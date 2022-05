https://tr.sputniknews.com/20220504/hizli-ve-ofkelinin-yonetmeni-vin-dieselin-davranislari-yuzunden-filmi-biraktigini-acikladi-1056078173.html

Hızlı ve Öfkeli'nin yönetmeni, Vin Diesel'in davranışları yüzünden filmi bıraktığını açıkladı

Hızlı ve Öfkeli'nin yönetmeni, Vin Diesel'in davranışları yüzünden filmi bıraktığını açıkladı

Hızlı ve Öfkeli serisinin yeni filmi Fast X'i yönetecek olan Justin Lin, filmi yönetmeyeceğini açıklayarak, bırakma sebebi olarak Vin Diesel'in hareketlerini... 04.05.2022, Sputnik Türkiye

Sinema sektörünün en popüler serilerinden birisi olan Hızlı ve Öfkeli'nin yeni filminin çekimleri devam ederken yönetmenin filmi bıraktığı öğrenildi.Donanım Haber’in aktardığına göre, daha önce 5 farklı Hızlı ve Öfkeli filmini yöneten Justin Lin, geçtiğimiz haftalarda 10-20 milyon dolarlık bir ücretten vazgeçerek filmi bıraktığını açıkladı.Justin Lin, Vin Diesel için şu yorumu yaptı:Justin Lin'in filmi bırakmasının ardından filmin yönetmenliği için Louis Leterrier ile anlaşıldı. Louis Leterrier daha öncesinde The Incredible Hulk, Transporter 1 & 2, Now You See Me ve Clash of the Titans gibi filmleri yönetti.

