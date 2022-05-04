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Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda Yusuf Fehmi Genç'ten 3 madalya
Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda Yusuf Fehmi Genç'ten 3 madalya
Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda erkekler 67 kiloda yarışan milli sporcu Yusuf Fehmi Genç, biri altın 3 madalya kazandı. 04.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-04T18:41+0300
2022-05-04T18:41+0300
spor
halter
türkiye halter federasyonu
dünya gençler halter şampiyonası
yunanistan
girit adası
yusuf fehmi genç
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Türkiye Halter Federasyonu'nun açıklamasına göre, Yunanistan'ın Girit adasında yapılan şampiyonanın üçüncü gününde 67 kiloda Türkiye'yi temsil eden Yusuf Fehmi Genç, silkmede 171 kiloluk derecesiyle altın madalya elde etti.Koparmada 136 kilo ile bronz madalya alan milli halterci, toplamda 307 kiloluk derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.
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halter, türkiye halter federasyonu, dünya gençler halter şampiyonası, yunanistan, girit adası, yusuf fehmi genç

Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda Yusuf Fehmi Genç'ten 3 madalya

18:41 04.05.2022
© Fotoğraf : Twitter/ @THFHALTERDünya Gençler Halter Şampiyonası'nda 3 madalya alan Yusuf Fehmi Genç
Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda 3 madalya alan Yusuf Fehmi Genç - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2022
© Fotoğraf : Twitter/ @THFHALTER
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Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda erkekler 67 kiloda yarışan milli sporcu Yusuf Fehmi Genç, biri altın 3 madalya kazandı.
Türkiye Halter Federasyonu'nun açıklamasına göre, Yunanistan'ın Girit adasında yapılan şampiyonanın üçüncü gününde 67 kiloda Türkiye'yi temsil eden Yusuf Fehmi Genç, silkmede 171 kiloluk derecesiyle altın madalya elde etti.
Koparmada 136 kilo ile bronz madalya alan milli halterci, toplamda 307 kiloluk derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.
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