https://tr.sputniknews.com/20220504/dikilide-kiyiya-vuran-yunus-kurtarilamadi-100-metre-ileriye-birakildi-tekrar-geri-geldi-1056091149.html
Dikili’de kıyıya vuran yunus kurtarılamadı: 100 metre ileriye bırakıldı, tekrar geri geldi
Dikili’de kıyıya vuran yunus kurtarılamadı: 100 metre ileriye bırakıldı, tekrar geri geldi
İzmir’in Dikili ilçesinde karaya vuran bir yunus uzun uğraşlara rağmen kurtarılamadı. Dikili Belediyesi Zabıta birimi ve ilgili görevlilerin, kurtarma... 04.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-04T21:42+0300
2022-05-04T21:42+0300
2022-05-04T21:44+0300
yunus
yaşam
kıyıya vurdu
dikili
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Polyak Sitesi’nin kumsalında bir yunus, kıyıya çok yaklaşmış halde yüzerken, çevredekiler tarafından fark edildi.Vatandaşlar durumu Dikili Belediyesi ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kumsala gelen Dikili Belediyesi Zabıta birimi ve ilgili görevliler, kurtarma çalışmalarına başladı. İlk denemede yunus, kıyıdan yaklaşık 100 metre ileriye bırakıldı ve beslenmesi için balık verildi. Ancak Yunus balığı tekrar kıyıya doğru ilerledi. Uzun uğraşlara rağmen kurtarılamayan yunus balığı Üç Çınarlar mevkiinde toprağa gömüldü. Yunusun hiçbir şekilde yaralı olmadığını belirten görevliler yaklaşık 3 saat mücadele etmenlerine rağmen hayvanı kurtaramamanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.
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yunus, kıyıya vurdu, dikili
Dikili’de kıyıya vuran yunus kurtarılamadı: 100 metre ileriye bırakıldı, tekrar geri geldi
21:42 04.05.2022 (güncellendi: 21:44 04.05.2022) Abone ol
İzmir’in Dikili ilçesinde karaya vuran bir yunus uzun uğraşlara rağmen kurtarılamadı. Dikili Belediyesi Zabıta birimi ve ilgili görevlilerin, kurtarma çalışmaları kapsamında yunus beslendikten sonra 100 metre ileriye bırakılsa da yeniden kıyıya vurdu.
Polyak Sitesi’nin kumsalında bir yunus, kıyıya çok yaklaşmış halde yüzerken, çevredekiler tarafından fark edildi.
Vatandaşlar durumu Dikili Belediyesi ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kumsala gelen Dikili Belediyesi Zabıta birimi ve ilgili görevliler, kurtarma çalışmalarına başladı.
İlk denemede yunus, kıyıdan yaklaşık 100 metre ileriye bırakıldı ve beslenmesi için balık verildi.
Ancak Yunus balığı tekrar kıyıya doğru ilerledi. Uzun uğraşlara rağmen kurtarılamayan yunus balığı Üç Çınarlar mevkiinde toprağa gömüldü.
Yunusun hiçbir şekilde yaralı olmadığını belirten görevliler yaklaşık 3 saat mücadele etmenlerine rağmen hayvanı kurtaramamanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.