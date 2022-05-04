https://tr.sputniknews.com/20220504/hareket-halindeyken-kapisi-acilan-otomobilden-yola-dusen-kucuk-cocuk-olumden-dondu--1056085532.html
Hareket halindeyken kapısı açılan otomobilden yola düşen küçük çocuk ölümden döndü
Hareket halindeyken kapısı açılan otomobilden yola düşen küçük çocuk ölümden döndü
Bursa'da otomobilde bulunan küçük bir çocuk, otomobilin aniden manevra yapması sonucu açılan kapıdan yola düştü. Çocuk arkadan gelen başka bir aracın altında... 04.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-04T17:49+0300
2022-05-04T17:49+0300
2022-05-04T17:53+0300
otomobil
çocuk
türkiye
kapı
bursa
düşmek
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Osmangazi ilçesinde çevre yolunda hareket halindeki otomobilde bulunan bir çocuk, otomobilin bir anda manevra yapması sonucu açılan kapıdan yere düştü. Yola savrulan küçük çocuk arkadan gelen başka bir aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaşananlar bir araç içi kamerası tarafından kaydedildi.
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otomobil, çocuk, kapı, bursa, düşmek
Hareket halindeyken kapısı açılan otomobilden yola düşen küçük çocuk ölümden döndü
17:49 04.05.2022 (güncellendi: 17:53 04.05.2022) Abone ol
Bursa'da otomobilde bulunan küçük bir çocuk, otomobilin aniden manevra yapması sonucu açılan kapıdan yola düştü. Çocuk arkadan gelen başka bir aracın altında kalmaktan çocuk son anda kurtuldu. Görüntüler bir araç kamerası tarafından kaydedildi.
Osmangazi ilçesinde çevre yolunda hareket halindeki otomobilde bulunan bir çocuk, otomobilin bir anda manevra yapması sonucu açılan kapıdan yere düştü.
Yola savrulan küçük çocuk arkadan gelen başka bir aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaşananlar bir araç içi kamerası tarafından kaydedildi.