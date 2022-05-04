https://tr.sputniknews.com/20220504/elazigda-yagmur-ve-dolu-hayati-felc-etti-1056080987.html
Elazığ’da yağmur ve dolu yağışı: Alt geçitleri su bastı, araçlar mahsur kaldı
Elazığ’da yağmur ve dolu yağışı: Alt geçitleri su bastı, araçlar mahsur kaldı
Elazığ’da bir anda bastıran yağmur ve dolu hayatı felç etti. Birçok alt geçidi su bastı, araçlar mahsur kaldı. 04.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-04T16:01+0300
2022-05-04T16:01+0300
2022-05-04T16:05+0300
elazığ
yaşam
türkiye
meteoroloji
dolu
yağmur
sel
su baskını
belediye
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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyardığı sağanak Elazığ’da etkili oldu. Bir anda bastıran yağmur bazı kesimlerde dolu olarak görüldü. Sağanakla birlikte birçok alt geçidi sularla oldu. Ana caddelerin nehre döndüğü kentte, araçlar mahsur kaldı. Kentin batı kesimi ise yağan doluyla birlikte adeta beyaza büründü. Belediye ekiplerini kente genelinde çalışma yürüttüğü bildirildi.
https://tr.sputniknews.com/20220504/adiyaman-valiliginden-dolu-aciklamasi-1-hayvan-telef-oldu-ekili-tarim-alanlari-buyuk-zarar-gordu-1056070288.html
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elazığ, türkiye, meteoroloji, dolu, yağmur, sel, su baskını, belediye
Elazığ’da yağmur ve dolu yağışı: Alt geçitleri su bastı, araçlar mahsur kaldı
16:01 04.05.2022 (güncellendi: 16:05 04.05.2022) Abone ol
Elazığ’da bir anda bastıran yağmur ve dolu hayatı felç etti. Birçok alt geçidi su bastı, araçlar mahsur kaldı.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyardığı sağanak Elazığ’da etkili oldu. Bir anda bastıran yağmur bazı kesimlerde dolu olarak görüldü. Sağanakla birlikte birçok alt geçidi sularla oldu. Ana caddelerin nehre döndüğü kentte, araçlar mahsur kaldı. Kentin batı kesimi ise yağan doluyla birlikte adeta beyaza büründü. Belediye ekiplerini kente genelinde çalışma yürüttüğü bildirildi.