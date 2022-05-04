https://tr.sputniknews.com/20220504/hareket-halindeyken-kapisi-acilan-otomobilden-yola-dusen-kucuk-cocuk-olumden-dondu--1056085532.html

Hareket halindeyken kapısı açılan otomobilden yola düşen küçük çocuk ölümden döndü

Hareket halindeyken kapısı açılan otomobilden yola düşen küçük çocuk ölümden döndü

Bursa'da otomobilde bulunan küçük bir çocuk, otomobilin aniden manevra yapması sonucu açılan kapıdan yola düştü. Çocuk arkadan gelen başka bir aracın altında... 04.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-04T17:49+0300

2022-05-04T17:49+0300

2022-05-04T17:53+0300

otomobil

çocuk

türkiye

kapı

bursa

düşmek

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Osmangazi ilçesinde çevre yolunda hareket halindeki otomobilde bulunan bir çocuk, otomobilin bir anda manevra yapması sonucu açılan kapıdan yere düştü. Yola savrulan küçük çocuk arkadan gelen başka bir aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaşananlar bir araç içi kamerası tarafından kaydedildi.

türkiye

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otomobil, çocuk, kapı, bursa, düşmek