https://tr.sputniknews.com/20220504/davutoglundan-aksenere-bayram-ziyareti-1056073165.html

Davutoğlu'ndan Akşener'e bayram ziyareti

Davutoğlu'ndan Akşener'e bayram ziyareti

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ile eşi Sare Davutoğlu, İyi Parti lideri Meral Akşener’e bayram ziyareti gerçekleştirdi. Akşener, sosyal medya... 04.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-04T12:58+0300

2022-05-04T12:58+0300

2022-05-04T12:58+0300

politika

meral akşener

ahmet davutoğlu

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Akşener, Ramazan bayramı dolayısıyla kendisini ziyaret eden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve ailesiyle bayramlaştı.Akşener, paylaşımında ''Sayın Ahmet Davutoğlu, değerli eşi Sare Hanım, kıymetli evlatları Sefure ve Mehmet ile bayramlaştık. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Yüce Allah, nice bayramlara sağlık ve mutlulukla erişmeyi nasip etsin.'' ifadelerine yer verdi

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meral akşener, ahmet davutoğlu