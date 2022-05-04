https://tr.sputniknews.com/20220504/evli-oldugu-erkek-tarafindan-bogulmak-uzere-olan-kadin-ekipler-tarafindan-kurtarildi-1056091869.html
Evli olduğu erkek tarafından boğulmak üzere olan kadın ekipler tarafından kurtarıldı
Evli olduğu erkek tarafından boğulmak üzere olan kadın ekipler tarafından kurtarıldı
Çorum'da evli olduğu kişi tarafından boğularak öldürülmek istenen genç bir kadın, itfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan... 04.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-04T22:14+0300
2022-05-04T22:14+0300
2022-05-04T22:14+0300
kadına şiddet
türkiye
kadın cinayeti
boğarak öldürme
boğma
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Kadına şiddet ihbarı alan polis ekipleri, adrese gittiği sırada kapının açılmaması nedeniyl itfaiyeden yardım istedi.Zaman kaybetmeden olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapıyı açtıklarında, 31 yaşındaki E.Ö.'nün eşi N.Ö. tarafından boğazı sıkılarak öldürülmek üzere olduğunu gördü. Polis ekiplerinin müdahalesi ile etkisiz hale getirilen N.Ö., gözaltına alınırken bilinci kapalı ve baygın vaziyetteki genç kadın sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı. E.Ö.'nün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan N.Ö. ise tutuklandı.
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kadına şiddet, kadın cinayeti, boğarak öldürme, boğma
Evli olduğu erkek tarafından boğulmak üzere olan kadın ekipler tarafından kurtarıldı
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Çorum'da evli olduğu kişi tarafından boğularak öldürülmek istenen genç bir kadın, itfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan kadın yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.
Kadına şiddet ihbarı alan polis ekipleri, adrese gittiği sırada kapının açılmaması nedeniyl itfaiyeden yardım istedi.
Zaman kaybetmeden olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapıyı açtıklarında, 31 yaşındaki E.Ö.'nün eşi N.Ö. tarafından boğazı sıkılarak öldürülmek üzere olduğunu gördü.
Polis ekiplerinin müdahalesi ile etkisiz hale getirilen N.Ö., gözaltına alınırken bilinci kapalı ve baygın vaziyetteki genç kadın sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı.
E.Ö.'nün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan N.Ö. ise tutuklandı.