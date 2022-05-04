https://tr.sputniknews.com/20220504/evli-oldugu-erkek-tarafindan-bogulmak-uzere-olan-kadin-ekipler-tarafindan-kurtarildi-1056091869.html

Evli olduğu erkek tarafından boğulmak üzere olan kadın ekipler tarafından kurtarıldı

Evli olduğu erkek tarafından boğulmak üzere olan kadın ekipler tarafından kurtarıldı

Çorum'da evli olduğu kişi tarafından boğularak öldürülmek istenen genç bir kadın, itfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan... 04.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-04T22:14+0300

2022-05-04T22:14+0300

2022-05-04T22:14+0300

kadına şiddet

türkiye

kadın cinayeti

boğarak öldürme

boğma

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Kadına şiddet ihbarı alan polis ekipleri, adrese gittiği sırada kapının açılmaması nedeniyl itfaiyeden yardım istedi.Zaman kaybetmeden olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapıyı açtıklarında, 31 yaşındaki E.Ö.'nün eşi N.Ö. tarafından boğazı sıkılarak öldürülmek üzere olduğunu gördü. Polis ekiplerinin müdahalesi ile etkisiz hale getirilen N.Ö., gözaltına alınırken bilinci kapalı ve baygın vaziyetteki genç kadın sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı. E.Ö.'nün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan N.Ö. ise tutuklandı.

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kadına şiddet, kadın cinayeti, boğarak öldürme, boğma