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Fed, faizi 50 baz puan artırdı
Fed, faizi 50 baz puan artırdı
ABD Merkez Bankası (Fed) faizi 50 baz puan artırdı. Banka en son 22 yıl önce 50 baz puanlık faiz artışına gitmişti. 04.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-04T21:03+0300
2022-05-04T21:57+0300
ekonomi
fed
faiz
faiz artırımı
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BD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 0.75-1.00 aralığına yükseltti.Fed, en son 22 yıl önce 50 baz puanlık faiz artışına gitmişti.Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının artırılması kararının oy birliğiyle alındığı aktarıldı.Genel ekonomik faaliyetin ilk çeyrekte yavaşladığına dikkat çekilen açıklamada, hanehalkı harcamaları ve işletme sabit yatırımlarının güçlü kalmaya devam ettiği vurgulandı.Açıklamada işsizlik oranının önemli ölçüde düştüğü belirtilerek "Enflasyon, salgınla ilgili arz ve talep dengesizliklerini, yükselen enerji fiyatlarını ve daha geniş fiyat baskılarını yansıtır şekilde yüksek kalmaya devam ediyor" denildi.Açıklamada, uzun vadede yüzde 2 enflasyon ve maksimum istihdamın elde edilmesinin hedeflendiği anımsatılarak, para politikası duruşunun uygun şekilde sıkılaştırılmasıyla enflasyonun yüzde 2 hedefine dönmesinin ve iş gücü piyasasının güçlü kalmasının beklendiği ifade edildi.Fed'in açıklamasında, bu hedeflerin desteklenmesi için federal fon oranı hedefinin yüzde 0,75-1,00 aralığına yükseltilmesinin kararlaştırıldığı ve hedef aralıkta devam eden artışların uygun olacağının tahmin edildiği kaydedildi.
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fed, faiz, faiz artırımı

Fed, faizi 50 baz puan artırdı

21:03 04.05.2022 (güncellendi: 21:57 04.05.2022)
© REUTERS / Leah MillisABD Merkez Bankası - Fed
ABD Merkez Bankası - Fed - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2022
© REUTERS / Leah Millis
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ABD Merkez Bankası (Fed) faizi 50 baz puan artırdı. Banka en son 22 yıl önce 50 baz puanlık faiz artışına gitmişti.
BD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 0.75-1.00 aralığına yükseltti.
Fed, en son 22 yıl önce 50 baz puanlık faiz artışına gitmişti.
Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının artırılması kararının oy birliğiyle alındığı aktarıldı.

Genel ekonomik faaliyetin ilk çeyrekte yavaşladığına dikkat çekilen açıklamada, hanehalkı harcamaları ve işletme sabit yatırımlarının güçlü kalmaya devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada işsizlik oranının önemli ölçüde düştüğü belirtilerek "Enflasyon, salgınla ilgili arz ve talep dengesizliklerini, yükselen enerji fiyatlarını ve daha geniş fiyat baskılarını yansıtır şekilde yüksek kalmaya devam ediyor" denildi.
Açıklamada, uzun vadede yüzde 2 enflasyon ve maksimum istihdamın elde edilmesinin hedeflendiği anımsatılarak, para politikası duruşunun uygun şekilde sıkılaştırılmasıyla enflasyonun yüzde 2 hedefine dönmesinin ve iş gücü piyasasının güçlü kalmasının beklendiği ifade edildi.

Fed'in açıklamasında, bu hedeflerin desteklenmesi için federal fon oranı hedefinin yüzde 0,75-1,00 aralığına yükseltilmesinin kararlaştırıldığı ve hedef aralıkta devam eden artışların uygun olacağının tahmin edildiği kaydedildi.
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