ithalat yasağı" önerdiğini söyledi.Karar kabul edildikten sonra, ham petrol yasağı altı ay sonra yürürlüğe girecek ve yıl sonuna kadar rafine petrol ürünleri yasaklanacak.Yaptırımların büyük ölçüde Rus petrolüne bağımlı olan AB üye ülkelerini vuracağını kabul eden von der Leyen, "Bunu yapmak zorundayız." dedi.
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brent petrol, brent petrolün varil fiyatı

Brent petrolün varil fiyatı yaklaşık yüzde 4 artarak 110 dolar sınırına yaklaştı

17:40 04.05.2022
© AAOPEC kararının ardından Brent petrol 80 dolar seviyesinde
OPEC kararının ardından Brent petrol 80 dolar seviyesinde - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2022
© AA
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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 109.13 dolardan işlem görüyor.
Dün 108.31 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 104.97 dolar seviyesinde tamamladı.
Gün içinde en yüksek 109.70 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, saat 16.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,96 artışla 109.13 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 106,55 dolardan alıcı buldu.
Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik petrol ambargosu önerisi sunmasının ardından fiyatlar yükselişe geçti. Avrupa Komisyonu Başkanı Rusya'ya yönelik altıncı yaptırım paketinin ayrıntılarını açıkladı.
Avrupa Parlamentosu'nun genel kurul toplantısında konuşan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, komisyonun "ham ve rafine edilmiş, deniz yoluyla taşınan ve boru hattıyla taşınan tüm Rus petrolüne ithalat yasağı" önerdiğini söyledi.
Karar kabul edildikten sonra, ham petrol yasağı altı ay sonra yürürlüğe girecek ve yıl sonuna kadar rafine petrol ürünleri yasaklanacak.
Yaptırımların büyük ölçüde Rus petrolüne bağımlı olan AB üye ülkelerini vuracağını kabul eden von der Leyen, "Bunu yapmak zorundayız." dedi.
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