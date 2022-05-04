Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220504/evli-oldugu-erkek-tarafindan-bogulmak-uzere-olan-kadin-ekipler-tarafindan-kurtarildi-1056091869.html
Evli olduğu erkek tarafından boğulmak üzere olan kadın ekipler tarafından kurtarıldı
Evli olduğu erkek tarafından boğulmak üzere olan kadın ekipler tarafından kurtarıldı
Çorum'da evli olduğu kişi tarafından boğularak öldürülmek istenen genç bir kadın, itfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan... 04.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-04T22:14+0300
2022-05-04T22:14+0300
kadına şiddet
türkiye
kadın cinayeti
boğarak öldürme
boğma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/04/1056091941_0:73:969:618_1920x0_80_0_0_4b54cc0fbe578fe0a82553289ab4ba61.jpg
Kadına şiddet ihbarı alan polis ekipleri, adrese gittiği sırada kapının açılmaması nedeniyl itfaiyeden yardım istedi.Zaman kaybetmeden olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapıyı açtıklarında, 31 yaşındaki E.Ö.'nün eşi N.Ö. tarafından boğazı sıkılarak öldürülmek üzere olduğunu gördü. Polis ekiplerinin müdahalesi ile etkisiz hale getirilen N.Ö., gözaltına alınırken bilinci kapalı ve baygın vaziyetteki genç kadın sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı. E.Ö.'nün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan N.Ö. ise tutuklandı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/04/1056091941_25:0:945:690_1920x0_80_0_0_bfbe93df1e6f3e6f1be2911c7fb6f657.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kadına şiddet, kadın cinayeti, boğarak öldürme, boğma

Evli olduğu erkek tarafından boğulmak üzere olan kadın ekipler tarafından kurtarıldı

22:14 04.05.2022
© İHA / TUGAY GÖKTÜRK-AW611287Çorum'da kadına şiddet
Çorum'da kadına şiddet - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2022
© İHA / TUGAY GÖKTÜRK-AW611287
Abone olTelegram
Çorum'da evli olduğu kişi tarafından boğularak öldürülmek istenen genç bir kadın, itfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan kadın yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.
Kadına şiddet ihbarı alan polis ekipleri, adrese gittiği sırada kapının açılmaması nedeniyl itfaiyeden yardım istedi.
Zaman kaybetmeden olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapıyı açtıklarında, 31 yaşındaki E.Ö.'nün eşi N.Ö. tarafından boğazı sıkılarak öldürülmek üzere olduğunu gördü.
Polis ekiplerinin müdahalesi ile etkisiz hale getirilen N.Ö., gözaltına alınırken bilinci kapalı ve baygın vaziyetteki genç kadın sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı.
E.Ö.'nün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan N.Ö. ise tutuklandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала