https://tr.sputniknews.com/20220504/gozaltina-alinan-sessiz-istila-filminin-yapimcisi-hande-karacasu-serbest-birakildi-1056065071.html
Gözaltına alınan 'Sessiz İstila' filminin yapımcısı Hande Karacasu serbest bırakıldı
Gözaltına alınan 'Sessiz İstila' filminin yapımcısı Hande Karacasu serbest bırakıldı
Sığınmacıları konu alan Sessiz İstila filminin yapımcısı Hande Karacasu, gözaltına alınmıştı. Karacasu, edinilen bilgilere göre serbest bırakıldı. 04.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-04T09:29+0300
2022-05-04T09:29+0300
2022-05-04T09:29+0300
politika
zafer partisi
göçmen
gözaltı
kısa film
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Sığınmacı ve düzensiz göçmenlerin konu edindiği “Sessiz İstila” kısa filminin yapımcısı Hande Karasu, 'sığınmacılar ve düzensiz göçmenlerle ilgili bilgileri manipüle edip gerçekleri çarpıtarak yayınladığı' gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Zafer Partisi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Karacasu'nun gece saatlerinde serbest bırakıldığı belirtildi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, EGM'nin gözaltı açıklamasının ardından 'Sessiz İstila'nın yapım masraflarının kendisi tarafından karşılandığını duyurmuştu.
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zafer partisi, göçmen, gözaltı, kısa film
Gözaltına alınan 'Sessiz İstila' filminin yapımcısı Hande Karacasu serbest bırakıldı
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Sığınmacıları konu alan Sessiz İstila filminin yapımcısı Hande Karacasu, gözaltına alınmıştı. Karacasu, edinilen bilgilere göre serbest bırakıldı.
Sığınmacı ve düzensiz göçmenlerin konu edindiği “Sessiz İstila” kısa filminin yapımcısı Hande Karasu, 'sığınmacılar ve düzensiz göçmenlerle ilgili bilgileri manipüle edip gerçekleri çarpıtarak yayınladığı' gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.
Zafer Partisi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Karacasu'nun gece saatlerinde serbest bırakıldığı belirtildi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, EGM'nin gözaltı açıklamasının ardından 'Sessiz İstila'nın yapım masraflarının kendisi tarafından karşılandığını duyurmuştu.