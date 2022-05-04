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Camını silip para isteyen adamı ezerek öldürdü
Camını silip para isteyen adamı ezerek öldürdü
Adana’nın merkez Çukurova ilçesinde trafikte ‘cam silme’ tartışması sırasında sürücünün aracıyla çarptığı ileri sürülen kişi yaşamını yitirdi. 04.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-04T08:44+0300
2022-05-04T08:44+0300
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Olay, saat 17.40 sıralarında Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir sürücü ışıklarda beklediği sırada camı silmek isteyen Ümit Özdemir (45) ile tartıştı. Daha sonra ismi öğrenilemeyen sürücü Özdemir'e çarparak olay yerinden kaçtı. Trafikte bulunan başka bir sürücü tarafından hastaneye götürülen Özdemir, hayatını kaybetti. Polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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Camını silip para isteyen adamı ezerek öldürdü

08:44 04.05.2022
© AA / Yalçın ÇelenIsparta'da kendisine saldıran köpekten kurtulmak için çıktığı bahçe duvarından düşen çocuk, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis ekibi kolundan ve kulağından yaralanan çocuğa ilk müdahaleyi yaparak Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.
Isparta'da kendisine saldıran köpekten kurtulmak için çıktığı bahçe duvarından düşen çocuk, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis ekibi kolundan ve kulağından yaralanan çocuğa ilk müdahaleyi yaparak Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2022
© AA / Yalçın Çelen
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Adana’nın merkez Çukurova ilçesinde trafikte ‘cam silme’ tartışması sırasında sürücünün aracıyla çarptığı ileri sürülen kişi yaşamını yitirdi.
Olay, saat 17.40 sıralarında Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir sürücü ışıklarda beklediği sırada camı silmek isteyen Ümit Özdemir (45) ile tartıştı.
Daha sonra ismi öğrenilemeyen sürücü Özdemir'e çarparak olay yerinden kaçtı. Trafikte bulunan başka bir sürücü tarafından hastaneye götürülen Özdemir, hayatını kaybetti.
Polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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