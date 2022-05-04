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Davutoğlu'ndan Akşener'e bayram ziyareti
Davutoğlu'ndan Akşener'e bayram ziyareti
Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ile eşi Sare Davutoğlu, İyi Parti lideri Meral Akşener’e bayram ziyareti gerçekleştirdi. Akşener, sosyal medya... 04.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-04T12:58+0300
2022-05-04T12:58+0300
politika
meral akşener
ahmet davutoğlu
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Akşener, Ramazan bayramı dolayısıyla kendisini ziyaret eden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve ailesiyle bayramlaştı.Akşener, paylaşımında ''Sayın Ahmet Davutoğlu, değerli eşi Sare Hanım, kıymetli evlatları Sefure ve Mehmet ile bayramlaştık. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Yüce Allah, nice bayramlara sağlık ve mutlulukla erişmeyi nasip etsin.'' ifadelerine yer verdi
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meral akşener, ahmet davutoğlu

Davutoğlu'ndan Akşener'e bayram ziyareti

12:58 04.05.2022
© Twitter/Meral AkşenerDavutoğlu - Akşener
Davutoğlu - Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2022
© Twitter/Meral Akşener
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Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ile eşi Sare Davutoğlu, İyi Parti lideri Meral Akşener’e bayram ziyareti gerçekleştirdi. Akşener, sosyal medya hesabından teşekkür mesajı paylaştı.
Akşener, Ramazan bayramı dolayısıyla kendisini ziyaret eden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve ailesiyle bayramlaştı.
Akşener, paylaşımında ''Sayın Ahmet Davutoğlu, değerli eşi Sare Hanım, kıymetli evlatları Sefure ve Mehmet ile bayramlaştık. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Yüce Allah, nice bayramlara sağlık ve mutlulukla erişmeyi nasip etsin.'' ifadelerine yer verdi
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