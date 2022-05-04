https://tr.sputniknews.com/20220504/dogu-karadeniz-icin-kuvvetli-saganak-uyarisi-1056072112.html
Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı
Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı
Doğu Karadeniz'de bugün ve yarın kuvvetli sağanak bekleniyor. 04.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-04T12:36+0300
2022-05-04T12:36+0300
2022-05-04T12:36+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
sağanak
sağanak yağış
sağanak yağış uyarısı
doğu karadeniz
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de bugün ve yarın görülecek sağanağın Giresun çevresi ile Trabzon'un batısında kuvvetli olması öngörülüyor. Doğu Karadeniz'deki yağışların 1500 metre üzeri yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.Vatandaşlar, yağışın oluşturacağı ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220504/meteorolojiden-kuvvetli-yagis-uyarisi-1056064116.html
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doğu karadeniz
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, sağanak, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı, doğu karadeniz
Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı
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Doğu Karadeniz'de bugün ve yarın kuvvetli sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de bugün ve yarın görülecek sağanağın Giresun çevresi ile Trabzon'un batısında kuvvetli olması öngörülüyor.
Doğu Karadeniz'deki yağışların 1500 metre üzeri yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Vatandaşlar, yağışın oluşturacağı ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.