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Hindistan’dan Rus petrol ithalatını politize etmeme çağrısı
Hindistan’dan Rus petrol ithalatını politize etmeme çağrısı
Hindistan, enerji akışının yaptırıma tabi olmadığını anımsatarak Rusya’dan petrol ithalatını politize etmeme çağrısında bulundu. 04.05.2022, Sputnik Türkiye
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ekonomi
hindistan
rusya
petrol
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Bazı medya kuruluşlarının, Hint petrol şirketlerinin Rusya’dan ham petrol alımına sansasyonel nitelik kazandırma çabalarını değerlendiren Hindistan Petrol ve Doğalgaz Bakanlığı, ülkenin, petrolü hem Rusya hem de ABD’den ithal ettikleri anımsattı.Açıklamada, “Büyük bir hammadde ithalatçısı olan Hindistan şimdi aniden çeşitlendirilmiş kaynaklarından vazgeçecek olursa ve onsuz da sınırlı piyasada kalan kaynaklara yoğunlaşırsa bu daha fazla oynaklığa ve istikrarsızlığa, dolayısıyla uluslararası fiyatların yükselmesine yol açacak” ifadesine yer verildi.Medyanın iddialarına rağmen, Rusya’dan petrol ithalatının, ülkenin toplam petrol tüketimiyle kıyaslandığında küçük olduğunu kaydeden bakanlık, gazetecilere “dünyanın diğer bölgelerine” bakmayı önerdi.Açıklamada, Hindistan’ın meşru enerji kontratlarının politize edilmemesi gerektiği ve enerji akışının yaptırıma tabi olmadığı vurgulandı.
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hindistan, rusya, petrol

Hindistan’dan Rus petrol ithalatını politize etmeme çağrısı

18:01 04.05.2022 (güncellendi: 18:03 04.05.2022)
© AFP 2022 / Prakash SinghHindistan bayrağı
Hindistan bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2022
© AFP 2022 / Prakash Singh
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Hindistan, enerji akışının yaptırıma tabi olmadığını anımsatarak Rusya’dan petrol ithalatını politize etmeme çağrısında bulundu.
Bazı medya kuruluşlarının, Hint petrol şirketlerinin Rusya’dan ham petrol alımına sansasyonel nitelik kazandırma çabalarını değerlendiren Hindistan Petrol ve Doğalgaz Bakanlığı, ülkenin, petrolü hem Rusya hem de ABD’den ithal ettikleri anımsattı.
Açıklamada, “Büyük bir hammadde ithalatçısı olan Hindistan şimdi aniden çeşitlendirilmiş kaynaklarından vazgeçecek olursa ve onsuz da sınırlı piyasada kalan kaynaklara yoğunlaşırsa bu daha fazla oynaklığa ve istikrarsızlığa, dolayısıyla uluslararası fiyatların yükselmesine yol açacak” ifadesine yer verildi.
Medyanın iddialarına rağmen, Rusya’dan petrol ithalatının, ülkenin toplam petrol tüketimiyle kıyaslandığında küçük olduğunu kaydeden bakanlık, gazetecilere “dünyanın diğer bölgelerine” bakmayı önerdi.
Açıklamada, Hindistan’ın meşru enerji kontratlarının politize edilmemesi gerektiği ve enerji akışının yaptırıma tabi olmadığı vurgulandı.
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