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https://tr.sputniknews.com/20220504/hizli-ve-ofkelinin-yonetmeni-vin-dieselin-davranislari-yuzunden-filmi-biraktigini-acikladi-1056078173.html
Hızlı ve Öfkeli'nin yönetmeni, Vin Diesel'in davranışları yüzünden filmi bıraktığını açıkladı
Hızlı ve Öfkeli'nin yönetmeni, Vin Diesel'in davranışları yüzünden filmi bıraktığını açıkladı
Hızlı ve Öfkeli serisinin yeni filmi Fast X'i yönetecek olan Justin Lin, filmi yönetmeyeceğini açıklayarak, bırakma sebebi olarak Vin Diesel'in hareketlerini... 04.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-04T14:24+0300
2022-05-04T14:28+0300
hızlı ve öfkeli
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Sinema sektörünün en popüler serilerinden birisi olan Hızlı ve Öfkeli'nin yeni filminin çekimleri devam ederken yönetmenin filmi bıraktığı öğrenildi.Donanım Haber’in aktardığına göre, daha önce 5 farklı Hızlı ve Öfkeli filmini yöneten Justin Lin, geçtiğimiz haftalarda 10-20 milyon dolarlık bir ücretten vazgeçerek filmi bıraktığını açıkladı.Justin Lin, Vin Diesel için şu yorumu yaptı:Justin Lin'in filmi bırakmasının ardından filmin yönetmenliği için Louis Leterrier ile anlaşıldı. Louis Leterrier daha öncesinde The Incredible Hulk, Transporter 1 &amp; 2, Now You See Me ve Clash of the Titans gibi filmleri yönetti.
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hızlı ve öfkeli

Hızlı ve Öfkeli'nin yönetmeni, Vin Diesel'in davranışları yüzünden filmi bıraktığını açıkladı

14:24 04.05.2022 (güncellendi: 14:28 04.05.2022)
© AFP 2022Vin Diesel ve Justin Lin
Vin Diesel ve Justin Lin - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2022
© AFP 2022
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Hızlı ve Öfkeli serisinin yeni filmi Fast X'i yönetecek olan Justin Lin, filmi yönetmeyeceğini açıklayarak, bırakma sebebi olarak Vin Diesel'in hareketlerini sebep gösterdi.
Sinema sektörünün en popüler serilerinden birisi olan Hızlı ve Öfkeli'nin yeni filminin çekimleri devam ederken yönetmenin filmi bıraktığı öğrenildi.
Donanım Haber’in aktardığına göre, daha önce 5 farklı Hızlı ve Öfkeli filmini yöneten Justin Lin, geçtiğimiz haftalarda 10-20 milyon dolarlık bir ücretten vazgeçerek filmi bıraktığını açıkladı.
Justin Lin, Vin Diesel için şu yorumu yaptı:
"Sürekli sete geç geliyor, sınırlarını bilmiyor ve sete geldiğinde formsuz geliyor."
Justin Lin'in filmi bırakmasının ardından filmin yönetmenliği için Louis Leterrier ile anlaşıldı. Louis Leterrier daha öncesinde The Incredible Hulk, Transporter 1 & 2, Now You See Me ve Clash of the Titans gibi filmleri yönetti.
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