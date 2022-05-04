https://tr.sputniknews.com/20220504/hurriyet-yazari-bayer-iki-parti-anlasma-yolunda-3-ittifak-geliyor-1056065316.html
Hürriyet yazarı Bayer: İki parti anlaşma yolunda, 3. ittifak geliyor
Hürriyet yazarı Bayer: İki parti anlaşma yolunda, 3. ittifak geliyor
Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer, Adalet Partisi ve Zafer Partisi'nin anlaşmaya yakın olduğunu belirterek "Üçüncü ittifak geliyor" yorumunu yaptı. 04.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-04T09:39+0300
2022-05-04T09:39+0300
2022-05-04T09:39+0300
politika
yalçın bayer
hürriyet
yazı
zafer partisi
ümit özdağ
ap
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Gazeteci Yalçın Bayer, Hürriyet gazetesinde 'Adalet ve Zafer partileri anlaşma yolunda: 3. ittifak geliyor' başlıklı bir yazı kaleme aldı. "Siyasi kulislerde yeni, 3’üncü bir ittifakın oluşması yolunda bir hareketlilik dikkati çekiyor" diyen Bayer, şu ifadeleri kullandı: "Yeni ittifakın görüşmelerinin Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın Zafer Partisi ile Dr. Vecdet Öz’ün Adalet Partisi arasında yapıldığı ortaya çıktı. Öz, Özdağ’ın Suriyeli mülteciler dahil bütün görüşlerine katıldığını söyledi.18 Haziran 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri, Türkiye Cumhuriyeti’nin kaderini belirleyecek. Seçimler öncesinde AKP/MHP ile CHP/İYİ Parti/SP/DP/DEVA ve Gelecek partileri ‘sahnede’ yer alırken bazı partilerin adları da kulislerde yer alıyor."
https://tr.sputniknews.com/20220410/umit-ozdag-6-muhalefet-liderinin-adayi-olmazsa-mansur-yavasa-biz-teklif-gotururuz-1055450072.html
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Hürriyet yazarı Bayer: İki parti anlaşma yolunda, 3. ittifak geliyor
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Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer, Adalet Partisi ve Zafer Partisi'nin anlaşmaya yakın olduğunu belirterek "Üçüncü ittifak geliyor" yorumunu yaptı.
Gazeteci Yalçın Bayer, Hürriyet gazetesinde 'Adalet ve Zafer partileri anlaşma yolunda: 3. ittifak geliyor' başlıklı bir yazı kaleme aldı.
"Siyasi kulislerde yeni, 3’üncü bir ittifakın oluşması yolunda bir hareketlilik dikkati çekiyor" diyen Bayer, şu ifadeleri kullandı:
"Yeni ittifakın görüşmelerinin Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın Zafer Partisi ile Dr. Vecdet Öz’ün Adalet Partisi arasında yapıldığı ortaya çıktı. Öz, Özdağ’ın Suriyeli mülteciler dahil bütün görüşlerine katıldığını söyledi.
18 Haziran 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri, Türkiye Cumhuriyeti’nin kaderini belirleyecek. Seçimler öncesinde AKP/MHP ile CHP/İYİ Parti/SP/DP/DEVA ve Gelecek partileri ‘sahnede’ yer alırken bazı partilerin adları da kulislerde yer alıyor."