https://tr.sputniknews.com/20220504/gonul-yazar-gecirdigi-kaza-sonucu-sol-gozunu-kaybetti-1056067218.html
Gönül Yazar, geçirdiği kaza sonucu sol gözünü kaybetti
Gönül Yazar, geçirdiği kaza sonucu sol gözünü kaybetti
Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, yakın dostu 'Taş bebek' lakaplı sanatçı Gönül Yazar'ın geçirdiği ev kazası sonucu sol gözünün kör olduğu ve sağ gözünün de... 04.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-04T10:54+0300
2022-05-04T10:54+0300
2022-05-04T10:54+0300
yaşam
gönül yazar
kaza
göz
sakatlık
kör etme
körlük
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Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeni ile magazin camiasının tanınan ismi haline gelen ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, yakın dostu 'Taş Bebek' lakaplı ünlü sanatçı Gönül Yazar’la ilgili açıklamalarda bulundu.Akay'ın açıklamalarına göre ünlü sanatçı Yazar, geçirdiği kaza sonrası sol gözünü kaybetti.Canlı yayında anlattıKendisinin çok yakın dostu olan Akay, TV8'de yayınlanan '2. Sayfa' programındaki açıklamalarında “Gönül abla, gece 03.00’te yataktan kalkmış ve halı kayınca duvarın sivri kısmına gözünü çarpmış. Gözleri resmen patlıcan moru oldu. Morluk 16 gün sonra geçti ama sol gözü tamamen kör oldu, sağ gözünde de bulanıklık başlayınca iki ayrı ameliyat geçirdi” ifadelerini kullandı.Kaburgaları kırılmıştıTemmuz 2021'de Gönül Yazar'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, usta sanatçının evinde geçirdiği kaza sonucu kaburgalarını kırdığı ve hastanede tedavi gördüğü açıklanmıştı:"Sevgili dostlarımız; Gönül Hanım ölümcül bir ev kazası geçirdi ve kaburgaları kırıldığından dolayı hastanedeydik. İyileşmeye çalıştığı bu süreçte birisi 'Herkese yazıyorsun, bana neden cevap vermiyorsun?' diyerek sitemde bulundu. Ben yakınıyım ve şu anda yanındayım. Onun bu mesajlara cevap verecek hali olmadığı için yazılarınızı ben cevaplıyorum. Bayram mesajını bile şahıslara değil, herkesi kapsayacak şekilde yazdık. Gönül Hanım sitem sevmez, kendi de sitem yapmaz. Onun isteği üzerine bu yazıyı paylaşıyorum."
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gönül yazar, kaza, göz, sakatlık, kör etme, körlük
Gönül Yazar, geçirdiği kaza sonucu sol gözünü kaybetti
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Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, yakın dostu 'Taş bebek' lakaplı sanatçı Gönül Yazar'ın geçirdiği ev kazası sonucu sol gözünün kör olduğu ve sağ gözünün de bulanık gördüğünü söyledi.
Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeni ile magazin camiasının tanınan ismi haline gelen ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, yakın dostu 'Taş Bebek' lakaplı ünlü sanatçı Gönül Yazar’la ilgili açıklamalarda bulundu.
Akay'ın açıklamalarına göre ünlü sanatçı Yazar, geçirdiği kaza sonrası sol gözünü kaybetti.
Canlı yayında anlattı
Kendisinin çok yakın dostu olan Akay, TV8'de yayınlanan '2. Sayfa' programındaki açıklamalarında “Gönül abla, gece 03.00’te yataktan kalkmış ve halı kayınca duvarın sivri kısmına gözünü çarpmış. Gözleri resmen patlıcan moru oldu. Morluk 16 gün sonra geçti ama sol gözü tamamen kör oldu, sağ gözünde de bulanıklık başlayınca iki ayrı ameliyat geçirdi” ifadelerini kullandı.
Kaburgaları kırılmıştı
Temmuz 2021'de Gönül Yazar'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, usta sanatçının evinde geçirdiği kaza sonucu kaburgalarını kırdığı ve hastanede tedavi gördüğü açıklanmıştı:
"Sevgili dostlarımız; Gönül Hanım ölümcül bir ev kazası geçirdi ve kaburgaları kırıldığından dolayı hastanedeydik. İyileşmeye çalıştığı bu süreçte birisi 'Herkese yazıyorsun, bana neden cevap vermiyorsun?' diyerek sitemde bulundu. Ben yakınıyım ve şu anda yanındayım. Onun bu mesajlara cevap verecek hali olmadığı için yazılarınızı ben cevaplıyorum. Bayram mesajını bile şahıslara değil, herkesi kapsayacak şekilde yazdık. Gönül Hanım sitem sevmez, kendi de sitem yapmaz. Onun isteği üzerine bu yazıyı paylaşıyorum."