Gözaltına alınan 'Sessiz İstila' filminin yapımcısı Hande Karacasu serbest bırakıldı

H.Karacasu tarafından çekilen Sessiz İstila adlı kısa belgesel kendisine benim tarafımdan sipariş olarak verilmiştir.Yapım masraflarını ben karşıladım.Senaryoyu ben onayladım. H. Karacasu, kontrolsüz göçün sonuçlarını gösterdi.Suriyeliler “halk” değil. Misafir.Kin/düşmanlık yok. https://t.co/izudLspfC3