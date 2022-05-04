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CANLI | Gazprom: Avrupalı tüketicilerin gaz talebinde yüzde 43 artış kaydedildi
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220504/canli--avusturyali-duzenleyici-sberbank-europe-agnin-varliklarinin-satisini-onayladi-1056081497.html
CANLI | Gazprom: Avrupalı tüketicilerin gaz talebinde yüzde 43 artış kaydedildi
CANLI | Gazprom: Avrupalı tüketicilerin gaz talebinde yüzde 43 artış kaydedildi
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı devam ederken Gazprom Sözcüsü Sergey Kupriyanov, Avrupalı tüketicilerin Ukrayna üzerinde gaz tedarik taleplerinde... 04.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-04T16:37+0300
2022-05-04T17:11+0300
ukrayna krizi
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ukrayna
askeri harekat
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yaptırım
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Rusya ordusu - Ukrayna - Sputnik Türkiye

CANLI | Gazprom: Avrupalı tüketicilerin gaz talebinde yüzde 43 artış kaydedildi

16:37 04.05.2022 (güncellendi: 17:11 04.05.2022)
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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı devam ederken Gazprom Sözcüsü Sergey Kupriyanov, Avrupalı tüketicilerin Ukrayna üzerinde gaz tedarik taleplerinde bu hafta yüzde 43'lük bir artış olduğunu açıkladı.
Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatı ve Batılı ülkelerin Moskova'yı hedef alan eylemleri sürüyor.
İngiltere, yaptırım listesine Rusya'dan 63 kişi ve kuruluşu daha eklediğini duyurdu. Hükümetten yapılan açıklamada, yaptırım listesine Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Maksim Oreşkin ve Otkritie Bankası Başkanı Zadornov da yer aldı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev'in müzakere sürecinden çekilmek istediğine dair mesajlarını tespit ettiklerini vurguladı.
Belarus Savunma Bakanlığı, silahlı kuvvetlerinin ani tatbikata başladığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Belarus Silahlı Kuvvetlerinde tepki kuvvetlerinin ani denetlenmesinin başladığı belirtilerek, bu esnada askeri birlikler ile alt birimlerin savaşa hazır olma, belirlenen bölgelere yürüme ve savaş eğitimi görevlerini yerine getireceği ifade edildi.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, bakanlıkla olan bir toplantıda NATO’nun Ukrayna ordusu için gönderdiği ve bu ülkenin topraklarına girmiş olan, içi silah ve mühimmat yüklü araçların vurulacaklarını açıkladı.
Rusya - İngiltere - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2022
Ukrayna krizi
CANLI | İngiltere, 63 Rus vatandaşı ve kuruluşu daha yaptırım listesine dahil etti
05:41
Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatına ilişkin son gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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17:26 04.05.2022
17:26 04.05.2022
AB ülkelerinin daimi temsilcileri Rus petrolüne ambargo uygulama konusunda anlaşamadı
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin daimi temsilcilerinin, Rusya’dan petrol ithalatına ambargo uygulama konusunda anlaşmaya varmadığı belirtildi. Reuters'ta yer alan haberde, “Acil anlaşma olmadı ve AB ülkelerinin daimi temsilcilerinin perşembe günü tekrar bir araya geldiklerinde bir anlaşmaya yaklaşacakları bekleniyor” ifadelerine yer verildi.
Halihazırda Macaristan ve Slovakya’nın petrol yasağından muaf tutulmak istediği ifade edilirken Çekya ve Bulgaristan’ın da olası ambargoyla ilgili endişelerini dile getirdiği aktarıldı. AB Komisyonu, Rus hammadde tedarikini önümüzdeki 6 ay içinde kademeli olarak durdurmayı önermişti.
17:09 04.05.2022
Gazprom: Avrupalı tüketicilerin gaz talebinde yüzde 43 artış kaydedildi
Gazprom Sözcüsü Sergey Kupriyanov, Avrupalı tüketicilerin Ukrayna üzerinde gaz tedarik taleplerinde bu hafta yüzde 43'lük bir artış olduğunu açıkladı.
Rubleyle ödeme yapmayı reddettiği için Rus gazı alamayan Polonya'ya Almanya üzerinden yapılan aktarımın 2 Mayıs'ta durduğunu belirten Kupriyanov, ancak hemen İtalya ve Fransa'dan Polonya'ya gaz aktarımının başladığının tespit edildiğini söyledi.
Polonya'nın bu gazı yeraltı depolarını doldurmak için de kullandığını ve şu anda bu ülkedeki depolarda doluluk oranının yüzde 80 olduğunu kaydeden Kupriyanov, Avrupa'daki depoların doluluk oranının ise ortalama yüzde 34 olduğuna dikkat çekti.
17:06 04.05.2022
17:00 04.05.2022
Son 24 saatte 223 kişi Mariupol’den DHC’ye tahliye edildi
Donetsk Halk Cumhuriyeti’nden (DHC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Mariupol’den DHC’ye 30’u çocuk 223 kişi tahliye edildi.
16:49 04.05.2022
Rusya: Zelenskiy’in yüzsüz dış politikası dışarıdan finanse ediliyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in uyguladığı dış politikasının yüzsüz olduğunu ve Batı ülkeleri tarafından finanse edildiğini belirtti.
Rossiya 24 televizyonuna konuşan Zaharova, “Zeleskiy’in 6 ay önce söylediği gibi, şimdi yüzsüz dış politika uygulayacaklar. İşte onun yüzsüz dış politikasının yol açtığı sonuçlar. Ama bunun için para aldılar” ifadelerini kullandı.
Batı’nın, Kiev’e serbestlik ve cezasız kalma hissi aşıladığını dile getiren Rus diplomat, Ukraynalı yetkililerin bunun için devasa finansman aldığını belirterek Zelenskiy’in çevresinin 'gerçeklikten kopuk küstahça ve yüzsüz açıklamalar' yaptığını kaydetti.
Sözcü, ayrıca İsrailli politikacıların uzun yıllar boyunca Ukrayna’daki neo-Nazi sorununu görmezden geldiğini de sözlerine ekledi.
16:37 04.05.2022
Avusturyalı düzenleyici, Sberbank Europe AG'nin varlıklarının satışını onayladı
Rusya’nın devlet destekli en büyük bankası olan Sberbank, Avusturyalı düzenleyici kurumun, Sberbank Europe AG'nin varlıklarının büyük kısmının satışını onayladığını duyurdu. Sberbank’tan yapılan açıklamada, Avusturya Finansal Piyasalar Otoritesi’nin (FMA), Sberbank'ın Avrupa'daki yan kuruluşu Sberbank Europe AG'nin varlıklarının çoğunun satışını onayladığı, bankanın müşterilerine karşı tüm yükümlülüklerini yerine getirilmesini sağladığı belirtildi.
Açıklamada, “Avusturya Finansal Piyasalar Otoritesi (FMA) 2 Mayıs 2022'de Sberbank Europe AG varlık portföyünün büyük bir bölümünün satışını onayladı” denildi.
Açıklamada ayrıca, yapılan işlem sayesinde Sberbank Europe AG’nin yerel mevzuat gereğince uygulanan dış kısıtlamalarla bağlantılı olarak bankanın tüm mudilerine daha önce 100 bin Euro'ya kadar garantili tutar ödeyen Avusturya Mevduat Sigorta Kurumu'na (ESA) toplam 926 milyon euroluk tutarın tamamını ödediği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: “Garanti edilen tutarı aşan diğer tüm mevduatlar da banka tarafından ödenecektir. Yapılan işlemle, bankanın yan kuruluşunun bağımsız olarak müşterilerine karşı tüm yükümlülüklerini yerine getirmesi sağlandı.”
Konuya ilişkin açıklama yapan Sberbank International Başkan Yardımcısı Timur Kozintsev, Sberbank’ın Avrupa pazarından çıkış çalışmalarının sürdüğünü kaydederek, “Sberbank Europe AG, hissedarların ve müşterilerin çıkarlarını korumak için elinden gelenin en iyisini yaptı ve yükümlülüklerini yerine getirmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.
Avusturya Finansal Piyasa Denetleme Kurumu daha önce Avrupa Merkez Bankası’nın talimatı doğrultusunda Sberbank'ın Avrupa'daki yan kuruluşu Sberbank Europe AG'nin ticari faaliyetlerini yasakladığını duyurmuştu.
16:36 04.05.2022
16:34 04.05.2022
Mariupol'de hayat - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2022
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Hayatın normale dönmeye başladığı Mariupol'den görüntüler
16:31
16:31 04.05.2022
'Litvanya'da Ukrayna'dan gelen her üç sığınmacıdan biri çalışıyor'
Litvanya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Monika Navitskiene, Ukraynalı sığınmacıların istihdam edilmesinin 'entegrasyon sürecinin önemli bir parçası' olduğunu savundu. Navitskiene, yaptığı açıklamada, "Çalışma çağındaki her üç mülteciden birinin halihazırda istihdam edilmiş olmasından memnunuz" ifadelerini kullandı.
Halihazırda Litvanya'da 50 binden fazla Ukraynalı sığınmacı bulunuyor ve bunların yaklaşık 28 bini çalışma çağında. Öte yandan mart ayında, Litvanya'daki toplam işsiz sayısı 200 bini aşmıştı.
16:19 04.05.2022
Eski Moldova lideri Dodon: AB, Moldovalıları kendi çıkarları için silahlandırıp savaş sahasına sürme niyetinde
Eski Moldova Devlet Başkanı İgor Dodon, mevcut Devlet Başkanı Maya Sandu'nun Avrupa Birliği'ne (AB) yaptığı askeri destek çağrısını değerlendirdi. Dodon, yaptığı açıklamada, "Batılı ortaklarımıza 'yardımları' ve 'değerli tavsiyeleri' için teşekkür ediyoruz" dedi.
Dodon, Brüksel'in Moldovalıları kendi çıkarları için silahlandırıp savaş sahasına sürme niyetinde olduğunu vurguladı.
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