CANLI | Gazprom: Avrupalı tüketicilerin gaz talebinde yüzde 43 artış kaydedildi

Avusturyalı düzenleyici, Sberbank Europe AG'nin varlıklarının satışını onayladı

Rusya’nın devlet destekli en büyük bankası olan Sberbank, Avusturyalı düzenleyici kurumun, Sberbank Europe AG'nin varlıklarının büyük kısmının satışını onayladığını duyurdu. Sberbank’tan yapılan açıklamada, Avusturya Finansal Piyasalar Otoritesi’nin (FMA), Sberbank'ın Avrupa'daki yan kuruluşu Sberbank Europe AG'nin varlıklarının çoğunun satışını onayladığı, bankanın müşterilerine karşı tüm yükümlülüklerini yerine getirilmesini sağladığı belirtildi.

Açıklamada, “Avusturya Finansal Piyasalar Otoritesi (FMA) 2 Mayıs 2022'de Sberbank Europe AG varlık portföyünün büyük bir bölümünün satışını onayladı” denildi.

Açıklamada ayrıca, yapılan işlem sayesinde Sberbank Europe AG’nin yerel mevzuat gereğince uygulanan dış kısıtlamalarla bağlantılı olarak bankanın tüm mudilerine daha önce 100 bin Euro'ya kadar garantili tutar ödeyen Avusturya Mevduat Sigorta Kurumu'na (ESA) toplam 926 milyon euroluk tutarın tamamını ödediği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: “Garanti edilen tutarı aşan diğer tüm mevduatlar da banka tarafından ödenecektir. Yapılan işlemle, bankanın yan kuruluşunun bağımsız olarak müşterilerine karşı tüm yükümlülüklerini yerine getirmesi sağlandı.”

Konuya ilişkin açıklama yapan Sberbank International Başkan Yardımcısı Timur Kozintsev, Sberbank’ın Avrupa pazarından çıkış çalışmalarının sürdüğünü kaydederek, “Sberbank Europe AG, hissedarların ve müşterilerin çıkarlarını korumak için elinden gelenin en iyisini yaptı ve yükümlülüklerini yerine getirmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Avusturya Finansal Piyasa Denetleme Kurumu daha önce Avrupa Merkez Bankası’nın talimatı doğrultusunda Sberbank'ın Avrupa'daki yan kuruluşu Sberbank Europe AG'nin ticari faaliyetlerini yasakladığını duyurmuştu.