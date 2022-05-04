CANLI | Gazprom: Avrupalı tüketicilerin gaz talebinde yüzde 43 artış kaydedildi

Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatı ve Batılı ülkelerin Moskova'yı hedef alan eylemleri sürüyor.
İngiltere, yaptırım listesine Rusya'dan 63 kişi ve kuruluşu daha eklediğini duyurdu. Hükümetten yapılan açıklamada, yaptırım listesine Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Maksim Oreşkin ve Otkritie Bankası Başkanı Zadornov da yer aldı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev'in müzakere sürecinden çekilmek istediğine dair mesajlarını tespit ettiklerini vurguladı.
Belarus Savunma Bakanlığı, silahlı kuvvetlerinin ani tatbikata başladığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Belarus Silahlı Kuvvetlerinde tepki kuvvetlerinin ani denetlenmesinin başladığı belirtilerek, bu esnada askeri birlikler ile alt birimlerin savaşa hazır olma, belirlenen bölgelere yürüme ve savaş eğitimi görevlerini yerine getireceği ifade edildi.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, bakanlıkla olan bir toplantıda NATO’nun Ukrayna ordusu için gönderdiği ve bu ülkenin topraklarına girmiş olan, içi silah ve mühimmat yüklü araçların vurulacaklarını açıkladı.
Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatına ilişkin son gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında: