https://tr.sputniknews.com/20220504/gogus-estetigi-olan-gurmenden-tazminat-davasi-ameliyatta-sesimi-kaybettim-1056085363.html

Göğüs estetiği olan Gürmen'den tazminat davası: 'Ameliyatta sesimi kaybettim'

Göğüs estetiği olan Gürmen'den tazminat davası: 'Ameliyatta sesimi kaybettim'

Oyuncu Lila Gürmen, göğüs ameliyatında sesini kaybettiğini iddia ederek hastaneye 50 bin liralık tazminat davası açtı. 04.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-04T17:48+0300

2022-05-04T17:48+0300

2022-05-04T17:54+0300

ameliyat

yaşam

tazminat

kaza

lila gürmen

hastane

doktor

tiyatro

dizi

oyuncu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/04/1056085287_0:0:697:392_1920x0_80_0_0_3d7ccc9ed8bcef76ca075bf109f10fdc.png

Lila Gürmen, 5 Haziran 2020’de özel bir hastanede göğüs ameliyatı oldu. İddiaya göre ünlü oyuncu ameliyat olup kendine geldiğinde sesinin hiç çıkmadığını fark etti. Durumu doktoruna bildiren Gürmen’e bunun entübasyon kaynaklı olduğu ve 2-3 gün içerisinde düzeleceği söylendi.‘Entübasyon sonrasında yaralanma’ teşhisiHürriyet'e verdiği röportajda endişesinin gün geçtikçe arttığını belirten Gürmen, iki ayrı kulak- burun- boğaz doktoruna gitti. Her iki doktor da ünlü oyuncuya, ‘entübasyon sonrasında yaralanma’ teşhisi koyarak sesinin düzelmesi için ses ameliyatı olması gerektiğini belirtti.Gürmen, durumu ameliyat olduğu hastanedeki doktorlara bildirdi. Hastane yönetimi, herhangi bir ücret almadan ameliyat yapacaklarını, fakat doktor ücretini ödemeyeceklerini ünlü oyuncuya söyledi. Gürmen ses teli ameliyatı olarak doktora 7 bin 500 lira ücret ödedi.'50 bin lira tazminatın faiziyle birlikte tahsilini istiyoruz'Hastanenin ameliyat masraflarını almamasının kusurunu kabul ettiği anlamına geldiğinin anlatıldığı bir dava dilekçesi hazırlanarak, "Hastane yönetimi kusurlu olup Lila Gürmen’in uğradığı zararı karşılamakla yükümlüdür. Artık mesleğini icra edememe durumuna gelmesi Lila Gürmen’i manevi olarak yıpratmış olup üzüntü, endişe ve geleceğe dair korku yaratmıştır. Davalı hastanenin kusuru nedeniyle Lila Gürmen’in yaşadığı ıstırabın hafiflemesi için 50 bin lira tazminatın faiziyle birlikte tahsilini istiyoruz" ifadelerine yer verildi.

https://tr.sputniknews.com/20220503/ameliyatta-penisi-acilen-koluna-dikilen-adam-dusunebiliyor-musunuz-alti-yil-boyunca-oradan-sarkti-1056048260.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ameliyat, tazminat, kaza, lila gürmen, hastane, doktor, tiyatro, dizi, oyuncu