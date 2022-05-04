Türkiye
CANLI | Mariupol’den 517 kişi daha tahliye edildi
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220504/imamoglu-genel-baskanla-yaris-bizim-ne-haddimize-1056068118.html
İmamoğlu: Genel başkanla yarış bizim ne haddimize
İmamoğlu: Genel başkanla yarış bizim ne haddimize
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Trabzon'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin... 04.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-04T11:25+0300
2022-05-04T11:30+0300
politika
ekrem imamoğlu
trabzon
adaylık
seçim
açıklama
kemal kılıçdaroğlu
genel başkan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/10/1055613991_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_7b5d63e7b809efe9d403d1b0e2d4bd3d.jpg
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Rize ve 6 ilçesinin ardından, Artvin’in Arhavi, Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde yurttaşlarla bir araya geldi. İmamoğlu bugün Trabzon'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.İmamoğlu, "Değişim var mı? Değişim yüksek oranda var. Birçok konuda toplumun rahatsızlığı yüzde 80 oranlarında. Değişimi umutlandıracak olan muhalefet blokudur. Üzerine düşeni yapmaktadır" dedi.'Duyarsız bir İBB Başkanı tasvip edilmez'"İstanbul'u yöneten Türkiye'yi yönetir" ifadeleriyle ilgili soruya İmamoğlu, "İstanbul lokomotif bir kent. Duyarsız bir İstanbul Belediye Başkanı tasvip edilmez, doğru bulunmaz. Bu bağlamda elbette değil ama o sorumluluk bilinci bende üst düzeyde var" yanıtını verdi.'Önümüzdeki seçimlerde değişim var'Halk TV'nin aktardığına göre adaylık sorularına da yanıt veren İmamoğlu şunları söyledi:"Benim gündemimde yok. Benim gündemimde önümüzdeki seçimlerde değişim var. Buna hepimizin ihtiyacı var. Türkiye'deki değişime kamu yöneticilerinin, belediye başkanlarının ihtiyacı var. Sözünü söylemeyen sesini çıkaramayan belediye başkanı AKP'li olsa ne olur? Bu değişime onların bile ihtiyacı var.Genel başkanla yarış bizim ne haddimize. Bizde Genel başkandan izin alarak konuşmak da yok. Bunu sormanız normal. Ne yazık ki iktidar partisinde özgürce konuşma yok."Trabzon'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya gösterilen tepkiyle ilgili olarak İmamoğlu, "Bizim insanımız beyefendi, ahlaklı, centilmen, güzel konuşan insanı sever" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220504/ekrem-imamoglu-artvinde-onlar-bizi-ayristirdikca-biz-onlara-firsat-vermeyecegiz-1056060379.html
trabzon
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/10/1055613991_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_0ab0a2e005b648b4a2d71dd2b16f16fd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ekrem imamoğlu, trabzon, adaylık, seçim, açıklama, kemal kılıçdaroğlu, genel başkan

İmamoğlu: Genel başkanla yarış bizim ne haddimize

11:25 04.05.2022 (güncellendi: 11:30 04.05.2022)
© IBB/ONUR GUNALİstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2022
© IBB/ONUR GUNAL
Abone olTelegram
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Trabzon'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin "Benim gündemimde yok" derken, "Genel başkanla yarış bizim ne haddimize. Bizde Genel başkandan izin alarak konuşmak da yok" diye konuştu.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Rize ve 6 ilçesinin ardından, Artvin’in Arhavi, Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde yurttaşlarla bir araya geldi. İmamoğlu bugün Trabzon'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
İmamoğlu, "Değişim var mı? Değişim yüksek oranda var. Birçok konuda toplumun rahatsızlığı yüzde 80 oranlarında. Değişimi umutlandıracak olan muhalefet blokudur. Üzerine düşeni yapmaktadır" dedi.

'Duyarsız bir İBB Başkanı tasvip edilmez'

"İstanbul'u yöneten Türkiye'yi yönetir" ifadeleriyle ilgili soruya İmamoğlu, "İstanbul lokomotif bir kent. Duyarsız bir İstanbul Belediye Başkanı tasvip edilmez, doğru bulunmaz. Bu bağlamda elbette değil ama o sorumluluk bilinci bende üst düzeyde var" yanıtını verdi.

'Önümüzdeki seçimlerde değişim var'

Halk TV'nin aktardığına göre adaylık sorularına da yanıt veren İmamoğlu şunları söyledi:
"Benim gündemimde yok. Benim gündemimde önümüzdeki seçimlerde değişim var. Buna hepimizin ihtiyacı var. Türkiye'deki değişime kamu yöneticilerinin, belediye başkanlarının ihtiyacı var. Sözünü söylemeyen sesini çıkaramayan belediye başkanı AKP'li olsa ne olur? Bu değişime onların bile ihtiyacı var.
Genel başkanla yarış bizim ne haddimize. Bizde Genel başkandan izin alarak konuşmak da yok. Bunu sormanız normal. Ne yazık ki iktidar partisinde özgürce konuşma yok."
Trabzon'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya gösterilen tepkiyle ilgili olarak İmamoğlu, "Bizim insanımız beyefendi, ahlaklı, centilmen, güzel konuşan insanı sever" dedi.
Ekrem İmamoğlu Artvin'de - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2022
POLİTİKA
Ekrem İmamoğlu Artvin'de konuştu: 'Onlar bizi ayrıştırdıkça biz onlara fırsat vermeyeceğiz'
00:44
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала