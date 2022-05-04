https://tr.sputniknews.com/20220504/camini-silip-para-isteyen-adami-ezerek-oldurdu-1056064363.html

Camını silip para isteyen adamı ezerek öldürdü

Camını silip para isteyen adamı ezerek öldürdü

Adana’nın merkez Çukurova ilçesinde trafikte ‘cam silme’ tartışması sırasında sürücünün aracıyla çarptığı ileri sürülen kişi yaşamını yitirdi. 04.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-04T08:44+0300

2022-05-04T08:44+0300

2022-05-04T08:44+0300

türkiye

adana

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Olay, saat 17.40 sıralarında Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir sürücü ışıklarda beklediği sırada camı silmek isteyen Ümit Özdemir (45) ile tartıştı. Daha sonra ismi öğrenilemeyen sürücü Özdemir'e çarparak olay yerinden kaçtı. Trafikte bulunan başka bir sürücü tarafından hastaneye götürülen Özdemir, hayatını kaybetti. Polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

türkiye

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adana