https://tr.sputniknews.com/20220504/diyarbakirda-2-kisinin-oldugu-silahli-saldiriyla-ilgili-7-kisi-gozaltina-alindi-1056089048.html

Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 7 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 7 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır'da bir otomobile düzenlenen, aynı aileden 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı. 04.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-04T19:53+0300

2022-05-04T19:53+0300

2022-05-04T19:58+0300

türkiye

diyarbakır

saldırı

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Merkez Bağlar ilçesi Buyuransu Mahallesi mevkisinde 5 kişilik ailenin bulunduğu araca gece düzenlenen, anne G.D. ve kızı N.D'nin yaşamını yitirdiği baba A.D. ile 6 yaşındaki oğlu M.D., 14 yaşındaki kızı S.D'nin yaralandığı silahlı saldırı ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.Soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince 7 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.Anne ve kızının cenazesi toprağa verildiSaldırıda hayatını kaybeden anne G.D. ve kızı N.D'nin cenazesi otopsinin ardından aileye teslim edildi. Anne ve kızı Yeniköy Mezarlığında toprağa verildi. Bayram ziyaretinden dönüyorlarmışAilenin G.D'nin Buyuransu Mahallesi'nde yaşayan babasına bayram ziyaretine gittiği, dönüş yolunda silahlı saldırının gerçekleştirildiği belirtildi.Saldırıda yaralanan baba A.D, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesin'deki tedavisinin ardından taburcu edildi. S.D'nin aynı hastanede, M.D'nin de Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

https://tr.sputniknews.com/20220504/diyarbakirda-bir-otomobile-ates-acildi-2-olu-3-yarali-1056060256.html

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diyarbakır, saldırı