https://tr.sputniknews.com/20220504/ibb-baskani-ekrem-imamoglundan-trabzonspora-ziyaret-1056088128.html

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Trabzonspor'a ziyaret

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Trabzonspor'a ziyaret

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2021-22 Süper Lig şampiyonu Trabzonspor Kulübü'nü ziyaret etti. Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu... 04.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-04T19:22+0300

2022-05-04T19:22+0300

2022-05-04T19:26+0300

spor

ahmet ağaoğlu

istanbul büyükşehir belediye başkanlığı

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

ibb

ekrem imamoğlu

abdullah avcı

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Trabzon'daki bayramlaşma programı kapsamında 2021-22 Süper Lig şampiyonu Trabzonspor Kulübü'nü de ziyaret etti.Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, İmamoğlu'na 61 numaralı ve ismi yazılı forma hediye etti. İmamoğlu, şampiyon Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı ile de görüştü. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve eski yöneticimiz Ekrem İmamoğlu, kulübümüzü ziyaret etti.Başkanımız Ahmet Ağaoğlu, Genel Sekreterimiz Ömer Sağıroğlu, Başkan Yardımcılarımız Yalçın Orhan ve Zeyyat Kafkas ile yönetim kurulu üyelerimizden Zafer Göktaş ve Şemsetdin Hancı’nın yer aldığı ziyarete, CHP milletvekilleri Ahmet Kaya, Serkan Topal ve Turan Aydoğan ile CHP Trabzon İl Başkanı Ömer Hacısalihoğlu ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş katıldı.Ekrem İmamoğlu, Başkanımız Ahmet Ağaoğlu nezdinde Trabzonspor camiasına Ramazan Bayramı ve şampiyonlukla ilgili tebrikte bulunurken, Başkanımız Ahmet Ağaoğlu nazik ziyaretleri için İmamoğlu ve beraberindeki heyete teşekkürlerini iletti.Başkanımız Ahmet Ağaoğlu tarafından Ekrem İmamoğlu ve misafirlerimize günün anısına telkâri plaket ve formamız hediye edildi.Ziyaretin ardından Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı’yla bir araya gelen Ekrem İmamoğlu ve çocukları Beren ve Semih İmamoğlu, Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu şampiyonluğumuzu tebrik ettiler. Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı da ziyaret dolayısıyla İmamoğlu ailesine teşekkür etti."

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ahmet ağaoğlu, istanbul büyükşehir belediye başkanlığı, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ibb, ekrem imamoğlu, abdullah avcı