https://tr.sputniknews.com/20220504/elazigda-yagmur-ve-dolu-hayati-felc-etti-1056080987.html

Elazığ’da yağmur ve dolu yağışı: Alt geçitleri su bastı, araçlar mahsur kaldı

Elazığ’da yağmur ve dolu yağışı: Alt geçitleri su bastı, araçlar mahsur kaldı

Elazığ’da bir anda bastıran yağmur ve dolu hayatı felç etti. Birçok alt geçidi su bastı, araçlar mahsur kaldı. 04.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-04T16:01+0300

2022-05-04T16:01+0300

2022-05-04T16:05+0300

elazığ

yaşam

türkiye

meteoroloji

dolu

yağmur

sel

su baskını

belediye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/04/1056080870_0:151:1599:1050_1920x0_80_0_0_aab07adbc07d6ab8867eda5c7a960568.jpg

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyardığı sağanak Elazığ’da etkili oldu. Bir anda bastıran yağmur bazı kesimlerde dolu olarak görüldü. Sağanakla birlikte birçok alt geçidi sularla oldu. Ana caddelerin nehre döndüğü kentte, araçlar mahsur kaldı. Kentin batı kesimi ise yağan doluyla birlikte adeta beyaza büründü. Belediye ekiplerini kente genelinde çalışma yürüttüğü bildirildi.

https://tr.sputniknews.com/20220504/adiyaman-valiliginden-dolu-aciklamasi-1-hayvan-telef-oldu-ekili-tarim-alanlari-buyuk-zarar-gordu-1056070288.html

elazığ

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

elazığ, türkiye, meteoroloji, dolu, yağmur, sel, su baskını, belediye