https://tr.sputniknews.com/20220504/dunya-gencler-halter-sampiyonasinda-yusuf-fehmi-gencten-3-madalya-1056086661.html

Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda Yusuf Fehmi Genç'ten 3 madalya

Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda Yusuf Fehmi Genç'ten 3 madalya

Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda erkekler 67 kiloda yarışan milli sporcu Yusuf Fehmi Genç, biri altın 3 madalya kazandı. 04.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-04T18:41+0300

2022-05-04T18:41+0300

2022-05-04T18:41+0300

spor

halter

türkiye halter federasyonu

dünya gençler halter şampiyonası

yunanistan

girit adası

yusuf fehmi genç

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Türkiye Halter Federasyonu'nun açıklamasına göre, Yunanistan'ın Girit adasında yapılan şampiyonanın üçüncü gününde 67 kiloda Türkiye'yi temsil eden Yusuf Fehmi Genç, silkmede 171 kiloluk derecesiyle altın madalya elde etti.Koparmada 136 kilo ile bronz madalya alan milli halterci, toplamda 307 kiloluk derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.

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yunanistan

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halter, türkiye halter federasyonu, dünya gençler halter şampiyonası, yunanistan, girit adası, yusuf fehmi genç