https://tr.sputniknews.com/20220504/gogus-estetigi-olan-gurmenden-tazminat-davasi-ameliyatta-sesimi-kaybettim-1056085363.html
Göğüs estetiği olan Gürmen'den tazminat davası: 'Ameliyatta sesimi kaybettim'
Göğüs estetiği olan Gürmen'den tazminat davası: 'Ameliyatta sesimi kaybettim'
Oyuncu Lila Gürmen, göğüs ameliyatında sesini kaybettiğini iddia ederek hastaneye 50 bin liralık tazminat davası açtı. 04.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-04T17:48+0300
2022-05-04T17:48+0300
2022-05-04T17:54+0300
ameliyat
yaşam
tazminat
kaza
lila gürmen
hastane
doktor
tiyatro
dizi
oyuncu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/04/1056085287_0:0:697:392_1920x0_80_0_0_3d7ccc9ed8bcef76ca075bf109f10fdc.png
Lila Gürmen, 5 Haziran 2020’de özel bir hastanede göğüs ameliyatı oldu. İddiaya göre ünlü oyuncu ameliyat olup kendine geldiğinde sesinin hiç çıkmadığını fark etti. Durumu doktoruna bildiren Gürmen’e bunun entübasyon kaynaklı olduğu ve 2-3 gün içerisinde düzeleceği söylendi.‘Entübasyon sonrasında yaralanma’ teşhisiHürriyet'e verdiği röportajda endişesinin gün geçtikçe arttığını belirten Gürmen, iki ayrı kulak- burun- boğaz doktoruna gitti. Her iki doktor da ünlü oyuncuya, ‘entübasyon sonrasında yaralanma’ teşhisi koyarak sesinin düzelmesi için ses ameliyatı olması gerektiğini belirtti.Gürmen, durumu ameliyat olduğu hastanedeki doktorlara bildirdi. Hastane yönetimi, herhangi bir ücret almadan ameliyat yapacaklarını, fakat doktor ücretini ödemeyeceklerini ünlü oyuncuya söyledi. Gürmen ses teli ameliyatı olarak doktora 7 bin 500 lira ücret ödedi.'50 bin lira tazminatın faiziyle birlikte tahsilini istiyoruz'Hastanenin ameliyat masraflarını almamasının kusurunu kabul ettiği anlamına geldiğinin anlatıldığı bir dava dilekçesi hazırlanarak, "Hastane yönetimi kusurlu olup Lila Gürmen’in uğradığı zararı karşılamakla yükümlüdür. Artık mesleğini icra edememe durumuna gelmesi Lila Gürmen’i manevi olarak yıpratmış olup üzüntü, endişe ve geleceğe dair korku yaratmıştır. Davalı hastanenin kusuru nedeniyle Lila Gürmen’in yaşadığı ıstırabın hafiflemesi için 50 bin lira tazminatın faiziyle birlikte tahsilini istiyoruz" ifadelerine yer verildi.
https://tr.sputniknews.com/20220503/ameliyatta-penisi-acilen-koluna-dikilen-adam-dusunebiliyor-musunuz-alti-yil-boyunca-oradan-sarkti-1056048260.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/04/1056085287_0:0:697:524_1920x0_80_0_0_98c24456ee6c2c7d111ba413bf266a0a.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ameliyat, tazminat, kaza, lila gürmen, hastane, doktor, tiyatro, dizi, oyuncu
Göğüs estetiği olan Gürmen'den tazminat davası: 'Ameliyatta sesimi kaybettim'
17:48 04.05.2022 (güncellendi: 17:54 04.05.2022) Abone ol
Oyuncu Lila Gürmen, göğüs ameliyatında sesini kaybettiğini iddia ederek hastaneye 50 bin liralık tazminat davası açtı.
Lila Gürmen, 5 Haziran 2020’de özel bir hastanede göğüs ameliyatı oldu. İddiaya göre ünlü oyuncu ameliyat olup kendine geldiğinde sesinin hiç çıkmadığını fark etti. Durumu doktoruna bildiren Gürmen’e bunun entübasyon kaynaklı olduğu ve 2-3 gün içerisinde düzeleceği söylendi.
‘Entübasyon sonrasında yaralanma’ teşhisi
Hürriyet'e verdiği röportajda
endişesinin gün geçtikçe arttığını belirten Gürmen, iki ayrı kulak- burun- boğaz
doktoruna gitti. Her iki doktor da ünlü oyuncuya, ‘entübasyon sonrasında yaralanma’
teşhisi koyarak sesinin düzelmesi için ses ameliyatı olması gerektiğini belirtti.
Gürmen, durumu ameliyat olduğu hastanedeki doktorlara bildirdi. Hastane yönetimi, herhangi bir ücret almadan ameliyat yapacaklarını, fakat doktor ücretini ödemeyeceklerini ünlü oyuncuya söyledi. Gürmen ses teli ameliyatı olarak doktora 7 bin 500 lira ücret ödedi.
'50 bin lira tazminatın faiziyle birlikte tahsilini istiyoruz'
Hastanenin ameliyat masraflarını almamasının kusurunu kabul ettiği anlamına geldiğinin anlatıldığı bir dava dilekçesi hazırlanarak, "Hastane yönetimi kusurlu olup Lila Gürmen’in uğradığı zararı karşılamakla yükümlüdür. Artık mesleğini icra edememe durumuna gelmesi Lila Gürmen’i manevi olarak yıpratmış olup üzüntü, endişe ve geleceğe dair korku yaratmıştır. Davalı hastanenin kusuru nedeniyle Lila Gürmen’in yaşadığı ıstırabın hafiflemesi için 50 bin lira tazminatın faiziyle birlikte tahsilini istiyoruz" ifadelerine yer verildi.