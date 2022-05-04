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Ekrem İmamoğlu Artvin'de: Onlar bizi ayrıştırdıkça biz onlara fırsat vermeyeceğiz
Ekrem İmamoğlu Artvin'de: Onlar bizi ayrıştırdıkça biz onlara fırsat vermeyeceğiz
Rize'den sonra Artvin'e geçen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu burada yaptığı konuşmada ittifak masasının çok değerli olduğunu söyledi ve "Onlar bizi ayrıştırdıkça... 04.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-04T00:44+0300
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ekrem imamoğlu
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artvin
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Artvin'de vatandaşlarla bayramlaştı.CHP İl Başkanlığı'nın davetlisi olarak kente giden İmamoğlu, Arhavi Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programa katılanların Ramazan Bayramı'nı kutladı.Bayramlaşmanın ardından kalabalığa hitap eden İmamoğlu, CHP ve İYİ Partinin liderliğinde 6'lı demokrasi masası oluşturulduğunu belirtti.İttifak masasının çok değerli olduğunu ifade eden İmamoğlu, masanın daha da büyüyeceğini savundu.İmamoğlu, gönülleri kazanmak için, birleştirmek için çalıştığını söyleyerek "Onlar bizi ayrıştırdıkça biz onlara fırsat vermeyeceğiz. Kucaklayacağız, birleştireceğiz" dedi.İmamoğlu, Arhavi'nin ardından Hopa ve Kemalpaşa ilçelerini de ziyaret ederek vatandaşlarla bayramlaştı.Ekrem İmamoğlu, Rize'de de vatandaşlarla bayramlaşmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220503/imamoglu-bir-kisi-degil-millet-kazanacak-1056042361.html
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ekrem imamoğlu, artvin, bayram

Ekrem İmamoğlu Artvin'de: Onlar bizi ayrıştırdıkça biz onlara fırsat vermeyeceğiz

00:44 04.05.2022 (güncellendi: 00:50 04.05.2022)
© Fotoğraf : Twitter / Ekrem İmamoğluEkrem İmamoğlu Artvin'de
Ekrem İmamoğlu Artvin'de - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2022
© Fotoğraf : Twitter / Ekrem İmamoğlu
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Rize'den sonra Artvin'e geçen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu burada yaptığı konuşmada ittifak masasının çok değerli olduğunu söyledi ve "Onlar bizi ayrıştırdıkça biz onlara fırsat vermeyeceğiz. Kucaklayacağız, birleştireceğiz" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Artvin'de vatandaşlarla bayramlaştı.
CHP İl Başkanlığı'nın davetlisi olarak kente giden İmamoğlu, Arhavi Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programa katılanların Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Bayramlaşmanın ardından kalabalığa hitap eden İmamoğlu, CHP ve İYİ Partinin liderliğinde 6'lı demokrasi masası oluşturulduğunu belirtti.
İttifak masasının çok değerli olduğunu ifade eden İmamoğlu, masanın daha da büyüyeceğini savundu.
İmamoğlu, gönülleri kazanmak için, birleştirmek için çalıştığını söyleyerek "Onlar bizi ayrıştırdıkça biz onlara fırsat vermeyeceğiz. Kucaklayacağız, birleştireceğiz" dedi.
İmamoğlu, Arhavi'nin ardından Hopa ve Kemalpaşa ilçelerini de ziyaret ederek vatandaşlarla bayramlaştı.
Ekrem İmamoğlu, Rize'de de vatandaşlarla bayramlaşmıştı.
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2022
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