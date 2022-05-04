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Camını silip para isteyen adamı ezerek öldürdü
Camını silip para isteyen adamı ezerek öldürdü
Adana’nın merkez Çukurova ilçesinde trafikte ‘cam silme’ tartışması sırasında sürücünün aracıyla çarptığı ileri sürülen kişi yaşamını yitirdi. 04.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-04T08:44+0300
2022-05-04T08:44+0300
2022-05-04T08:44+0300
türkiye
adana
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Olay, saat 17.40 sıralarında Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir sürücü ışıklarda beklediği sırada camı silmek isteyen Ümit Özdemir (45) ile tartıştı. Daha sonra ismi öğrenilemeyen sürücü Özdemir'e çarparak olay yerinden kaçtı. Trafikte bulunan başka bir sürücü tarafından hastaneye götürülen Özdemir, hayatını kaybetti. Polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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adana
Camını silip para isteyen adamı ezerek öldürdü
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Adana’nın merkez Çukurova ilçesinde trafikte ‘cam silme’ tartışması sırasında sürücünün aracıyla çarptığı ileri sürülen kişi yaşamını yitirdi.
Olay, saat 17.40 sıralarında Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir sürücü ışıklarda beklediği sırada camı silmek isteyen Ümit Özdemir (45) ile tartıştı.
Daha sonra ismi öğrenilemeyen sürücü Özdemir'e çarparak olay yerinden kaçtı. Trafikte bulunan başka bir sürücü tarafından hastaneye götürülen Özdemir, hayatını kaybetti.
Polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.