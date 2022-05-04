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https://tr.sputniknews.com/20220504/hastaneye-gitmemek-icin-polise-arkasindan-sarildi-direksiyonu-cevirip-kaza-yaptirdi-1056083784.html
Hastaneye gitmemek için polise arkasından sarıldı, direksiyonu çevirip kaza yaptırdı
Hastaneye gitmemek için polise arkasından sarıldı, direksiyonu çevirip kaza yaptırdı
Adana’da polis aracıyla ruh sağlığı hastanesine götürülen şahıs polis memurunun kontrolündeki aracın direksiyonunu aniden çevirip kaza yapmasına neden oldu... 04.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-04T17:06+0300
2022-05-04T17:10+0300
kaza
türkiye
polis
adana
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Adana’da, Görkem Ö. isimli şahsın polis zoruyla Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’ne götürme kararı çıktı.Görkem Ö. Fatih Polis Merkezinde görevli polis memurları Yakup M. Ve Kadir S. tarafından araçla hastaneye götürülmek üzere yola çıktı.Görkem Ö. araç Turgut Özal Bulvarına geldiği sırada sürücü polis memuru Yakup M.’ye arkasından sarılıp direksiyonu çevirmesi sonucu araç park halindeki bir araca çarparak kaza yaptı. Kaza sonrası şahıs kaçtı.Yaralanan polisler hemen yardım isteyip bir taraftan da şahsı yakalamak için takibe başladı. Kaçan şahıs kısa sürede yakalandı. Yaralı polisler ise hastaneye kaldırıldı. Zanlının ilk ifadesi de hastaneye gitmemek için kaza yaptırdığını söylediği öğrenildi. Zanlı polis merkezine götürüldü.
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kaza, polis, adana

Hastaneye gitmemek için polise arkasından sarıldı, direksiyonu çevirip kaza yaptırdı

17:06 04.05.2022 (güncellendi: 17:10 04.05.2022)
© İHAAdana'da polis aracı, kaza
Adana'da polis aracı, kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2022
© İHA
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Adana’da polis aracıyla ruh sağlığı hastanesine götürülen şahıs polis memurunun kontrolündeki aracın direksiyonunu aniden çevirip kaza yapmasına neden oldu. Zanlı kazadan faydalanarak kaçmaya çalışınca ortalık savaş alanına döndü.
Adana’da, Görkem Ö. isimli şahsın polis zoruyla Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’ne götürme kararı çıktı.
Görkem Ö. Fatih Polis Merkezinde görevli polis memurları Yakup M. Ve Kadir S. tarafından araçla hastaneye götürülmek üzere yola çıktı.
Görkem Ö. araç Turgut Özal Bulvarına geldiği sırada sürücü polis memuru Yakup M.’ye arkasından sarılıp direksiyonu çevirmesi sonucu araç park halindeki bir araca çarparak kaza yaptı. Kaza sonrası şahıs kaçtı.
Yaralanan polisler hemen yardım isteyip bir taraftan da şahsı yakalamak için takibe başladı. Kaçan şahıs kısa sürede yakalandı. Yaralı polisler ise hastaneye kaldırıldı. Zanlının ilk ifadesi de hastaneye gitmemek için kaza yaptırdığını söylediği öğrenildi. Zanlı polis merkezine götürüldü.
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