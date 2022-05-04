https://tr.sputniknews.com/20220504/dogu-karadeniz-icin-kuvvetli-saganak-uyarisi-1056072112.html

Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı

Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı

Doğu Karadeniz'de bugün ve yarın kuvvetli sağanak bekleniyor. 04.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-04T12:36+0300

2022-05-04T12:36+0300

2022-05-04T12:36+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

sağanak

sağanak yağış

sağanak yağış uyarısı

doğu karadeniz

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de bugün ve yarın görülecek sağanağın Giresun çevresi ile Trabzon'un batısında kuvvetli olması öngörülüyor. Doğu Karadeniz'deki yağışların 1500 metre üzeri yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.Vatandaşlar, yağışın oluşturacağı ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220504/meteorolojiden-kuvvetli-yagis-uyarisi-1056064116.html

türkiye

doğu karadeniz

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