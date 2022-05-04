https://tr.sputniknews.com/20220504/hastaneye-gitmemek-icin-polise-arkasindan-sarildi-direksiyonu-cevirip-kaza-yaptirdi-1056083784.html

Hastaneye gitmemek için polise arkasından sarıldı, direksiyonu çevirip kaza yaptırdı

Hastaneye gitmemek için polise arkasından sarıldı, direksiyonu çevirip kaza yaptırdı

Adana’da polis aracıyla ruh sağlığı hastanesine götürülen şahıs polis memurunun kontrolündeki aracın direksiyonunu aniden çevirip kaza yapmasına neden oldu... 04.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-04T17:06+0300

2022-05-04T17:06+0300

2022-05-04T17:10+0300

kaza

türkiye

polis

adana

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Adana’da, Görkem Ö. isimli şahsın polis zoruyla Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’ne götürme kararı çıktı.Görkem Ö. Fatih Polis Merkezinde görevli polis memurları Yakup M. Ve Kadir S. tarafından araçla hastaneye götürülmek üzere yola çıktı.Görkem Ö. araç Turgut Özal Bulvarına geldiği sırada sürücü polis memuru Yakup M.’ye arkasından sarılıp direksiyonu çevirmesi sonucu araç park halindeki bir araca çarparak kaza yaptı. Kaza sonrası şahıs kaçtı.Yaralanan polisler hemen yardım isteyip bir taraftan da şahsı yakalamak için takibe başladı. Kaçan şahıs kısa sürede yakalandı. Yaralı polisler ise hastaneye kaldırıldı. Zanlının ilk ifadesi de hastaneye gitmemek için kaza yaptırdığını söylediği öğrenildi. Zanlı polis merkezine götürüldü.

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kaza, polis, adana