https://tr.sputniknews.com/20220504/hindistandan-rus-petrol-ithalatini-politize-etmeme-cagrisi-1056085700.html

Hindistan’dan Rus petrol ithalatını politize etmeme çağrısı

Hindistan’dan Rus petrol ithalatını politize etmeme çağrısı

Hindistan, enerji akışının yaptırıma tabi olmadığını anımsatarak Rusya’dan petrol ithalatını politize etmeme çağrısında bulundu. 04.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-04T18:01+0300

2022-05-04T18:01+0300

2022-05-04T18:03+0300

ekonomi

hindistan

rusya

petrol

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104141/91/1041419128_0:15:3071:1742_1920x0_80_0_0_3555c050171ba2d5ff81f3ced41e33e9.jpg

Bazı medya kuruluşlarının, Hint petrol şirketlerinin Rusya’dan ham petrol alımına sansasyonel nitelik kazandırma çabalarını değerlendiren Hindistan Petrol ve Doğalgaz Bakanlığı, ülkenin, petrolü hem Rusya hem de ABD’den ithal ettikleri anımsattı.Açıklamada, “Büyük bir hammadde ithalatçısı olan Hindistan şimdi aniden çeşitlendirilmiş kaynaklarından vazgeçecek olursa ve onsuz da sınırlı piyasada kalan kaynaklara yoğunlaşırsa bu daha fazla oynaklığa ve istikrarsızlığa, dolayısıyla uluslararası fiyatların yükselmesine yol açacak” ifadesine yer verildi.Medyanın iddialarına rağmen, Rusya’dan petrol ithalatının, ülkenin toplam petrol tüketimiyle kıyaslandığında küçük olduğunu kaydeden bakanlık, gazetecilere “dünyanın diğer bölgelerine” bakmayı önerdi.Açıklamada, Hindistan’ın meşru enerji kontratlarının politize edilmemesi gerektiği ve enerji akışının yaptırıma tabi olmadığı vurgulandı.

hindistan

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hindistan, rusya, petrol