https://tr.sputniknews.com/20220504/dikilide-kiyiya-vuran-yunus-kurtarilamadi-100-metre-ileriye-birakildi-tekrar-geri-geldi-1056091149.html

Dikili’de kıyıya vuran yunus kurtarılamadı: 100 metre ileriye bırakıldı, tekrar geri geldi

Dikili’de kıyıya vuran yunus kurtarılamadı: 100 metre ileriye bırakıldı, tekrar geri geldi

İzmir’in Dikili ilçesinde karaya vuran bir yunus uzun uğraşlara rağmen kurtarılamadı. Dikili Belediyesi Zabıta birimi ve ilgili görevlilerin, kurtarma... 04.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-04T21:42+0300

2022-05-04T21:42+0300

2022-05-04T21:44+0300

yunus

yaşam

kıyıya vurdu

dikili

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Polyak Sitesi’nin kumsalında bir yunus, kıyıya çok yaklaşmış halde yüzerken, çevredekiler tarafından fark edildi.Vatandaşlar durumu Dikili Belediyesi ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kumsala gelen Dikili Belediyesi Zabıta birimi ve ilgili görevliler, kurtarma çalışmalarına başladı. İlk denemede yunus, kıyıdan yaklaşık 100 metre ileriye bırakıldı ve beslenmesi için balık verildi. Ancak Yunus balığı tekrar kıyıya doğru ilerledi. Uzun uğraşlara rağmen kurtarılamayan yunus balığı Üç Çınarlar mevkiinde toprağa gömüldü. Yunusun hiçbir şekilde yaralı olmadığını belirten görevliler yaklaşık 3 saat mücadele etmenlerine rağmen hayvanı kurtaramamanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

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yunus, kıyıya vurdu, dikili